वैश्विक खेल स्पर्द्धाओं में खूब तिरंगा लहरा रहे हमारे एथलीट

भारतीय एथलीटों ने पहले राष्ट्रमंडल खेलों में और फिर यूजीन अंडर-20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करके जता दिया है कि अब हम भी विश्व स्तर पर धाक जमाने का माद्दा रखते हैं…

मनोज चतुर्वेदी,वरिष्ठ खेल पत्रकार भारतीय एथलीटों ने पहले राष्ट्रमंडल खेलों में और फिर यूजीन अंडर-20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करके जता दिया है कि अब हम भी विश्व स्तर पर धाक जमाने का माद्दा रखते हैं। अभी कुछ वर्षों पहले तक विश्व एथलेटिक्स हो या ओलंपिक, हम विश्व स्तर के आसपास भी नजर नहीं आते थे। यही वजह रही है कि हम दशकों तक मिल्खा सिंह और पीटी ऊषा के कांस्य पदक से चूकने की गाथा याद करते रहे, लेकिन नीरज चोपड़ा के 2020 के टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन का स्वर्ण पदक जीतने के बाद से देश का माहौल बहुत बदल गया है।

अंडर-20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बसंत कुमार ने ऊंची कूद और आशीष यादव ने जेवलिन में रजत पदक तथा शहनवाज खान ने लंबी कूद में कांस्य पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में बेहतर प्रदर्शन से बने माहौल को और उम्दा कर दिया। खास बात यह है कि ये तीनों एथलीट छोटेे शहरों के बहुत सामान्य परिवारों से ताल्लुक रखते हैं। बसंत कुमार राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ गांव से ताल्लुक रखते हैं, तो वहीं आशीष यादव उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में दूध बेचने वाले के बेटे हैं। इसी तरह, शहनवाज खान प्रतापगढ़ जिले के मधईपुर गांव के हैं। उनके पिता टैक्सी चलाते हैं, यानी भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन ग्रामीण क्षेत्रों से भी प्रतिभाएं तलाशकर, अब उन्हें तराशने में सफल हो रहा है।

कॉमनवेल्थ गेम्स एथलेटिक्स में भारत द्वारा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर देश के लिए विश्व चैंपियनशिप में पहला पदक जीतने वाली अंजू बॉबी जॉर्ज ने कहा था, भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन की पिछले दो सालों की नीतियों का यह परिणाम है। फेडरशन ने पेरिस ओलंपिक के बाद राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविरों को विकेंद्रित करने की नीति बनाई। इससे पहले ज्यादातर शिविर एनआईएस पटियाला और साई केंद्र बेंगलुरु में ही आयोजित होते थे, लेकिन नई नीति लागू होने के बाद देश भर में विभिन्न केंद्रों पर शिविरों का आयोजन होने लगा, जिससे बुनियादी सुविधाएं भी देश के विभिन्न शहरों में विकसित होने लगीं और प्रतिभाओं को प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं अपने आस-पास ही मिलने लगीं।

आजादी के बाद दशकों तक खेल सुविधाएं कुछ ही बड़े शहरों में सीमित थीं। इसकी वजह से थ्रो स्पर्द्धाओं के खिलाड़ी सिर्फ पंजाब और हरियाणा से, छोटी दूरी की दौड़ों के धावक दक्षिणी राज्यों तमिलनाडु, केरल से और मध्यम दूरी की दौड़ों के धावक उत्तर प्रदेश से निकला करते थे, लेकिन बदले हालात में अब छोटे-छोटे कस्बों और गांवों से भी प्रतिभाएं सामने आ रहीं हैं। इसी का परिणाम है कि कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियाई खेलों की तैयारी के लिए इस साल के शुरुआती तीन महीनों में ही 20 नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बन गए थे।

एथलेटिक्स में भारत की खराब स्थिति का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि विश्व एथलेटिक्स में तीन और ओलंपिक में चार ही पदक हमने जीते हैं। विश्व एथलेटिक्स में भारत ने 1983 से भाग लेना शुरू किया और सात चैंपियनशिप में भाग लेने के बाद साल 2003 में आठवीं चैंपियनशिप में अंजू बॉबी जॉर्ज ने लंबी कूद में कांस्य पदक के रूप में पहला पदक दिलाया। इसके 19 साल बाद, यानी साल 2022 में नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए पदक जीता। वह 2023 में भी पदक जीतने में सफल रहे। ओलंपिक में तो स्थिति और भी खस्ता रही है। नॉर्मन प्रिचार्ड ने 1900 के पेरिस ओलंपिक में दो रजत पदक जीते थे। इसके बाद भारत को अगले पदक के लिए 120 साल का इंतजार करना पड़ा। नीरज चोपड़ा ने साल 2020 के टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन का स्वर्ण पदक जीता। नीरज ने ही 2024 के पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीता है।

देश में पिछले कुछ सालों में सुविधाओं में तो इजाफा हुआ ही है, प्रशिक्षण में विदेशी कोचों के आने से भी खिलाड़ियों के स्तर में काफी सुधार दिखने लगा है। साथ ही देश में अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का आयोजन बढ़ने से युवा प्रतिभाओं को अच्छा अनुभव मिल रहा है। इन सबके कारण न सिर्फ उनके प्रदर्शन में निखार आया है, बल्कि वे अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय पताका को फहराने को पूरी तरह तैयार नजर आ रहे हैं।