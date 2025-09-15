तमिलनाडु की राजनीति में फिर आकार ले रहा तीसरा मोर्चा

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में अब जब सिर्फ सात महीने बचे हैं, तो वहां की राजनीति में हलचल लाजिमी है। इसमें जहां एक ओर डीएमके के नेतृत्व वाला सत्तारूढ़ गठबंधन अच्छी स्थिति में है, तो वहीं दूसरी…

एस श्रीनिवासन, वरिष्ठ पत्रकार तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में अब जब सिर्फ सात महीने बचे हैं, तो वहां की राजनीति में हलचल लाजिमी है। इसमें जहां एक ओर डीएमके के नेतृत्व वाला सत्तारूढ़ गठबंधन अच्छी स्थिति में है, तो वहीं दूसरी ओर अन्नाद्रमुक-भाजपा वाला विपक्षी गठजोड़ है। मगर तमिलनाडु के मुकाबले को अभिनेता विजय त्रिकोणीय बना रहे हैं। इस विधानसभा चुनाव में वह ‘एक्स’ फैक्टर साबित हो सकते हैं।

बीते शनिवार को चेन्नई से 332 किलोमीटर दूर तिरुच्चिरापल्ली (त्रिची) से विजय ने अपना चुनावी अभियान शुरू किया। त्रिची हवाई अड्डे से सभास्थल तक के मार्ग में उनकी एक झलक पाने के लिए उमड़े जनसैलाब का आलम यह था कि 20 मिनट की इस दूरी को पूरा करने में उन्हें पांच घंटे लग गए। उनको सुनने के लिए उमड़ी भारी भीड़ ने त्रिची की सड़कों को जाम कर दिया। लोग पेड़ों और बिजली के खंभों तक पर चढ़ गए थे। भीड़ को काबू करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। शहर ठहर सा गया था।

विजय सभा स्थल पर पहुंचे तो जरूर, पर उत्साही भीड़ को संबोधित नहीं कर पाए, क्योंकि लाउडस्पीकर और अन्य उपकरणों ने काम करना बंद कर दिया था। असल में, बिजली विभाग ने बिजली काट दी थी। दलील यह दी गई कि विजय के प्रशंसक बिजली के खंभों पर चढ़ रहे थे। उन्हें करंट लगने से बचाने के लिए विद्युत आपूर्ति बंद कर दी गई थी। हालांकि, विजय समर्थकों ने इसे जान-बूझकर की गई कार्रवाई बताया। जाहिर है, बिना किसी संगठित प्रयास के विशाल संख्या में जुटी इस भीड़ ने सत्ताधारी और विपक्षी, दोनों खेमों के स्थापित नेताओं की नींद उड़ा दी है। पर क्या विजय इन्हें वोट में तब्दील कर पाएंगे?

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना ​​है कि इस भीड़ का बड़ा हिस्सा गैर-राजनीतिक था। विजय ने अपने अभियान में डीएमके पर चुनावी वादों को पूरा न करने का आरोप लगाया, तो भाजपा को ‘तमिल विरोधी’ करार दिया। उन्होंने डीएमके और उसके गठबंधन के मुख्य घटक दल कांग्रेस के बारे में भी अपनी राय रखी। डीएमके की सबसे बड़ी ताकत उसके गठबंधन के सहयोगी हैं, जो एकजुट हैं। दूसरी ओर, भाजपा-अन्नाद्रमुक गठबंधन है। अन्नाद्रमुक सुप्रीमो ए पलानीसामी या ईपीएस ने भगवा पार्टी के इस सुझाव से सहमति न जताकर कि उन्हें अपनी पार्टी के सभी गुटों को एकजुट करने की कोशिश करनी चाहिए, भाजपा की चिंता बढ़ा दी है।

रणनीति के तहत भाजपा नेतृत्व अन्नाद्रमुक के मामलों में हस्तक्षेप से बच रही है। यहां तक कि वह पार्टी के विभिन्न गुटों के बीच एकता स्थापित करने के लिए कोई सार्वजनिक बयान देने से भी कतरा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम या ओपीएस, जिन्हें ईपीएस ने अन्नाद्रमुक से निकाल दिया था, हताश होकर एनडीए से अलग हो चुके हैं। इसी तरह, दिवंगत जे जयललिता की सहेली एन शशिकला के भतीजे टीटीवी दिनाकरन द्वारा स्थापित पार्टी एएमएमके ने एनडीए छोड़कर विजय की पार्टी टीवीके के साथ गठजोड़ की इच्छा व्यक्त की। एक अन्य सहयोगी और दिवंगत फिल्म स्टार विजयकांत की पार्टी डीएमडीके की पुथिया थमिलगाम ने भी एनडीए छोड़ दिया है और विजय की टीवीके की प्रशंसा करनी शुरू कर दी है। एक अन्य प्रमुख सहयोगी अंबुमणि रामदास की पीएमके विभाजित है। उनके बीच एक विवादास्पद मुद्दा भाजपा को समर्थन देना है। हाल में प्रदेश के पूर्व भाजपा प्रमुख के अन्नामलाई ने सार्वजनिक बयान जारी करके ईपीएस को अन्नाद्रमुक-भाजपा गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में स्वीकार किया है।

निस्संदेह, चुनावी मैदान में कूदकर विजय चर्चा का विषय तो बन गए हैं, लेकिन क्या वह सत्ता में आने लायक जरूरी वोट हासिल कर पाएंगे? यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि उनके प्रतिद्वंद्वी डीएमके और एआईडीएमके के पास कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज है, जबकि विजय के पास प्रशंसकों की बेकाबू भीड़ है। यहां लाख टके का सवाल है कि क्या वह उन्हें सक्रिय कर पाएंगे? मगर इतना तो तय है कि वह 2026 के चुनाव को बेहद दिलचस्प बना सकते हैं।