अब ज्यादा दूर तक नहीं देख पा रहे शहरी बच्चे

साल 2050 तक दुनिया की लगभग आधी आबादी दूर तक देख सकने की अपनी क्षमता गंवा देगी। यह किसी शोध-पत्र का निष्कर्ष नहीं है, बल्कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) का आकलन है। मायोपिया (निकट दृष्टि-दोष) नामक यह बीमारी…

शिबल भारतीय,नेत्र विशेषज्ञ साल 2050 तक दुनिया की लगभग आधी आबादी दूर तक देख सकने की अपनी क्षमता गंवा देगी। यह किसी शोध-पत्र का निष्कर्ष नहीं है, बल्कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) का आकलन है। मायोपिया (निकट दृष्टि-दोष) नामक यह बीमारी आज तेजी से फैल रही है। देश के शहरी इलाकों में हर पांच स्कूली बच्चों में से एक ब्लैकबोर्ड को साफ-साफ नहीं देख पाता। उनमें से ज्यादातर को इस बात का पता भी नहीं होता कि ऐसा क्यों हो रहा है? उन्हें सिरदर्द होता है, तो वे समझते हैं कि पढ़ाई-लिखाई बेहद मुश्किल काम है, माता-पिता को लगता है कि बच्चे का ध्यान भटक रहा है और शिक्षकों को लगता है कि बच्चा मंदबुद्धि है। कोई उनकी आंखों की जांच नहीं करवाता।

निकट दृष्टि-दोष तब होता है, जब ‘आईबॉल’ कुछ लंबी हो जाती है। इस कारण, रोशनी रेटिना पर पड़ने के बजाय उसके आगे पड़ती है और दूर की चीजें धुंधली दिखने लगती हैं। चश्मा लगाने से यह समस्या कुछ हद तक ठीक हो जाती है, लेकिन चश्मा नजर को ठीक करता है, आईबॉल को लंबा होने से नहीं रोकता। अधिकतर लोग इसी बात को नजरअंदाज करते हैं। जब बचपन में मायोपिया होता है, तो खतरा और अधिक बढ़ जाता है। अत्यधिक निकट दृष्टि-दोष वाली आंखों में रेटिना पतला हो जाता है। ऐसे में, रेटिना के अलग होने का जोखिम बढ़ जाता है, जिसे रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं। ग्लूकोमा, मैकुलर डिजनरेशन और कुछ गंभीर मामलों में स्थायी तौर पर रोशनी जाने का खतरा बढ़ जाता है। आज बच्चों के चश्मों का नंबर इसीलिए हर साल बढ़ रहा है, क्योंकि अब उनकी जीवनशैली बदल रही है।

मायोपिया का पहला कारण है, स्क्रीन को लंबे समय तक लगातार देखना। इंसानी आंखें घंटों तक नजदीकी चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए नहीं बनी हैं। जब ऐसा होता है, तो फोकस को नियंत्रित करने वाली मांसपेशियां सिकुड़ी रह जाती हैं। यह लगातार पड़ने वाला खिंचाव समय के साथ आईबॉल को लंबा कर देता है। जो बच्चा दिन में छह घंटे स्क्रीन पर बिताता है, उसकी आंखों पर तनाव बना रहता है। नतीजतन, उसकी आंखें इसी में ढल जाती हैं। कोरोना महामारी के दौरान यह खूब दिखा था, क्योंकि बच्चे दो साल तक ऑनलाइन क्लास करते रहे। 2021-22 में भारत में पांच-छह साल के बच्चों में मायोपिया के नए मामलों में अचानक वृद्धि देखी गई थी।

दूसरा कारण है, बाहरी गतिविधियों में कम समय देना। दरअसल, सूरज की रोशनी से रेटिना में डोपामीन का स्राव होता है, जो आईबॉल के लंबा होने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। यह मायोपिया पर नैसर्गिक रोक लगाता है। घर में समय बिताने वाले बच्चों में ऐसा नहीं हो पाता। अध्ययन बताते हैं कि बच्चे अगर रोजाना दो घंटे घर के बाहर रहें, तो मायोपिया का खतरा काफी कम हो सकता है। इसके साथ ही, 20-20-20 का नियम स्क्रीन उपयोग के दौरान राहत प्रदान कर सकता है, यानी हर 20 मिनट पर 20 फीट दूर किसी चीज को 20 सेकंड के लिए देखना। यह आंखों के तनाव को कम करता है। इसके अलावा, स्क्रीन को आंखों से कम-से-कम 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना चाहिए। पांच साल से कम उम्र के बच्चों को तो मोबाइल देना भी नहीं चाहिए।

साफ है, मायोपिया के तेज प्रसार को देखते हुए बच्चों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अगर बच्चा आंखें मींचता है, बहुत पास बैठकर टेलीविजन देखना चाहता है या पढ़ने के बाद सिरदर्द की शिकायत करता है, तो तुरंत उसकी आंखों की जांच करवाएं। गौर कीजिए, मायोपिया का पता जितनी जल्दी चलेगा, उसे धीमा करने के लिए उतने अधिक उपाय किए जा सकते हैं। इसके लिए स्कूलों को भी चाहिए कि वे अपने स्वास्थ्य-कार्यक्रम में हर साल बच्चों की आंखों की जांच को अनिवार्य रूप से शामिल करें।

आज मायोपिया एक ऐसी समस्या है, जो देश की हर स्कूली कक्षा में चुपचाप प्रवेश कर गई है। हम बच्चों के वजन की जांच करते हैं, उनकी सुनने की क्षमता की जांच करते हैं, उनको टीके लगवाते हैं, पोषण पर भी नजर रखते हैं, लेकिन आंखों की नहीं सोचते। आखिर हम यह जांच करना कब शुरू करेंगे कि हमारे बच्चे साफ-साफ देख भी पा रहे हैं या नहीं?