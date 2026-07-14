कमजोर मानसून के समय मजबूत कृषि नीति चाहिए

सदी के सबसे बड़े सूखे का सामना कर रहे देश में पिछले हफ्ते हुई बारिश कृषि के लिए वरदान साबित हुई है। पिछले सौ वर्षों में कम बरसात वाला यह पांचवां जून था, जब औसत से 40 प्रतिशत कम वर्षा हुई। जुलाई में सामान्य से बेहतर बारिश हुई…

हिमांशु,एसोशिएट प्रोफेसर, जेएनयू सदी के सबसे बड़े सूखे का सामना कर रहे देश में पिछले हफ्ते हुई बारिश कृषि के लिए वरदान साबित हुई है। पिछले सौ वर्षों में कम बरसात वाला यह पांचवां जून था, जब औसत से 40 प्रतिशत कम वर्षा हुई। जुलाई में सामान्य से बेहतर बारिश हुई, जिससे 8 जुलाई तक सालाना कमी 17 प्रतिशत रह गई। हालांकि, अनुमान बहुत अच्छे नहीं हैं। मौसम विभाग ने इस साल अधिकतम 94 प्रतिशत बारिश होने का अनुमान लगाया है।

काफी हद तक मौसमी बारिश पर निर्भर कृषि के लिए सिर्फ बारिश की मात्रा ही मायने नहीं रखती, उसका क्षेत्र विस्तार भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सिंचाई सुविधाएं पूरे देश में असमान हैं। भारत की कृषि योग्य भूमि के केवल आधे हिस्से में ही सिंचाई की सुविधा है, बाकी हिस्सा अब भी बारिश पर निर्भर है। इन इलाकों में कृषि उत्पादकता कम है और कुछ जगहों पर गरीबी भी ज्यादा है। जिन जगहों पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, वहां बारिश में कमी का उत्पादन पर ज्यादा असर नहीं पड़ता, पर जो क्षेत्र बारिश पर निर्भर हैं, वहां बारिश में किसी प्रकार की कमी से न सिर्फ उत्पादन पर असर पड़ता है, बल्कि इसके दुष्परिणाम महंगाई, बेरोजगारी और आजीविका संकट के रूप में आते हैं।

मौसम विभाग के आंकड़ों से पता चलता है कि बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश में 50 प्रतिशत और झारखंड में 38 प्रतिशत की कमी है। ये देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले इलाके हैं, पर यहां कृषि पैदावार सबसे कम और गरीबी सबसे ज्यादा है। उत्तर-पश्चिम भारत और मराठवाड़ा जैसे कई दूसरे बड़े खेतिहर इलाकों में भी बारिश की भारी कमी देखी जा रही है। जलाशयों के जल-स्तर में तेजी से आ रही कमी नीति-निर्माताओं के लिए एक और चिंता की बात है। देश के दक्षिणी राज्यों में भूजल स्तर तेजी से गिरता जा रहा है। इसका असर सिंचाई पर भी पड़ेगा।

इस साल मानसून की कमी का असर बुआई में ही दिख रहा है। 6 जुलाई को जारी ताजा आंकड़ों से पता चला है कि पिछले साल की तुलना में इस साल 21 प्रतिशत कम बुआई हुई है। धान के बिचड़े की बुआई 13 प्रतिशत, दलहन की 22 प्रतिशत, तिलहन की 39 प्रतिशत और कपास की 23 प्रतिशत कम हुई है। इस बात की बहुत ज्यादा आशंका है कि पिछले साल और बीते पांच सालों के औसत के मुकाबले इस बार कृषि उत्पादन घटेगा। राहत की बात है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार मौजूद है। हालांकि, दालों और तिलहन के मामले में ऐसा नहीं है। भारत इनका बड़े पैमाने पर आयात करता है और बुआई के साथ-साथ उत्पादन में कमी से शायद आयात पर निर्भरता और बढ़ जाएगी।

सबसे ज्यादा ध्यान सीधे तौर पर कृषि और ग्रामीण गैर-खेतिहर मजदूरों पर देने की जरूरत है। मानसून की अनिश्चितता और पश्चिम एशिया में युद्ध के बाद कृषि लागत में बढ़ोतरी को देखते हुए किसानों और ग्रामीण गैर-खेतिहर मजदूरों की आय बचाना जरूरी है। किसानों की आय और मजदूरी में कोई बढ़ोतरी न होने के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुश्किल दौर से गुजर रही है। इसका असर पहले से ही संकटों का सामना कर रही राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। जैसे-जैसे महंगाई बढ़ेगी और आय कम होगी, शहर भी इसकी चपेट में आएंगे। सरकार को चाहिए कि वह कमजोर तबकों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करे। ग्रामीण इलाकों में खेती के अलावा दूसरे कामों से होने वाली आय अब कुल ग्रामीण आय का आधे से ज्यादा है, इसलिए रोजगार पैदा करने के अन्य तरीकों को बढ़ाना फायदेमंद होगा।

पहली जुलाई से लागू ‘विकसित भारत-ग्रामीण रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी (वीबी-जीराम-जी)’ कानून की शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि इसका प्रदर्शन सभी जगह एकसमान नहीं है। वित्तीय बोझ पड़ने के डर से कई राज्य सरकारें इस योजना को लागू करने में हिचकिचा रही हैं। बिहार, झारखंड और ओडिशा जैसे गरीब राज्य इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। ऐसे समय में, जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था के और ज्यादा संकट में घिरने का गंभीर खतरा है, लोगों की जान और रोजी-रोटी बचाने का बेहतर तरीका यही होगा कि ग्रामीण इलाकों में सरकारी खर्च बढ़ाया जाए और ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को मजबूत किया जाए।