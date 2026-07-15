ग्रेट निकोबार परियोजना का विरोध कितना जायज

विकास या पर्यावरण? यह बहस नई नहीं है। यह बहस जितनी पुरानी है, उतनी ही भ्रामक भी है, क्योंकि वास्तविक प्रश्न विकास बनाम पर्यावरण का नहीं है। वास्तविक प्रश्न है कि क्या भारत अपने विकास के अधिकार व अवसरों का…

दिलीप मंडल,वरिष्ठ पत्रकार विकास या पर्यावरण? यह बहस नई नहीं है। यह बहस जितनी पुरानी है, उतनी ही भ्रामक भी है, क्योंकि वास्तविक प्रश्न विकास बनाम पर्यावरण का नहीं है। वास्तविक प्रश्न है कि क्या भारत अपने विकास के अधिकार व अवसरों का उपयोग करते हुए पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार रह सकता है? इसका उत्तर ‘हां’ है। यह केवल संभव ही नहीं, बल्कि सबसे श्रेयस्कर मार्ग भी है।

विकसित भारत बनाना एक राष्ट्रीय स्वप्न है। करोड़ों भारतीयों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाकर देश को निम्न-आय वाले देशों की श्रेणी से निकालकर मध्यम आय वर्ग वाले देशों की श्रेणी में शामिल कराना एक पवित्र लक्ष्य है। इसके लिए बिजली, सड़कें, रेल, बंदरगाह, कारखाने, डाटा सेंटर, आधुनिक खेती, गोदाम और आधुनिक बुनियादी ढांचे का व्यापक विस्तार करना होगा। भारतीय दृष्टि यहां ठहरकर सोचने को कहती है और फिर यह मार्ग सामने आता है। ऐसा विकास नहीं चाहिए, जो प्रकृति को केवल लूटे जाने वाले संसाधन के रूप में देखता हो। साथ ही, ऐसा पर्यावरणवाद भी स्वीकार्य नहीं हो सकता, जो हरेक राष्ट्रीय परियोजना को संदेह की दृष्टि से देखता हो। ग्रेट निकोबार परियोजना इस बहस को समझने का अच्छा अवसर देती है। निकोबार द्वीप समूह भारत की व्यापारिक क्षमता और सामरिक भविष्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मलक्का जलडमरूमध्य के निकट इसकी स्थिति इसे वैश्विक समुद्री व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शामिल करती है। चोल राजाओं के समय यह व्यापार और सैन्य अभियानों में शामिल जहाजों का महत्वपूर्ण पड़ाव था। आज जब हिंद महासागर में शक्ति संतुलन बदल रहा है, होर्मुज जैसे संकट आपूर्ति शृंखला की संवेदनशीलता उजागर कर रहे हैं, तब इस क्षेत्र में आधुनिक बुनियादी ढांचा विकसित करना देश की आर्थिक रणनीतिक आवश्यकता है। फिर भी इस परियोजना का विरोध हो रहा है।

किसी भी प्रोजेक्ट के पर्यावरणीय प्रभावों की जांच होनी चाहिए। ‘नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल’ ने­ इस परियोजना को मंजूरी देते समय पर्यावरणीय चिंताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, जो उचित है। समस्या तब शुरू होती है जब पर्यावरणीय चिंताओं का उद्देश्य समाधान खोजना नहीं, बल्कि विकास को रोकना बन जाता है। पिछले कुछ दशकों में भारत में एक ऐसी पर्यावरणीय राजनीति उभरी है, जिसका स्थायी भाव विरोध है। मानो विकास स्वयं में एक आपराधिक गतिविधि हो। भारत जैसे विकासशील देश के लिए यह दृष्टिकोण सही नहीं है।

इस बहस का वैचारिक-दार्शनिक पक्ष भी है। पश्चिम में लंबे समय तक यह विचार प्रभावशाली रहा कि मनुष्य प्रकृति का स्वामी है और प्रकृति उसके उपभोग के लिए है। इस सोच ने आधुनिक औद्योगिक विकास को गति दी, पर इसी ने संसाधनों के अंधाधुंध दोहन को भी वैचारिक आधार दिया। इस दृष्टि के सूत्र बाइबिल की उस व्याख्या में मिलते हैं, जो मनुष्य को सृष्टि पर विशेष अधिकार देती है। इसलिए जब पश्चिम के ईसाई देश औद्योगिकीकरण की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, तब विकास व पर्यावरण में संतुलन का प्रश्न नहीं उठा। इस्लाम समेत अन्य अब्राहमिक परंपराओं में भी मनुष्य को सृष्टि में विशेष स्थान प्राप्त है। इसलिए वहां प्रकृति के उपयोग को लेकर वैसी दार्शनिक दुविधा नहीं दिखाई देती, जैसी भारतीय परंपराओं में मिलती है।

भारतीय परंपरा प्रकृति को निर्जीव वस्तु नहीं मानती। यहां नदियां, दिशाएं, अग्नि, वायु, समुद्र, पर्वत सब पूजनीय हैं, वृक्षों का धार्मिक महत्व है और जीव-जंतु-पेड़-घास सब सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा हैं। भारतीय चिंतन मनुष्य को प्रकृति का स्वामी नहीं, उसका एक अंग मानता है। ऋग्वेद का मूल स्वर प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, सम्मान और सह-अस्तित्व का है। बौद्ध धर्म का मध्यम मार्ग भारत का दार्शनिक लैंप पोस्ट है। न प्रकृति सबसे ऊपर है, न मनुष्य। न विकास हर कीमत पर उचित है, न उसका पूर्ण निषेध। इसलिए ग्रेट निकोबार में डीप-सी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनना चाहिए।

आज भी भारत के कंटेनर व्यापार का एक बड़ा हिस्सा सिंगापुर, कोलंबो और अन्य विदेशी बंदरगाहों के जरिये ट्रांसशिप होता है। अंडमान-निकोबार का 94 प्रतिशत क्षेत्र आज भी वनों से आच्छादित है। ग्रेट निकोबार परियोजना से इसका एक छोटा हिस्सा प्रभावित होगा।