जहरीले प्रदूषण से दिल्ली का जीतना देश के लिए जरूरी

संक्षेप: राजधानी दिल्ली के प्रदूषण का मुद्दा एक बार फिर राष्ट्रीय बहस के केंद्र में आ गया है। पिछले करीब एक महीने से यहां की वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही और अब तो नागरिक भी इसके खिलाफ सड़कों पर उतरने लगे हैं…

वीरेंद्र कुमार पैन्यूली,पर्यावरणविद् राजधानी दिल्ली के प्रदूषण का मुद्दा एक बार फिर राष्ट्रीय बहस के केंद्र में आ गया है। पिछले करीब एक महीने से यहां की वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही और अब तो नागरिक भी इसके खिलाफ सड़कों पर उतरने लगे हैं। आलम यह है कि राज्य सरकार को दिल्ली में ‘ग्रैप-3’ की पाबंदियां लागू करनी पड़ी हैं। निर्माण कार्यों, डीजल वाहनों और खनन कार्यों पर रोक लगा दी गई है। पांचवीं तक के बच्चों की ऑनलाइन कक्षाएं लेने और लोगों से निजी गाड़ियों के कम इस्तेमाल की अपील की गई है। दिल्ली के प्रदूषण का असर देश भर की मन:स्थिति पर पड़ता है कि आखिर राजधानी ही जब इस समस्या का निदान नहीं कर पा रही, तो फिर छोटे शहरों के वैश्विक प्रदूषण का क्या होगा?

वायु प्रदूषण एक वैश्विक समस्या है और यह मानव स्वास्थ्य के साथ इस ग्रह की सेहत व जलवायु परिवर्तन पर भी असर डालता है। सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि स्वच्छ हवा हरेक जगह सभी सामाजिक-आर्थिक वर्ग के लोगों को उपलब्ध होनी ही चाहिए। 7 सितंबर, 2021 को आयोजित ‘इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एअर फॉर ब्लू स्काई’ का विषय था- स्वस्थ हवा, स्वस्थ ग्रह। इस दिवस का उपयोग वायु प्रदूषण, मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के अंतरसंबंधों पर प्रकाश डालने के लिए किया जाता है। इसके बाद ही भारत में 16 दिसंबर, 2021 को सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वाधिक वायु प्रदूषित राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को यह दायित्व सौंपा था कि वह जन-सामान्य व विशेषज्ञों की राय से दिल्ली प्रदूषण का कोई स्थायी समाधान निकाले।

इस आदेश के बाद धुएं से बचाव की निगरानी के लिए लगभग 250 टीमें, निर्माण स्थलों पर नजर रखने को 75 और वाहन प्रदूषण प्रमाणपत्र की जांच में 500 टीमें लगाई गईं। भवन-निर्माण व तोड़फोड़ पर रोक लगी। जारी निर्माण कार्यों के लिए चेक लिस्ट व संहिता बनीं। ग्रीन मार्शल नियुक्त किए गए। नियमों का पालन न करने वाली निर्माण इकाइयों पर भारी जुर्माना लगता था। दिल्ली की शीतकालीन योजना में अनावश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों का दिल्ली में प्रवेश रोक दिया गया था। दस साल पुराने पेट्रोल और 15 साल पुराने डीजल वाहनों को स्क्रैप करने व 65 चिह्नित जाम वाली सड़कों पर जाम न होने देने की योजना बनाई गई थी। शीर्ष अदालत ने ही दिल्ली में स्मॉग टॉवर लगाने का सुझाव दिया था। फिर भी, दिल्ली प्रदूषण का अस्थायी समाधान तक नहीं निकला। यह चिंता का विषय होना चाहिए

दिल्ली को स्थायी समाधान चाहिए, तो पिछली शीतकालीन योजना की सीमाओं को परखते हुए उससे सीख लेनी चाहिए। प्रदूषण रोकथाम की योजना चाहे कितने ही विशेषज्ञों द्वारा प्रतिपादित हो, बाहर से आ रहे प्रदूषण पर रोक लगाए बिना वह सफल नहीं हो सकती है। स्थायी समाधान के लिए प्रदूषण के मूल स्रोतों पर नियंत्रण करना होगा। पटाखे और कूड़ा जलाने पर पूर्ण रोक इस दिशा में कारगर हो सकती है। कूड़े के पहाड़ों को हर हाल में हटाना ही होगा। करीब 25-26 प्रतिशत वायु प्रदूषण घरों के ठोस ईंधन से निकला हुआ होता है। पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने से दिल्ली की वायु गुणवत्ता प्रभावित होती है। सल्फर डाई-ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, अमोनिया जैसे जाने हुए प्रदूषकों के अलावा ठोस पीएम 2.5 प्रदूषकों के उत्सर्जन को भी तय सीमा में बांधना ही होगा। इसके साथ ही उन पर्यावरण नियमों, नीतियों व मानकों को लागू किया जाए, जिससे हवा में पहुंचने वाले प्रदूषणों का कम से कम उत्सर्जन हो। एक्सप्रेस-वे की दोनों तरफ पौधे लगें, तो वे प्रदूषण-शोषक का काम करेंगे। कोयला आधारित बिजली उत्पादन वाली इकाइयों और डीजल से चलने वाले जेनरेटरों का विकल्प ढूंढ़ना होगा। वायु प्रदूषण के स्थायी समाधान के लिए भ्रष्टाचार और कुशासन से लड़ाई बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके कारण सभी उपाय सही से जमीन पर लागू नहीं हो पा रहे।

अमेरिका ने सन् 1970 में ही साफ हवा के मानक व कानून घोषित कर दिए थे, किंतु अभी भी कई क्षेत्रों में हवा की गुणवत्ता का स्तर इनसे काफी नीचे चला जाता है। अतः हताशा छोड़कर वायु प्रदूषण को कम से कम करने की राह पर हमें अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी।