Hindustan Nazariya Column 15 October 2025

Tue, 14 Oct 2025 10:37 PMHindustan लाइव हिन्दुस्तान
ग्रीन पटाखे जैसे दिखावे से प्रदूषण कभी कम न होगा

भावरीन कंधारी,पर्यावरण कार्यकर्ता

स्कूलों में अभियान चलाने से लेकर ऑनलाइन अनुरोधों और अदालती मुकदमों तक, पटाखों पर प्रतिबंध लगाने की लड़ाई पिछले तीन दशकों से जारी है। साल 2015 में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली अपनी याचिका में तीन बच्चों ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था- ‘हमारे फेफड़े अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुए हैं, हम पटाखों से पैदा होने वाले अतिरिक्त प्रदूषण नहीं झेल सकते।’ शायद यह पहली बार था, जब देश ने अपने सबसे कम उम्र नागरिकों को जीवन-रक्षा की भाषा बोलते सुना था।

वर्षों के प्रतिरोध के बाद साल 2021 में यह माना गया कि अपने हरेक स्तर पर पटाखे, यानी उत्पादन, भंडारण और उपयोग, तीनों ही स्तरों पर जहरीले हैं। इस आंदोलन का हिस्सा रहे लोगों को लगा, जैसे इंसाफ को नई सांस मिल गई हो। हमें लगा कि सरकारें, निगम और नागरिक समान रूप से यह समझेंगे कि स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी और सबके कल्याण में ही सच्ची प्रगति निहित है। मगर अफसोस, ऐसा नहीं हुआ।

इस साल दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है कि दिवाली के मौके पर प्रामाणिक ‘ग्रीन पटाखे’ छोड़ने की अनुमति दी जाए। ऐसे में, हम फिर उसी सवाल से रूबरू हैं, जिसे बहुत पहले हल हो जाना चाहिए था। वह सवाल है- हमारे बच्चों के सांस लेने के अधिकार का! ये ‘ग्रीन पटाखे’ न तो ग्रीन हैं और न सुरक्षित। सीएसआईआर- राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-नीरी) के आंकड़े बताते हैं कि ग्रीन पटाखे केवल 30 प्रतिशत कम सूक्ष्म कण उत्सर्जित करते हैं- और वह भी प्रयोगशाला की स्थितियों में, खुली हवा में नहीं। दीपावली की रात दिल्ली का पीएम2.5 स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन की सुरक्षित सीमा से 800 से 1,500 प्रतिशत तक बढ़ जाता है। ऐसे में प्रदूषण फैलाने वाले एक स्रोत से 30 प्रतिशत की कटौती अर्थहीन है।

इन ग्रीन पटाखों के पीछे का रसायन भी भ्रामक है। इनमें अक्सर बेरियम नाइट्रेट की जगह पोटैशियम नाइट्रेट या स्ट्रोंशियम-आधारित ऑक्सीडाइजर का इस्तेमाल किया जाता है। ये विकल्प कुछ धातु उत्सर्जन को कम कर सकते हैं, मगर क्लोरीन यौगिक व ओजोन प्रिकर्सर जैसे अन्य उत्सर्जन बढ़ा सकते हैं। टेरी और आईआईटी-दिल्ली सहित स्वतंत्र प्रयोगशालाओं ने अपनी पड़ताल में पाया है कि ये वैकल्पिक फॉर्मूलेशन भी जहरीली गैसें व भारी धातुएं छोड़ते हैं। ऐसे में, ‘ग्रीन’ का मतलब सिर्फ रसायनों के जहर को नए रूप में संयोजित करना है।

साल 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने पाया था कि दिल्ली पुलिस ग्रीन पटाखों और पारंपरिक पटाखों में अंतर नहीं कर पा रही। उसके पास विश्वसनीय स्कैनर नहीं है और 0.1 फीसदी से भी कम पटाखों का प्रयोगशाला में परीक्षण किया जाता है। ऐसा नियम, जिसे लागू ही नहीं किया जा सकता, वैज्ञानिक रूप से निरर्थक व प्रशासनिक रूप से बेईमानी है। नीतिगत तौर पर भी ग्रीन पटाखों की अनुमति देना प्रदूषण नियंत्रण के दूसरे सारे उपायों के उलट है। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, प्रदूषण में क्रमिक कमी लाने का आदेश देता है, न कि चयनात्मक छूट की इजाजत देता है। गौर कीजिए, निर्माण-कार्यों से उड़ने वाली धूल और सूखे पत्तों के दहन से अपेक्षाकृत बहुत कम उत्सर्जन होता है, मगर इसके लिए जुर्माने का प्रावधान है, फिर परंपरा के नाम पर आतिशबाजी की रियायत देना, कैसे तर्कसम्मत हुआ? नीतिगत स्थिरता की यही मांग है कि तेज, जहरीले और कम अवधि वाले प्रदूषण स्रोतों को पहले समाप्त किया जाए।

इसके आर्थिक पहलू भी उतने ही भयावह हैं। एम्स और सफर द्वारा 2021 में किए गए अध्ययन में अनुमान लगाया गया था कि दिवाली के बाद प्रदूषण बढ़ने के कारण दिल्ली में स्वास्थ्य मद में हर साल 1,000-1,500 करोड़ रुपये अधिक खर्च होता है। दिल्ली के अस्पतालों की रिपोर्टों से पता चला है कि दीपावाली के बाद सांस संबंधी मामलों में 30 से 40 फीसदी की वृद्धि हुई है, जिनमें से ज्यादा मामले बच्चों व बुजुर्गों से जुड़े होते हैं।

इसलिए ‘ग्रीन पटाखों’ की अनुमति देना नीतिगत दिखावा है, कोई पर्यावरणीय प्रगति नहीं। अनुच्छेद 21 पर आधारित कानून, ऐसे प्रतीकात्मक कदमों की हिमायत नहीं कर सकता, जो जीवन और स्वच्छ हवा के मौलिक अधिकार को कमजोर करने वाले हों।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)