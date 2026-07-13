सौ दिन बाद भी बालेंद्र सरकार को समझने में जुटा नेपाल

नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) की सरकार ने अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए हैं। व्यावहारिक राजनीति में इस समय को ‘हनीमून पीरियड’ कहा जाता है….

पुष्परंजन,वरिष्ठ पत्रकार नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) की सरकार ने अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए हैं। व्यावहारिक राजनीति में इस समय को ‘हनीमून पीरियड’ कहा जाता है। इस दौरान विपक्ष आमतौर पर चुप रहता है और इसके बाद ही सरकार के काम-काज की तारीफ या आलोचना करता है। बालेंद्र सरकार ने 100-सूत्री कार्यक्रम अपने कार्यकाल के 100 दिनों के भीतर पूरा करने का अहद किया था। अब एक सार्वजनिक दस्तावेज के जरियेउसने अपने 87 प्रतिशत वादे पूरे कर लिए हैं।

सन् 1959 में बीपी कोइराला के नेतृत्व वाली नेपाली कांग्रेस की सरकार के बाद नेपाल में कभी भी किसी एक पार्टी की सरकार नहीं रही, जिसे संसद में दो-तिहाई बहुमत मिला हो। आरएसपी की सरकार इसके बहुत करीब पहुंच गई थी, बस दो सीटों से चूक गई। चूंकि यह सरकार भ्रष्टाचार और खराब कामकाज वाली राजनीतिक अस्थिरता के दौर के बाद बनी है, इसलिए लोगों ने आरएसपी और खासकर बालेंद्र शाह को बेहतर बदलाव की उम्मीद में वोट दिया। दुर्भाग्य से, यह सरकार कई मौकों पर नियमों का उल्लंघन करती दिखी। सबसे पहले, उसने पूर्व प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को जेन-जी आंदोलन के पहले दिन हुई घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए गिरफ्तार कर लिया, जबकि ऐसे मामलों में अदालत की मंजूरी जरूरी होती है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि अदालत ने उन्हें रिहा कर दिया। साझा सत्र में प्रधानमंत्री बालेंद्र राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान अपने चेंबर में जाकर बैठ गए। पूरे सौ दिन में उन्होंने एक बार भी देश की आम जनता को संबोधित नहीं किया।

सौ दिनों में सौ कार्यक्रम लागू करने का वादा ही अपने आप में एक अव्यावहारिक बात है। एक दिन में कोई कार्यक्रम कैसे पूरा किया जा सकता है? ड्राइविंग टेस्ट पास करने के दिन ही गाड़ी का लाइसेंस मिलना और पासपोर्ट की होम डिलीवरी इनमें से कुछ अच्छे काम हैं, लेकिन बालेंद्र सरकार हड़बड़ी में लगातार गड़बड़ी भी कर रही है; जैसे 12वीं कक्षा के नतीजों में गलतियों के साथ जल्दबाजी में उन्हें जारी करना, जिससे छात्रों को विरोध-प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ा। मीठी-मीठी बातों से भरा बजट, और बाजार की कीमतों को नियंत्रित करने में विफलता, बालेंद्र की नीतियों में झोल को उजागर करने लगी हैं। जो लोग झुग्गी बस्तियों से उजाड़े गए, उनको पुनर्वास केंद्रों में दो-दो दिन भोजन नहीं मिल रहा है। सरकार ने भी कुप्रबंधन की बात मानी है।

बालेंद्र सरकार जॉर्ज ऑरवेल की किताब एनिमल फार्म के उस मशहूर नारे का पालन कर रही है कि ‘सभी जानवर बराबर हैं, लेकिन कुछ जानवर दूसरों से ज्यादा बराबर हैं।’ सुदन गुरुंग को पहले मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से गृह मंत्री पद से 22 अप्रैल, 2026 को इस्तीफा देना पड़ा था। उनसे जुड़े लोग गिरफ्तार भी किए गए थे। बाद में 40 दिन के भीतर सरकारी जांच समिति से क्लीन चिट मिलने पर उन्हें 9 जून, 2026 को फिर से गृह मंत्री नियुक्त कर दिया गया। क्लीन चिट देने से पहले सरकार ने जांच समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की जहमत नहीं उठाई। उधर, संसद में लोग उस समय सन्नाटे में आ गए, जब प्रधानमंत्री ने कहा कि नेपाल ने भारत की जमीन पर भी कब्जा किया है। अब कहां-कहां कब्जा है, इसका उत्तर वह आज तक नहीं दे पाए हैं।

प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले एक पटकथा लिखी गई थी, जिसे लिखने वाले और कोई नहीं, आरएसपी अध्यक्ष रबी लामिछाने थे। यह एक किस्म का सियासी बंटवारा था कि साल भर विदेश नीति लामिछाने के नियंत्रण में रहेगा। बालेंद्र किसी विदेशी दौरे का एलान नहीं करेंगे। लामिछाने की वजह से लिपुलेख मुद्दे पर बालेंद्र बैकफुट पर गए। उन्हें संसद में स्पष्ट करना पड़ा कि लिपुलेख को हम ब्रिटेन की मदद से नहीं, बल्कि भारत के साथ द्विपक्षीय बातचीत के जरिये सुलझाएंगे। गौर कीजिए, बालेंद्र के बदले लामिछाने दिल्ली आए, उनके बाद विदेश मंत्री मंत्री शिशिर खनाल नई दिल्ली व बीजिंग गए। दोनों जगहों पर एक बार भी नेपाली विदेश मंत्री ने लिपुलेख का मुद्दा नहीं उठाया। कुल मिलाकर, सौ दिन बीतने के बाद भी नेपाल अभी देश चलाने वाले इस व्यक्ति को समझने की कोशिश कर रहा है।