Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsओपिनियन नजरियाHindustan Nazariya column 17 December 2025
उच्च शिक्षा को विश्व स्तरीय बनाने का गंभीर प्रयास

उच्च शिक्षा को विश्व स्तरीय बनाने का गंभीर प्रयास

संक्षेप:

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संसद में ‘विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल-2025’ पेश कर दिया है। यह बिल अभी संसदीय विमर्श की प्रक्रियाओं से गुजर रहा है, इसलिए इसके प्रभावों पर विचार करने का यही उचित समय है…

Dec 16, 2025 11:16 pm ISTHindustan लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बद्री नारायण,कुलपति, टीआईएसएस, मुंबई

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संसद में ‘विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल-2025’ पेश कर दिया है। यह बिल अभी संसदीय विमर्श की प्रक्रियाओं से गुजर रहा है, इसलिए इसके प्रभावों पर विचार करने का यही उचित समय है। इसे पेश करते वक्त इसके अनेक सकरात्मक परिणामों की चर्चा की गई, पर शिक्षा जगत में इसे लेकर कुछ उलझनें भी हैं, जिनकी थोड़ी अभिव्यक्ति मीडिया विमर्शों में दिख रही है।

समाज जैसे-जैसे जटिल होता जाता है, शिक्षा के संचालन की प्रक्रियाएं भी जटिल होती जाती हैं, इसलिए जरूरी होता है कि समय-समय पर इसके ढांचों में जरूरी परिवर्तन किए जाएं। गुलाम भारत में शिक्षा संचालन का एक ढांचा था। आजादी के बाद एक नया ढांचा विकसित किया गया, जो एक प्रकार से औपनिवेशिक ढांचे से देश को मुक्त करने की कोशिश थी। मगर यह मकसद एक बार के सुधारों से पाना मुश्किल था, इसलिए समय और जरूरतों के हिसाब से भारतीय शिक्षा व्यवस्था में बदलाव किए जाते रहे हैं। नई शिक्षा नीति-2020 इसी क्रम में भारतीय शिक्षा को औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त करने के एक बड़े प्रयास के रूप में सामने आई।

साफ है, भारत की उच्च शिक्षा अभी कई बड़े रूपांतरणों से गुजर रही है। इसे एक प्रकार से भारतीय युवा वर्ग की आकांक्षाओं के प्रति-उत्तर के रूप में भी देखा जा सकता है। भारतीय युवा वर्ग की, जिनकी संख्या 37 करोड़ के आस-पास है और जो देेश के विकास का सबसे प्रभावी उत्तोलक भी है, क्षमता-वृद्धि और ज्ञान के विकास की जिम्मेदारी हमारी उच्च शिक्षा पर है। यह वर्ग अब ऐसी शिक्षा व्यवस्था चाहता है, जो त्वरित, आसान और गुणात्मक हो।

दूसरी बात, भारत दुनिया की एक बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में विकसित हो रहा है। ऐसे में, हमें ऐसी शिक्षा व्यवस्था की जरूरत है, जिसमें प्रक्रियाओं का संजाल न हो और शिक्षा से जुड़ी सूचनाएं हम तक आसानी से पहुंच सकें। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल- 2025 ऐसी ही व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव है, जिसमें शिक्षा व्यवस्था को भ्रम संजाल, कई जरूरी प्रस्तावों में विलंब की परिपाटी और अनेक खंडों में खंडित संचालन-व्यवस्था से मुक्ति मिल सकेगी।

अभी जो शिक्षा व्यवस्था है, उसमें अनेक नियामक संस्थाएं कार्यरत हैं। संचालन, मानकीकरण और गुणात्मकता अवलोकन के लिए कार्यरत संस्थाओं में ऑर्गेनिक संबंधिता की कमी है। लिहाजा, इस बिल से जो ढांचा उभरेगा, उसमें शिक्षा व्यवस्था की जटिल प्रक्रियाओं को सरल बनाना संभव हो सकेगा। यूजीसी, एआईसीटीई जैसी कई नियामक संस्थाओं के संजाल से मुक्ति दिलाकर एक अत्यंत पारदर्शी तकनीक-आधारित नियामक ढांचा विकसित किया जाएगा, जिससे भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन संभव है। फंडिंग से लेकर उच्च शिक्षा संस्थाओं के मूल्यांकन, नामांकन, संस्थानों को खोलने की अनुमति तक- सबमें अभी जो विलंब होता है, उससे छुटकारा मिल सकेगा।

इस अधिनियम के तहत तीन स्वतंत्र परिषदें बनाने का प्रस्ताव है, जो मानकीकरण, विनियमीकरण और मान्यता देने का काम करेगी। इन संस्थाओं को फंडिंग, वितरण एवं संचालन जैसे कामों से दूर रखा जाएगा। यह एक सुचिंतित कदम है, क्योंकि हम लोगों ने महसूस किया है कि यूजीसी का ज्यादा समय वित्त संचालन में जाया होता था। नए बिल से जो व्यवस्था बनेगी, उससे अति केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ने की आशंका जरूर जताई गई है, पर इससे अनेक स्तरों पर अनुमति के संजाल, शिक्षा के संचालन में निहित भ्रम के तत्व और प्रशासनिक जटिलताओं को सरल बनाने में ही मदद मिलेगी। इससे छात्रों के शैक्षिक जीवन में विलंब तो खत्म होगा ही, डिजिटली शक्तिवान युवाओं के लिए उच्च शिक्षा से जुड़ी सूचनाएं बिना किसी दोष के सुलभ रहेंगी। यह उन्हें गुणवत्तापूर्ण रोजगार से जोड़ पाएगा।

जाहिर है, यह बिल अगर संवेदनशील और प्रभावी ढंग से व्यवहार में उतारा जाए, तो इससे ऐसी शिक्षा व्यवस्था बन सकेगी, जो देश में कार्य शक्ति, ज्ञान शक्ति एवं विचार शक्ति, तीनों को विकसित करेगी। विकसित भारत के लक्ष्य को पाने के लिए यह किया जाना जरूरी है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)