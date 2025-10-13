कर्नाटक में सिद्धारमैया क्या शिवकुमार के लिए पद छोड़ेंगे

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया एक माह के बाद अपने कार्यकाल के 30 महीने पूरे कर लेंगे। लिहाजा, एक बार फिर इस बात को लेकर अटकलें तेज हैं कि क्या मुख्यमंत्री अपने उप-मुख्यमंत्री और नापसंदीदा सहयोगी डी के शिवकुमार के लिए पद छोड़ेंगे…

एस. श्रीनिवासन,वरिष्ठ पत्रकार कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया एक माह के बाद अपने कार्यकाल के 30 महीने पूरे कर लेंगे। लिहाजा, एक बार फिर इस बात को लेकर अटकलें तेज हैं कि क्या मुख्यमंत्री अपने उप-मुख्यमंत्री और नापसंदीदा सहयोगी डी के शिवकुमार के लिए पद छोड़ेंगे? दरअसल, मई 2023 में जब सिद्धारमैया ने चुनावों में भाजपा को हराकर मुख्यमंत्री पद हासिल किया था, तब शिवकुमार समर्थकों ने दावा किया था कि कार्यकाल की मध्यावधि में सिद्धारमैया पद से हट जाएंगे, क्योंकि चुनावी जीत हासिल करने में शिवकुमार की भी बराबर की भूमिका थी।

बीते तकरीबन ढाई साल से सिद्धारमैया एक ऐसी सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, जो एक के बाद दूसरे संकटों से जूझ रही है। उनके शुरुआती कुछ महीने चुनावी अभियान के दौरान दी गई ‘पांच गारंटियों’ को पूरा करने के लिए धन जुटाने में खर्च हुए। हाल ही में, जब कर्नाटक को प्रतिव्यक्ति आय के मामले में नंबर एक राज्य का दर्जा दिया गया, तब मुख्यमंत्री ने इस सफलता का श्रेय ‘पांच गारंटियों’ को ही दिया। उनका दावा था कि इन योजनाओं की बदौलत एक लाख करोड़ रुपये सीधे लोगों के हाथों में दिए गए, जिससे उनकी क्रय शक्ति बढ़ी और अर्थव्यवस्था को गति मिली, इस तरह प्रतिव्यक्ति आय में इजाफा हुआ।

हां, यह अलग बात है कि कोई भी सही सोच वाला अर्थशास्त्री इस सरलीकरण से सहमत नहीं होगा। जरूरतमंदों को सीधे नकद देने से गरीबी कम हो सकती है, पर सिर्फ इसी से अर्थव्यवस्था को गति नहीं मिल सकती। इसके लिए बुनियादी ढांचे और उद्योग में निजी व सार्वजनिक, दोनों तरह के निवेश की दरकार होती है। बहरहाल, राजनेता अपने-अपने हिसाब से तर्क गढ़ने को स्वतंत्र होते हैं, जैसे शिवकुमार के समर्थक बेंगलुरु में तत्काल बदलाव की अटकलों को जबर्दस्त हवा दे रहे हैं। बेशक, बिना आग के धुआं नहीं उठ सकता, पर यह स्वयं शिवकुमार हैं, जो इस आग को हवा देने का काम कर रहे हैं। वह किसी तरह के नेतृत्व परिवर्तन से इनकार करते हैं, पर पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए रहस्यमय अंदाज में कहते हैं, ‘हाईकमान’ ही ऐसा कोई फैसला लेगा। जबकि, कांग्रेस हाईकमान ने आधिकारिक रूप से ऐसी खबरों की कभी पुष्टि नहीं की है।

यहां कोई चाहे, तो कर्नाटक को सुर्खियों में बनाए रखने का श्रेय शिवकुमार को दे सकता है, क्योंकि वह एक के बाद दूसरे विवाद में कूदते रहे हैं। नवीनतम मामला कर्नाटक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के फैसले को नकारने का है, जिसमें बिग बॉस कन्नड़ सीजन 12 के घर जॉलीवुड स्टूडियो को यह कहते हुए सील कर दिया गया कि इसमें नियमों का उल्लंघन किया गया है। मगर शिवकुमार इसे शुरू करने की लड़ाई में शामिल हो गए। अतीत में भी कई ऐसे मामले रहे हैं, जब उन्होंने दूसरों के फैसलों को दरकिनार करते हुए अलग रुख अपनाया, हालांकि सांविधानिक रूप से किसी उप-मुख्यमंत्री को कोई अतिरिक्त शक्तियां नहीं दी गई हैं। आरसीबी की जीत के जश्न में दखलंदाजी करने, पीडब्ल्यूडी मंत्री सतीश जारकीहोली के साथ छद्म युद्ध, बेंगलुरु में गड्ढों की समस्या जैसे तमाम मसले इसके प्रमाण हैं। हालांकि, वह बेशक मुख्यमंत्री के लिए परेशानी खड़ी करते रहे हैं, पर सिद्धारमैया के समर्थक भी उनको निशाने पर लेते रहे हैं और दो पदों (उप-मुख्यमंत्री के साथ-साथ राज्य पीसीसी प्रमुख) पर रहने के कारण उनकी आलोचना करते रहे हैं।

बहरहाल, दोनों गुटों के एक-दूसरे से उलझे रहने से राज्य की शासन-व्यवस्था चरमरा गई है। बेंगलुरु में भगदड़, यातायात की खराब स्थिति और अन्य कई मुद्दों पर तत्काल ध्यान दिए जाने की जरूरत है, पर ऐसा नहीं हो रहा। जहां तक विशुद्ध राजनीति का सवाल है, मुख्यमंत्री तमाम विवादों से बचने में कामयाब रहे हैं। उन्होंने पिछड़े समुदायों, दलितों, अल्पसंख्यकों व अपनी मंत्रिमंडल पर पकड़ मजबूत बना ली है। दूसरी ओर, शिवकुमार, मुख्यमंत्री के लिए परेशानी का सबब बने रहने के बावजूद, नौकरशाही को अपने पक्ष में रखने में कामयाब रहे हैं। ऐसे में, नजरें अब आलाकमान पर हैं। उसे पिछड़ा कार्ड खेलने के लिए मुख्यमंत्री की जरूरत है, तो धन जुटाने के लिए उप-मुख्यमंत्री की। देखना होगा कि वह इस दुविधा से कैसे बाहर निकलता है?