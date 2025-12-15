हम बढ़ती भीड़ को गुस्से और भगदड़ से कैसे बचाएंगे

संक्षेप: महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी के कोलकाता दौरे के दौरान साल्ट लेक स्टेडियम में भारी अराजकता के बाद मन में अजीब तरह का भय था कि कहीं कोलकाता वाली स्थिति बाकी जगहों पर भी न हो जाए। मगर मेसी के हैदराबाद…

विवेक शुक्ला,वरिष्ठ पत्रकार महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी के कोलकाता दौरे के दौरान साल्ट लेक स्टेडियम में भारी अराजकता के बाद मन में अजीब तरह का भय था कि कहीं कोलकाता वाली स्थिति बाकी जगहों पर भी न हो जाए। मगर मेसी के हैदराबाद, मुंबई और राजधानी दिल्ली के सब कार्यक्रम सही तरीके से संपन्न हो गए। इससे देश के करोड़ों खेल प्रेमियों ने निस्संदेह राहत की सांस ली होगी।

मेसी जैसे खिलाड़ी दशकों के बाद देखने को मिलते हैं। वह पेले और माराडोना के मेयार के खिलाड़ी हैं। उनके कार्यक्रम में घोर अराजकता फैलना शर्मनाक है। इससे पहले जून 2025 में बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की आईपीएल जीत के जश्न में भगदड़ जैसी स्थिति में कई लोगों की मौत हो गई थी। ये घटनाएं भारत में बड़े खेल आयोजनों की मेजबानी करने की क्षमता पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। क्या हम वाकई ऐसे आयोजनों के लिए तैयार नहीं हैं? यह सवाल तब पूछा जा रहा है, जब हमने 1982 में एशियाई और 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों का सफल आयोजन किया है।

खेल आयोजनों में भीड़ प्रबंधन का मतलब है प्रवेश, निकास, सुरक्षा जांच, आपातकालीन योजना और प्रशंसकों के व्यवहार की निगरानी, लेकिन भारत में ये सभी क्षेत्र कमजोर हैं। आयोजक अक्सर मोटी कमाई के चक्कर में टिकटों की ओवर-बुकिंग करते हैं, जिससे क्षमता से अधिक लोग पहुंच जाते हैं। भारत में खेल आयोजन ही नहीं, धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में भी भीड़ प्रबंधन की समस्याएं स्पष्ट हैं। 2010 में दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान अव्यवस्था की शिकायतें आई थीं, पर तब मामला कोई बहुत बड़ा नहीं था। कुंभ मेला या रथ यात्रा जैसे आयोजनों में तो भगदड़ मचती रही हैं। कारण वही हैं- अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, खराब योजना और प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी। खेल आयोजनों में, खेल संघ जैसी संस्थाएं जिम्मेदारी से बचती दिखती हैं, जबकि बोझ स्थानीय प्रशासन पर डालती हैं।

अफसोस कि भारत में भीड़ प्रबंधन को आधुनिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता। अमेरिका और ब्रिटेन के खेल आयोजनों में भीड़ प्रबंधन के लिए एआई-आधारित निगरानी और सीसीटीवी का उपयोग होता है। वहां स्टेडियम की क्षमता का सख्ती से पालन किया जाता है, और आपातकालीन ड्रिल अनिवार्य है। भारत में पुराने स्टेडियमों, जैसे ईडन गार्डन्स या चिन्नास्वामी में आधुनिक सुविधाएं कम हैं। इसके अलावा, प्रशंसक भी सीमाओं को लांघने लगते हैं। भारतीय प्रशंसक उत्साही हैं, लेकिन कभी-कभी अनियंत्रित हो जाते हैं। हालांकि, कुसूर सिर्फ प्रशंसकों का नहीं है। यह जिम्मेदारी आयोजकों की है कि वे अपेक्षाओं को प्रबंधित करें और पारदर्शिता बरतें। यहां सरकारी और संस्थागत स्तर पर भी कमियां हैं। खेल मंत्रालय और राज्य सरकारें बड़े आयोजनों के लिए दिशा-निर्देश जारी करती हैं, लेकिन उनका पालन नहीं होता।

तो, क्या हम बड़े आयोजनों के लिए अक्षम हैं? पूरी तरह से नहीं। भारत ने 2011 क्रिकेट विश्व कप और 2023 ओडिशा हॉकी विश्व कप सफलतापूर्वक आयोजित किए हैं। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय दबाव के कारण यहां तैयारियां बेहतर थीं। सामान्य आयोजनों में, जैसे आईपीएल या स्थानीय मैचों में, कभी-कभार समस्याएं पेश आती हैं। जबकि, भीड़ प्रबंधन की विफलता न केवल जान-माल की हानि करती है, बल्कि खेल की लोकप्रियता को भी प्रभावित करती है।

साफ है, हमें राष्ट्रीय स्तर पर भीड़ प्रबंधन की नीति बनानी होगी, जिसमें स्टेडियम के लिए मानक निर्धारित करने होंगे। एआई और ड्रोन का उपयोग निगरानी के लिए किया जाना चाहिए। आयोजकों को लाइसेंस से पहले सुरक्षा योजना जमा करनी चाहिए। प्रशंसकों के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए, साथ ही पुलिस और सुरक्षा कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। बेशक, भगदड़ जैसी घटनाएं भारत में भीड़ प्रबंधन की गंभीर कमियों को उजागर करती हैं, पर हम अक्षम नहीं हैं। लाभ से अधिक हम सुरक्षा पर ध्यान दें, तो हम तमाम आयोजन निर्विघ्न कर सकते हैं। यह समय सबक सीखने और बदलाव लाने का है।