हमारी सेवा में शामिल लोगों को भी खैरख्वाह चाहिए
क्षमा शर्मा,वरिष्ठ पत्रकार
हाल में इसी अखबार में दिल्ली में काम करने वाली महिला पुलिसकर्मियों के बारे में एक रिपोर्ट छपी थी, जिसमें बताया गया था कि पुरुषों के मुकाबले महिला पुलिसकर्मी अधिक तनाव-ग्रस्त हैं। उनमें नौकरी को लेकर तनाव हैं। उन्हें कागजी कार्रवाई ज्यादा करनी पड़ती है। प्रशासनिक दबाव भी बहुत झेलना पड़ता है। इसके कारण भी उनका तनाव बढ़ता है। न वे परिवार को पर्याप्त समय दे पातीं, न ही अवकाश ले पाती हैं।
ऐसा नहीं कि पुरुष पुलिसकर्मी तनावरहित हैं। पुलिसकर्मियों के तनाव का एक बड़ा कारण उनके विभाग में कम लोगों का होना है। ऐसे में, महिला पुलिसकर्मियों की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। जब भी कोई धरना-प्रदर्शन होता है, किसी महिला अपराधी को पकड़ना होता है, तो वहां महिला पुलिस की मौजूदगी आवश्यक होती है। अपने देश में बाकायदा कानून है कि महिला अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए महिला पुलिस होनी चाहिए, जबकि अनेक देशों में ऐसा नहीं है। वहां अपराधी को अपराधी की नजर से देखा जाता है। उसमें महिला-पुरुष का लैंगिक भेदभाव नहीं किया जाता। भारत में महिला पुलिसकर्मियों के बहुत मानवीय चेहरे दिखते हैं। कभी कोई महिला पुलिसकर्मी किसी अनाथ बच्चे को दूध पिलाते दिख जाती है, तो कभी किसी बुजुर्ग के घाव साफ करती हुई। इस लेखिका को हाल ही में एक ऐसी गर्भवती महिला पुलिसकर्मी मिली, जो गर्भावस्था के आखिरी दिनों में भी अपनी जिम्मेदारी निभा रही थी।
ऐसा ही एक अध्ययन डॉक्टरों के बारे में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में किया गया था। इसमें पाया गया था कि बड़ी संख्या में डॉक्टर तनाव और अवसाद से पीड़ित थे। कोविड के दौरान यह ज्यादा पाया गया था। कारण बताया गया, उनके काम के लंबे घंटे। इसके अलावा उम्र, जेंडर, पारिवारिक स्थितियां, कार्यस्थल की परिस्थितियां, रहने के स्थान, नींद की कमी, थकान, नशे का सेवन आदि भी इनके बड़े कारण थे। यही कारण है कि कुछ डॉक्टर आत्महत्या कर लेते हैं या इसके बारे में सोचते हैं। अध्ययन में इस बात पर चिंता व्यक्त की गई थी कि इन कारणों से मरीज की देखभाल पर असर पड़ता है। एक अन्य अध्ययन में यह भी बताया गया था कि जो डॉक्टर आपातकालीन वार्ड में होते हैं, उनमें अवसाद और तनाव 65 प्रतिशत पाया गया। यह प्रतिशत सबसे अधिक था।
विडंबना यह है कि ऐसे अध्ययन एक-आध दिन सुर्खियां बटोरते हैं और फिर तुरंत भुला दिए जाते हैं। जब से पुलिस वालों और डॉक्टरों के तनाव व अवसाद के बारे में पता चला है, रह-रहकर ख्याल आता है कि पुलिस के बारे में हम सोचते हैं कि यदि वह है, तो हम सुरक्षित हैं। वह न केवल हमें तरह-तरह के अपराधियों से बचाती है, बल्कि समाज में फैले अपराधों को नियंत्रित भी करती है। कई लोग मेरी इस बात से असहमत हो सकते हैं, लेकिन जरा कल्पना कीजिए कि पुलिस ही न हो, तब क्या होगा? पुलिस के होने का डर ही बहुत से अपराधों से हमें बचाता है। इसी तरह, हम डॉक्टरों के बारे में सोचते हैं कि हमें कोई भी तकलीफ होगी, कोई भी रोग होगा, तो वे हमें ठीक कर देंगे। लेकिन यदि डॉक्टर ही अवसाद और तनाव के शिकार होने लगे हैं, तरह-तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो क्या वाकई ऐसा होगा कि वे इलाज ठीक से कर सकें?
पुलिस वाले हों या डॉक्टर, हम अक्सर उन्हें इंसान ही नहीं मानते। हम चाहते हैं कि वे हमारी एक आवाज पर दौड़े चले आएं, हमसे मुस्कराकर बातें करें और हमारी समस्याओं को पलक झपकते ही हल कर दें। लेकिन कभी यह महसूस नहीं होता कि उन्हें भी कोई दुख, तकलीफ, चिंता हो सकती है। उनके भी परिवार होते हैं। उन्हें भी घर चलाना होता है। एम्स ने डॉक्टरों के इस अध्ययन के बाद कहा था कि उनमें फैले अवसाद और तनाव पर जल्दी से जल्दी ध्यान दिया जाए। डॉक्टरों का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहना बेहद जरूरी है। इस संदर्भ में अब तक जो कुछ किया गया है, इसे भी लोगों को बताना चाहिए। यही बात पुलिसकर्मियों के बारे में है। यदि वे स्वस्थ हों, मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर हो, तो जाहिर है, अपनी जिम्मेदारियां भी ठीक से निभा सकते हैं।
