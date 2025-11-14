विकसित भारत के साथ कदम मिलाते हुए बढ़ेगा यह राज्य

संक्षेप: बिहार की जनता ने इस चुनाव में जो जनादेश दिया है, उसने इस राज्य की राजनीतिक दिशा स्पष्ट कर दी है। वोटरों ने दिखा दिया कि वे स्थिरता, जवाबदेही और विकास को प्राथमिकता देने वाले शासन के साथ खड़े हैं….

संजय मयूख ,राष्ट्रीय मीडिया सह-प्रमुख व प्रवक्ता, भाजपा बिहार की जनता ने इस चुनाव में जो जनादेश दिया है, उसने इस राज्य की राजनीतिक दिशा स्पष्ट कर दी है। वोटरों ने दिखा दिया कि वे स्थिरता, जवाबदेही और विकास को प्राथमिकता देने वाले शासन के साथ खड़े हैं। यह जनादेश केवल चुनावी जीत नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर जनता के विश्वास की पुनर्पुष्टि है और नीतीश कुमार द्वारा एनडीए सरकार के ज्ञान (गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाओं) के जीवन-स्तर को ऊपर उठाने के ‘विजन’ और काम पर जनता की मुहर है।

बिहार की जनता ने एक बार फिर यह साफ कर दिया कि राज्य को आगे बढ़ाने वाली दिशा वही है, जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर विकास को प्राथमिकता देते हैं। पिछले दशक में बिहार ने जिस तेजी से परिवर्तन देखा है, वह किसी साधारण प्रशासनिक सुधार की कहानी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्रीय नेतृत्व और नीतीश कुमार के प्रशासनिक अनुभव के संयोजन ने बिहार में एक ऐसा मॉडल तैयार किया, जिसमें बुनियादी ढांचे से लेकर सामाजिक कल्याण, उद्योग से लेकर शिक्षा व स्वास्थ्य तक हर क्षेत्र में निरंतर सुधार हुआ। लगातार जारी यह परिवर्तन एनडीए के पक्ष में इतना मजबूत जनाधार तैयार करने का सबसे बड़ा कारण है।

बिहार में बुनियादी ढांचा एक बड़ी समस्या हुआ करता था, पर एनडीए के नेतृत्व में यह क्षेत्र सबसे मजबूत साबित हुआ। आज यह बदलाव आम नागरिक के अनुभव का हिस्सा है। एम्स (पटना)-दीघा एलिवेटेड रोड, पटना-बक्सर हाईवे, पटना-गया मार्ग और कच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल जैसी परियोजनाओं ने राज्य की ‘कनेक्टिविटी’ को पूरी तरह बदल दिया है। इससे व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजमर्रा के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। मुजफ्फरपुर-दरभंगा कॉरिडोर और सीतामढ़ी लिंक रोड जैसी परियोजनाओं ने क्षेत्रीय स्तर पर भी परिवहन को सरल बनाया है। इन परियोजनाओं का असल प्रभाव यह पड़ा है कि लोग अब अपने जीवन में विकास की वास्तविक अनुभूति कर रहे हैं। वे जानते हैं कि सड़कें सिर्फ ढांचा नहीं, बल्कि अवसरों का मार्ग हैं।

रेलवे के विकास में भी बिहार को उसी रफ्तार से लाभ मिला है। वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन, स्टेशनों का पुनर्विकास व ट्रैक के विद्युतीकरण ने यात्रियों की सुविधा बढ़ाई और उद्योग के लिए लॉजिस्टिक क्षमता मजबूत की। स्पष्ट है, रेलवे क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी की आधुनिक भारत की दृष्टि का सर्वाधिक लाभ बिहार को मिला। इसने बिहार को देश के बाकी हिस्सों के साथ अधिक मजबूती से जोड़ दिया, जिसका सीधा असर व्यापार, पर्यटन, शिक्षा और रोजगार संभावनाओं पर पड़ा है।

स्वास्थ्य सेवाओं में बदलाव भी एनडीए के प्रति जनता के विश्वास का बड़ा कारण बने। एम्स के रूप में पटना में उन्नत इलाज का केंद्र और पूर्णिया, मधेपुरा, बेतिया, नालंदा, वैशाली व छपरा में बन रहे मेडिकल कॉलेजों ने जिले-जिले में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत किया है। आयुष्मान भारत की सहायता से लाखों गरीब परिवार आर्थिक सुरक्षा पा सके। कृषि में सुधार एनडीए सरकार की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। कोसी-मेची लिंक परियोजना, सोन नहर के आधुनिकीकरण, मृदा परीक्षण, मशीनरी और प्रधानमंत्री मोदी की कृषि दृष्टि का लाभ सीधे बिहार के गांवों और किसानों तक पहुंचा है। इन पहलों ने न केवल किसानों की आय बढ़ाई, बल्कि खेती को अनिश्चितताओं से भी काफी हद तक मुक्त किया है। इसी तरह, औद्योगिक क्षेत्र में एनडीए सरकार ने जिस नीति पर काम किया, उसने राज्य में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ाए।

जब इन उपलब्धियों की तुलना उस अतीत से की जाती है, जिसे कभी ‘जंगलराज’ कहा जाता था, तब अंतर और स्पष्ट हो जाता है। जनता ने अपने जनादेश से यह साफ कर दिया है कि बिहार फिर कभी उस दौर की ओर नहीं लौट सकता।

बिहार 2047 के विकसित भारत की यात्रा में अपनी भूमिका को गंभीरता से समझ रहा है और एनडीए का नेतृत्व यही दिशा सुनिश्चित करता है। इस जीत का संदेश उत्सव नहीं, जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी यह कि विकास की गति और बढ़े व शासन का हर कदम जनता के जीवन में वास्तविक परिवर्तन लेकर आए।