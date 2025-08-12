गाजा में दम तोड़ती इंसानियत और तमाशबीन दुनिया

‘हम लगभग हर दिन उन फलस्तीनियों पर गोलियां चलने के मामले देख रहे हैं, जो भोजन की तलाश में सहायता केंद्रों तक पहुंचते हैं या वहां से लौटते हैं। कई बार ये गोलियां सहायता केंद्र के भीतर खड़े लोगों पर चलाई गईं, तो कई बार वे लोग निशाना बने…

रहीस सिंह,विदेशी मामलों के वरिष्ठ अध्येता ‘हम लगभग हर दिन उन फलस्तीनियों पर गोलियां चलने के मामले देख रहे हैं, जो भोजन की तलाश में सहायता केंद्रों तक पहुंचते हैं या वहां से लौटते हैं। कई बार ये गोलियां सहायता केंद्र के भीतर खड़े लोगों पर चलाई गईं, तो कई बार वे लोग निशाना बने, जो भोजन या आटे का बोरा लेकर अपने घर लौट रहे थे।’ यह कहना है भुखमरी के बीच घेरे में फंसे गाजा के डॉक्टरों का। सवाल यह उठता है कि यह प्रक्रिया रुकेगी या गाजा के सर्वनाश तक जारी रहेगी? एक बात और, इजरायल को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है, लेकिन क्या वह गाजा की महिलाओं और बच्चों को मारकर हासिल हो सकती है? अंतिम प्रश्न यह कि क्या दुनिया ने अपनी आंखें यह मानकर मूंद ली हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है या फिर उसकी आंखें खुली हैं और यह मान लिया गया है कि जंग में सब जायज है?

7 अक्तूबर, 2023 को हमास द्वारा इजरायल पर हमले के बाद चली कार्रवाई में हमास के तमाम बड़े नेता मारे जा चुके हैं और जो शेष हैं, वे केवल 10 से 15 प्रतिशत इलाकों तक सिमटे हुए हैं। हिजबुल्ला निष्क्रिय है और ईरान ने अपने पैर पीछे खींच लिए हैं। मगर जिन अंतरराष्ट्रीय संगठनों पर युद्ध रुकवाकर समाधान निकालने की जिम्मेदारी है, वे पंगु से दिख रहे हैं। जो देश स्वयं को मानवाधिकारों के मसीहा कहते हैं, वे इजरायल की ही मदद कर रहे हैं।

फलस्तीनी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की मानें, तो अक्तूबर 2023 में युद्ध शुरू होने के बाद से 60,839 लोग मारे जा चुके हैं और 72,500 से ज्यादा घायल हुए हैं। इन कार्रवाइयों में गाजा की 60 प्रतिशत से अधिक इमारतें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं और करीब 20 लाख लोग बेघर हुए हैं, जिनमें से अधिकांश गाजा पट्टी के केंद्रों में ठूंस-ठूंसकर रखे गए हैं। इजरायल अब गाजा में संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित व्यवस्था को भी दरकिनार कर रहा है। वह चाहता है कि आपूर्ति के लिए एक कॉरिडोर बने, जिससे संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित व्यवस्था का लाभ हमास न उठा सके। यद्यपि संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के उप महासचिव मार्टिन ग्रिफिथ्स ने चेतावनी दी है कि यह योजना गाजा में पहले से ही गंभीर मानवीय संकट को और गहरा कर देगी।

इजरायल अभी विराम लगाने की मनःस्थिति में नहीं दिख रहा। वह गाजा का अस्तित्व फलस्तीन के रूप में समाप्त करना चाहता है। यही वजह है कि उसके रक्षा मंत्री काट्ज ने गाजा के नागरिकों को एक ‘ह्यूमैनिटेरियन सिटी’ तक सीमित करने की योजना बनाई है। यह सिटी गाजा के दक्षिणी राफाह के खंडहरों पर बसेगी, जिसमें शुरू में लगभग छह लाख बेघर हुए फलस्तीनियों को स्थानांतरित किया जाएगा, तत्पश्चात 20 लाख लोगों को। इसके पीछे इजरायल का मकसद है, ‘हमास सदस्यों’ को गाजा के लोगों से दूर रखना। इस सिटी के संचालन का दायित्व अंतरराष्ट्रीय संगठनों का होगा, लेकिन नियंत्रण इजरायली रक्षा बलों (आईडीएफ) का। इस योजना के खिलाफ 16 प्रमुख अंतरराष्ट्रीय कनूनविदों ने पत्र लिखा है, जिसमें इसे ‘स्पष्ट रूप से अवैध’ बताया है। उनके अनुसार, यह नस्लीय विनाश का एक तरीका है।

गाजा में मरने वालों में पत्रकारों के नाम भी शामिल हो गए हैं। बीते रविवार की रात गाजा शहर में इजरायली हमले में अल जजीरा के पत्रकारों की मौत हो गयी। अल जजीरा के अनुसार, मारे गए पांच पत्रकारों में से चार उसके नेटवर्क से जुड़े थे। लेकिन इजरायली सेना ने अल जजीरा के पत्रकार अनस अल-शरीफ को ‘हमास का आतंकी’ बता दिया। सच क्या है, यह कहना मुश्किल है। उधर ‘कमेटी टु प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स’ का कहना है कि इजरायल यह सब योजनाबद्ध तरीके से कर रहा है, ताकि ‘गाजा में भुखमरी’ की कवरेज न हो सके।

बहरहाल, गाजा की इस स्थिति के लिए पूरी तरह से दोषी कौन है, यह मूक-सी दिख रही दुनिया को तय करना है। दोषी जो भी हो, लेकिन इजरायल को यह समझना होगा कि इस पूरे संघर्ष में ‘मां की गोद में भूखा बच्चा’ विजय का नहीं, बल्कि त्रासदी का प्रतीक है, और यह उसके खिलाफ सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बन सकता है।