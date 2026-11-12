अस्त होने और फिर उगने का दर्शन पढ़ाता छठ महापर्व

नहाय-खाय के साथ आज से छठ का चार दिवसीय महापर्व शुरू हो रहा है। व्रती स्त्री-पुरुषों का आज से ही खान-पान और शयन अलग हो जाएगा। कल खरना-पूजा होगी…

नीरजा माधव, साहित्यकार

नहाय-खाय के साथ आज से छठ का चार दिवसीय महापर्व शुरू हो रहा है। व्रती स्त्री-पुरुषों का आज से ही खान-पान और शयन अलग हो जाएगा। कल खरना-पूजा होगी और रविवार की शाम डूबते सूर्य को पहला अर्घ्य देने के लिए नदियों, तालाबों, सरोवरों के किनारे व्रतियों के पीछे हुजूम उमड़ पड़ेगा।

उगते हुए सूर्य को सभी प्रणाम करते हैं, पर भारत का यह लोक पर्व अस्त होते सूर्य को भी उतना ही स्तुत्य मानता है। इस महापर्व के जरिये सनातन दर्शन विश्व को यही संदेश देता है कि अस्त होना और उगना सृष्टि की प्रक्रिया, कभी न समाप्त होने वाला सिलसिला है। मैं आस्था के इस महापर्व को सालों से गहरी श्रद्धा के साथ देखती रही हूं। हल्की-सी ठंड में अरघ (अर्घ्य) के गीत गाती महिलाएं हाथ में दीप और नैवेद्य से भरा सूप लिए जल में उतरकर खड़ी हो जाती हैं। उनके साथ उतर आती है पूरी शुचिता। जल की तरह ही पारदर्शी। घाट-दर-घाट लोक गायिका शारदा सिन्हा (अब दिवंगत) की स्वर लहरी कच्चे बांस की तरह लचकती हुई वातावरण में डोल जाती है- कांचे ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए...।

कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से शुरू होकर यह व्रत चौथे दिन सप्तमी की सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पण के साथ समाप्त होता है। आज नहाय-खाय में बस लौकी और चावल खाएंगे व्रती। कल दिन भर निर्जल उपवास के बाद शाम को अपने कुल देवता-देवी के सामने गन्ने के रस या गुड़ की खीर और रोटी/ठेकुआ का भोग लगा वे उसे ही ग्रहण करेंगे। इस भोग को ही ‘खरना’ कहते हैं। यह प्रसाद सभी को खिलाया जाता है। षष्ठी तिथि को फिर निर्जल उपवास करके हुए अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और यह निर्जल उपवास सप्तमी की सुबह के अर्घ्य तक अनवरत जारी रहता है।

छठ महापर्व की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें कोई विशेष मंत्र नहीं है, किसी पुरोहित की आवश्यकता नहीं पड़ती, बिना किसी मंत्रोच्चार के यह मौन आत्म निवेदन है। हमारे वेद भी शायद इसीलिए ‘नेति-नेति’ कहते हुए अंत में मौन हो जाते हैं। मैं सोचती हूं, किसी लौकिक या वैदिक मंत्रोच्चार के बिना कमर तक जल में खड़े होकर अस्त होते दिनकर को निहारते हुए अर्घ्य देना, छठी मैया के निमित्त धूप, दीप, नैवेद्य के रूप में प्रकृति के विभिन्न फूलों-फलों को अर्पित करना, गन्ने के मंडप के नीचे वेदी सजाकर प्रकृति के विराट स्वरूप के सम्मुख लोक का नतमस्तक हो जाना क्या अकारण होता होगा? कुंभ विशेष स्थलों पर लगते हैं, परंतु सूर्य उपासना का यह पर्व हर तालाब, नदी के किनारे साकार होता है। शहरों में जिन घरों के आस-पास तालाब या नदी नहीं है, तो वहां छतों पर किसी बड़े टब या पात्र में घुटने भर पानी में खड़े होकर व्रती अर्घ्य देते हैं।

षष्ठी एक मातृका शक्ति हैं। यह संतान की रक्षिका देवी हैं। षष्ठी देवी का एक नाम देवसेना भी है। इन्हें ब्रह्मा की मानस पुत्री भी कहा जाता है। मां दुर्गा के नौ रूपों में षष्ठी तिथि की देवी कात्यायनी हैं, जो प्राणियों की रक्षा करती हैं। हिंदू घरों में किसी शिशु के पैदा होने पर षष्ठी या छठी मनाई जाती है। यह महाव्रत सूर्य के साथ जुड़ता है। सूर्य की सात किरणों में छठी किरण आरोग्य, आयु और भक्ति प्रदान करने वाली है। छठी मैया के रूप में यह आध्यात्मिक रहस्य लोक जीवन में व्याप्त होता है। इसके गीतों में संतान कामना और निरोगी काया का विशेष उल्लेख मिलता है।

कार्तिक शुक्ल षष्ठी को विशेष खगोलीय परिवर्तन के कारण भी सूर्योपासना के साथ षष्ठी देवी की पूजा की जाती है। माना जाता है कि सूर्य और छठी मैया का संबंध भाई-बहन का है। मैं मुग्ध भाव से निहारती हूं लोक के इस सौंदर्य को। अक्सर कोई व्रती महिला धीरे से उठकर मेरे नाक से प्रारंभ कर बालों के बीचो-बीच सिंदूर की एक चौड़ी रेखा बना देती है। मैं भी दीपित हो उठती हूं चटक सिंदूरी आभा से। वातावरण में लोकगीत तैर रहा होता है- छठी मइया देहु ना आशीष...।

सूर्य की प्रतीक्षा, शक्ति के सान्निध्य और छठी मइया के आशीष से सजे लोक जीवन की इस सहज भव्यता को देख भला कौन न मुग्ध हो जाएगा! इसीलिए अब तक बाजार इसमें बहुत दखल नहीं दे पाया है।