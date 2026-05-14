जोशीमठ­ में भूमि धंसाव को रोकने की कवायद

बारिश का समय आने को है और पर्यावरण को लेकर चिंता बहुत बढ़ गई है। ऐसे में, जोशीमठ की नींव को मजबूत करने की कवायद सबका ध्यान खींच रही है। इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शहर को बचाना जरूरी है…

वीरेंद्र कुमार पैन्यूली,पर्यावरणविद् व सामाजिक कार्यकर्ता बारिश का समय आने को है और पर्यावरण को लेकर चिंता बहुत बढ़ गई है। ऐसे में, जोशीमठ की नींव को मजबूत करने की कवायद सबका ध्यान खींच रही है। इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शहर को बचाना जरूरी है।

उत्तराखंड के हिमालय में 1,875 मीटर की ऊंचाई पर स्थित लगभग 25 हजार की आबादी वाला जोशीमठ सामरिक, धार्मिक व पर्यटन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण नगर है। भारत-चीन सीमा के पास स्थित यह नगर बदरीनाथ धाम, श्री गुरुद्वारा हेमकुण्ड साहिब, औली स्कीइंग स्थल, फूलों की घाटी और नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क तक पहुंचने का प्रमुख पड़ाव है। ज्योतिर्मठ के नाम से भी चर्चित यह नगर आदि गुरु शंकराचार्य की तपःस्थली है। यह बदरीनाथ भगवान की शीतकालीन गद्दी स्थल है। बारहमासी तीर्थ यात्रा में भी जोशीमठ की महत्ता है।

लोग भूले नहीं हैं, दिसंबर 2022 में जोशीमठ में कैसे असामान्य भूधंसाव दिखने लगा था, वह दुनिया भर में एक बड़ी खबर थी। सैटेलाइट डाटा के आधार पर बताया गया था कि 2018 से 31 दिसंबर, 2022 के बीच जोशीमठ में प्रतिवर्ष करीब 10 सेंटीमीटर भूधंसाव हुआ है। वहां चौदह बेहद जोखिम भरे इलाके चिह्नित किए गए थे। उस समय सरकार ने जोशीमठ व राज्य के अन्य शहरों की भी भूमि क्षमता का अध्ययन कराने को कहा था। हालांकि, यह काम अभी तक नहीं हुआ है। निगरानी का भी अभाव देखा जा रहा था। तीन साल बीतने के बाद अब जोशीमठ के स्थिरीकरण का काम हो रहा है। वैसे, जोशीमठ का अगले तीन साल में, यानी 2027 तक स्थिरीकरण का भरोसा अप्रैल 2024 में राज्य के तत्कालीन आपदा प्रबंधन सचिव ने जोशीमठ की जनता को दिया था। जाहिर है, स्थिरीकरण का यह काम भू-वैज्ञानिकों का सहयोग लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए।

जीएसआई ने जोशीमठ में 81 दरारों को चिह्नित किया था। इनमें से 42 तो जनवरी 2023 के भूधंसाव के थे। कुछ जगह जल-रिसाव को भी कारण बताया गया था। भूविज्ञानियों के अनुसार, जोशीमठ नगर अतिशय तीखी ढलानों पर बसा है। 1970 के दशक से भूधंसाव को चिह्नित किया जा रहा था। साल 1976 में ही तत्कालीन गढ़वाल मंडलायुक्त की समिति ने यहां निर्माण नियंत्रण का सुझाव दिया था। उस समिति ने ही बताया था, जोशीमठ किसी ठोस चट्टान पर आधारित नहीं है। इस क्षेत्र में भारी निर्माण पर रोक की सलाह के बावजूद नगर के नीचे 12 किलोमीटर लंबी सुरंग की परियोजना को 2005 में पर्यावरणीय मंजूरी भी दे दी गई थी। दुर्भाग्य से यह सुरंग साल 2009 में क्षतिग्रस्त हो गई।

‘जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति’ का कहना है कि एक तरफ, एनटीपीसी की सुरंग ने जमीन को भीतर से खोखला कर दिया है, तो वहीं बाइपास सड़क के लिए जोशीमठ की जड़ पर खुदाई पूरे शहर को नीचे से हिला रही है। जो भी हो, अप्रैल 2024 के आश्वासन के दो साल बाद अब अप्रैल 2026 में स्थिरीकरण के कार्य की आधिकारिक शुरुआत हुई है। यहां समिति को भरोसे में लेकर चलने की जरूरत है। यहां के लोग जानना चाहते हैं कि स्थिरीकरण के जो प्रयास हो रहे हैं, वे कितनी सुरक्षा देंगे और कितने स्थायी होंगे?

यहां भूधंसाव को रोकने का कोई भी ठोस व स्थायी प्रयास स्वागतयोग्य है, लेकिन लोगों को विश्वास में लेना जरूरी है। जो क्षेत्र ज्यादा संवेदनशील हैं, वहां पहले काम करने की जरूरत है। ‘वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी’ को भी साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। सितंबर 2023 में ही जोशीमठ पर अपनी वैज्ञानिक रिपोर्ट में इस संस्थान ने जो चेतावनी दी थी, उसके प्रति संवेदशील होना जरूरी है। बीते तीन वर्षों में जोशीमठ में क्या बदलाव हुए हैं, इसका गहन अध्ययन जरूरी है। नई समस्या है, यहां भूधंसाव ही नहीं, अब भूफिसलाव भी हो रहा है। इससे सतही और भूमिगत अस्थिरता आ जाती है।

चिंता जताई जा रही है कि जब जोशीमठ की गहराइयों में 80 मीटर तक भी ठोस चट्टान का अता-पता नहीं है, जिसकी भूमि अलकनंदा नदी की ओर खिसक रही है, उसमें दस-बारह मीटर पर रॉक बोल्टिंग्स से स्थिरता कैसे लाई जा सकेगी? जोशीमठ पर पूरे देश की नजर है। इस पुराने नगर को अगर बचाया और फिर बसाया जाता है, तो यह पूरी दुनिया में एक मिसाल बन जाएगा।