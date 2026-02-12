Hindustan Hindi News
केवल विवाद के दम पर ‘बड़ी’ नहीं होती कोई किताब

पूर्व थल सेनाध्यक्ष मनोज नरवणे की किताब फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी को लेकर पैदा हुआ विवाद क्या आने वाले दिनों में इस किताब के प्रकाशन और इसकी बिक्री में बाधा बनेगा? किताबों से जुड़े विवादों का इतिहास इसकी पुष्टि नहीं करता…

प्रियदर्शन,वरिष्ठ पत्रकार

पूर्व थल सेनाध्यक्ष मनोज नरवणे की किताब फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी को लेकर पैदा हुआ विवाद क्या आने वाले दिनों में इस किताब के प्रकाशन और इसकी बिक्री में बाधा बनेगा? किताबों से जुड़े विवादों का इतिहास इसकी पुष्टि नहीं करता। उल्टे यह पता चलता है कि जिन किताबों पर कोई विवाद छिड़ा, उनकी बिक्री बेतहाशा बढ़ गई। इसका बेहतरीन उदाहरण तसलीमा नसरीन का उपन्यास लज्जा है, जिस पर बांग्लादेश में हुए बवाल के बाद वह अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि की किताब हो गई। हिंदी में जब यह उपन्यास छापा, तो उसकी लाखों प्रतियां बिकीं, यहां तक कि उसके जाली संस्करण भी निकल गए।

इसी तरह, जब सलमान रुश्दी की किताब सैटेनिक वर्सेज के खिलाफ ईरान के धार्मिक नेता अयातुल्ला खुमैनी ने फतवा जारी किया और भारत सहित कई देशों में उस पर पाबंदी लगी, तो उसकी बिक्री उछल पड़ी। अब खुमैनी इस दुनिया में नहीं हैं, ईरान अपने ही फतवे से मुंह चुराता घूमता है, किसी सिरफिरे ने रुश्दी को चाकू भी मार दिया, पर सैटेनिक वर्सेज अब भी बिक रही है, बल्कि रुश्दी ने नाइफ नाम से एक नई किताब भी लिख डाली।

पाबंदियों या विवादों से किताबें दबती नहीं, और फैल जाती हैं। नरवणे की किताब 2023 से ही अमेजन पर थी, पेंगुइन की वेबसाइट पर भी थी, नरवणे उसे खरीदने की अपील कर रहे थे, पर जब राहुल गांधी ने लोकसभा में उसके हिस्से पढ़ने चाहे और सरकार ने उन्हें रोक दिया, तब अचानक सब यह जानने को उत्सुक हो उठे कि इस किताब में आखिर ऐसा क्या लिखा है? अब किताब के पीडीएफ न जाने कितने लोगों तक पहुंच चुके हैं- यहां तक कि पेंगुइन को इस पर कानूनी चेतावनी जारी करनी पड़ी है।

इसी तरह, पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह की किताब जिन्ना : इंडिया-पार्टिशन-इंडिपेंडेंस पर उठे विवाद के बाद इस किताब की बिक्री बढ़ गई थी। इस किताब में जसवंत सिंह ने जिन्ना की तारीफ की थी और विभाजन के लिए नेहरू-पटेल को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस ने तो इस किताब की आलोचना की, लेकिन बीजेपी ने उन्हें पार्टी से ही निष्कासित कर दिया। नरवणे की किताब से जुड़े विवाद का एक अहम पहलू यह है कि किताब भारत के रक्षा-प्रतिष्ठान के कुछ बेहद संगीन पहलुओं की भी बात करती है। निस्संदेह, पूर्व थल सेनाध्यक्ष ने जो कुछ लिखा होगा, वह जिम्मेदारी से लिखा होगा, पर यदि इसमें शामिल ब्योरों का प्रकाशन देशहित में नहीं है या इससे सेना की छवि खराब होती है, तो इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। हालांकि, इसमें शक नहीं कि जब भी यह किताब बाजार में सुलभ होगी, भले ही संपादित रूप में हो- यह बिकेगी, क्योंकि लोगों की इसमें दिलचस्पी होगी कि पूर्व थल सेनाध्यक्ष ने क्या राज खोले थे?

दरअसल, जिन भी किताबों को किसी वजह से चर्चा मिल जाती है, उनकी बिक्री बढ़ जाती है। विवाद या पाबंदी के अलावा जो तीसरी तरह की किताबें सुर्खियों में आती हैं, वे किसी मशहूर नेता, अभिनेता, खिलाड़ी या न्यूज एंकर की होती हैं या वे किसी ऐसे विषय पर होती हैं, जो सनसनीखेज हो। ऐसी किताबें भी खूब बिकती हैं, जिन पर फिल्म बनी हो। स्लमडॉग मिलिनेयर बनने से पहले विकास स्वरूप की किताब क्यू ऐंड ए को कोई नहीं जानता था, पर फिल्म बनी और किताब रातों-रात बिक गई। शरतचंद के उपन्यासों देवदास, परिणीता पर बनी फिल्म या कई अन्य किताबों पर बने धारावाहिकों के बाद उनकी बिक्री के बारे में भी यही कहा जा सकता है।

इससे यह निष्कर्ष निकाल लेना सही नहीं होगा कि लेखक जान-बूझकर विवादास्पद विषय चुनते हैं। जो ऐसा करते हैं, उनकी किताबें पिट जाती हैं। प्रकाशकों को भले रास आता हो कि किताब पर चर्चा या विवाद हो, लेखक तो तभी अच्छी किताब लिख सकते हैं, जब उन्हें अपने विषय की जानकारी हो या उससे उनका जुड़ाव बहुत गहरा हो। फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी मनोज नरवणे ही लिख सकते थे, कोई विवादप्रिय लेखक नहीं।

कई बार ऐसा होता है कि चर्चा किसी किताब की प्रारंभिक बिक्री का आधार बन जाती है, लेकिन फिर वह बुकशेल्फ पर पड़ी रह जाती है। अंततः अच्छी किताबें ही देर तक टिकती हैं, जिनके लेखक अपने विषय के विशेषज्ञ हों, उसे गंभीरता से समझते हों।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

