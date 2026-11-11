लोकतंत्र में प्रतिकार की राह और हद क्या होनी चाहिए

लोकतंत्र में महत्वपूर्ण यह नहीं कि सत्ता किसके हाथ में है, बल्कि यह होता है कि सत्ता हस्तांतरण का फैसला करने वाला रेफरी निष्पक्ष है या नहीं? लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी यह सवाल इन दिनों सड़क पर उठा रहे हैं…

शशि प्रताप शाही, पूर्व कुलपति, मगध विश्वविद्यालय

लोकतंत्र में महत्वपूर्ण यह नहीं कि सत्ता किसके हाथ में है, बल्कि यह होता है कि सत्ता हस्तांतरण का फैसला करने वाला रेफरी निष्पक्ष है या नहीं? लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी यह सवाल इन दिनों सड़क पर उठा रहे हैं। बीते दिनों ‘इंडिया’ ब्लॉक ने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विरुद्ध प्रतीकात्मक ‘जन महाभियोग’ चलाया और अपनी ‘दिल्ली चलो’ रैली में उन्हें हटाने एवं उन पर मुकदमा चलाने की मांग दोहराई। पक्ष और विपक्ष के बीच लोकतांत्रिक नैतिकता और संस्थागत निष्पक्षता के प्रश्न पर हो रहे इस टकराव को समझने के लिए अमेरिकी चिंतक हेनरी डेविड थोरो द्वारा 1849 में प्रकाशित निबंध नागरिक सरकार का प्रतिकार या सविनय अवज्ञा एक उपयोगी खुर्दबीन है।

इस लोकतांत्रिक टकराव का केंद्र भारत नहीं है, बल्कि दुनिया भर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न लगा हुआ है। वैश्विक स्तर पर लोकतांत्रिक देशों में चुनावों की निष्पक्षता संकट में है। गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय के वी-डेम इंस्टीट्यूट की ‘डेमोक्रेसी रिपोर्ट-2026’ के अनुसार, 2025 में दुनिया के करीब एक-चौथाई देश निरंकुशता की ओर बढ़ते दिखे और नए दस निरंकुश होते देशों में से छह यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के हैं, जिनमें इटली, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार, लोकतंत्र की गुणवत्ता में गिरावट की सबसे बड़ी वजह अभिव्यक्ति की आजादी है, जिसमें 44 देशों में गिरावट दर्ज हुई है। वी-डेम के लोकतंत्र सूचकांक ने साल 2017 से हमारे देश को ‘चुनावी निरंकुशता’ की श्रेणी में डाल रखा है। वी-डेम ने 2025 के आंकड़ों के आधार पर भारत को चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में 179 देशों में 106वां स्थान दिया। हालांकि, कई भारतीय टिप्पणीकार लोकतंत्र सूचकांक की पद्धति पर ही सवाल उठाते हैं और इस आधार पर इसे भारतीय लोकतंत्र के स्वास्थ्य का प्रामाणिक संकेतक नहीं मानते। चाहे कोई इस वर्गीकरण को माने या न माने, विपक्ष का अभियान उसी वैश्विक प्रश्न का भारतीय संस्करण है। जब रेफरी पर संदेह हो, तब क्या किया जाए?

थोरो का तर्क इस प्रश्न को नैतिक आधार देता है। इसके अनुसार, नागरिक अपनी अंतरात्मा विधायिका या सरकार के पास गिरवी नहीं रखता। कानून का सम्मान जरूरी है, मगर उससे पहले न्याय का सम्मान जरूरी है। जब कोई तंत्र अन्याय का औजार बन जाए, तो उसके साथ सहयोग जारी रखना स्वयं अन्याय में हिस्सेदारी है। इसलिए नैतिक असहयोग और सविनय अवज्ञा केवल अधिकार नहीं, कर्तव्य भी हैं। थोरो ने यह भी माना कि ऐसे नागरिकों को परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए, जो राज्य के संस्थानों की अवज्ञा कर रहा है।

सवाल यह है, क्या कांग्रेस व विपक्ष का अभियान इस कसौटी पर खरा उतरता है? समर्थकों की दलील है कि जिस संस्था को शिकायत सुननी है, जब वही आरोपी हो, तो उसके दरवाजे पर औपचारिक अर्जी देना ऐसा है, जैसे अपराध की जांच अपराधी से करवाना। इस दलील के पीछे वे दो कड़ियां गिनाते हैं, जो एक-दूसरे से जुड़ती हैं। मतदाता सूची के आंकड़े और चुनाव आयोग के भीतर से उठे असहमति के स्वर।

भारत में चल रहे लोकतांत्रिक संघर्ष को केवल थोरो तक सीमित रखना उचित नहीं होगा, क्योंकि अवज्ञा की परंपरा में और भी कसौटियां हैं। थोरो से प्रेरित महात्मा गांधी ने सत्याग्रह में एक शर्त जोड़ी थी : विरोध सत्य पर आधारित हो, अहिंसक हो और विरोधी के प्रति द्वेष से मुक्त हो। इसी मोड़ पर विपक्ष की भूमिका का मूल्यांकन भी जरूरी हो जाता है। यही कसौटियां दूसरी ओर भी लागू होती हैं। बी आर आंबेडकर ने संविधान सभा के अपने अंतिम भाषण में असांविधानिक तरीकों को ‘अराजकता का व्याकरण’ कहा था। उनकी चेतावनी का सार था- जब सांविधानिक रास्ते खुले हों, तब उन्हीं से लड़ाई लड़ी जानी चाहिए।

इसलिए, इस विवाद का अंतिम फैसला न नारों से होगा, न रैलियों से। वह साक्ष्य, न्यायालय और अंततः मतदाता के विवेक से होगा। थोरो की सबसे स्थायी सीख शायद यही है कि असहमति का मूल्य तब है, जब वह सत्य-साहस पर टिकी हो और उसके परिणाम का सामना करने की तैयारी भी साथ हो। लोकतंत्र में भरोसा रेफरी की घोषणा से नहीं, खेल की पारदर्शिता से बनता है।