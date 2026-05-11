भीषण गर्मी से निपटने के लिए कर लें पूरे इंतजाम
आईआईटी बॉम्बे के एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में लू मुख्यत: स्थानीय कारकों से आती है, न कि कहीं और से आने वाली गर्म हवाओं के कारण। ‘स्प्रिंगर नेचर रिसर्च’ में प्रकाशित एक अन्य अध्ययन…
बहार दत्त,पत्रकार व पर्यावरणविद
आईआईटी बॉम्बे के एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में लू मुख्यत: स्थानीय कारकों से आती है, न कि कहीं और से आने वाली गर्म हवाओं के कारण। ‘स्प्रिंगर नेचर रिसर्च’ में प्रकाशित एक अन्य अध्ययन बताता है कि मिट्टी की नमी, बादल छाने और आर्द्रता जैसी स्थानीय मौसमी परिस्थितियां लू की तीव्रता व अवधि बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती हैं। इसका अर्थ है, चरम गर्मी पैदा करने में क्षेत्रीय या जलवायु परिवर्तन जैसी बड़ी मौसमी क्रियाओं से अधिक स्थानीय कारक प्रभावी हो सकते हैं। ऐसे में, स्थानीय स्तर पर किए गए सरल उपाय नागरिकों को चरम मौसमी घटनाओं से तत्काल राहत दे सकते हैं।
हमारे लिए अच्छी बात यह है कि भारत उन चंद देशों में शुमार है, जिसके पास 100 से अधिक शहरों के लिए ‘हीट एक्शन प्लान’ (गर्मी से निपटने की योजना) तैयार है। इनमें स्थानीय और अति-स्थानीय कार्य-योजनाओं का जिक्र है। ये योजनाएं मूलत: राज्य व जिला स्तरीय निकायों द्वारा तैयार की गई रणनीतिक संरचनाएं हैं, जो भीषण गर्मी से निपटने के बहुपक्षीय लक्ष्य से निर्देशित हैं। गर्मी से पैदा होने वाली भयावहता को देखते हुए ये योजनाएं न सिर्फ अनिवार्य हैं, बल्कि जीवन बचाने वाली भी साबित हो सकती हैं।
इन योजनाओं की सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें शुरुआती चेतावनी प्रणाली के महत्व, आपात समय के लिए मौजूदा बुनियादी ढांचों में सुधार व संकट से निपटने के लिए चिकित्सा समुदाय के प्रशिक्षण जैसे कदमों पर उचित जोर दिया गया है। दिल्ली में राममनोहर लोहिया अस्पताल द्वारा स्थापित विशेष ‘हीट स्ट्रोक इमर्शन कुलिंग यूनिट’ या राजस्थान के जोधपुर व चुरू जैसे शहरों में कूलिंग सेंटर की स्थापना जैसे कदम मारक गर्मी से बचाने में कारगर साबित हुए हैं। अन्य शहरों में भी जहां अधिक गर्मी में काम के घंटों में बदलाव जैसे उपाय अपनाए जाते हैं, वहीं अहमदाबाद जैसे शहरों में छतों को विशेष रंग से रंगकर घर के तापमान को कम करने की व्यवस्था की जाती है।
हालांकि, कुछ योजनाएं मात्र कागजी बनकर रह गई हैं और कुछ शहरों में ये सिर्फ पर्यावरण के प्रभाव का आकलन करने वाली रिपोर्ट प्रतीत होती हैं। वहीं, कुछ योजनाएं दूसरे राज्यों या क्षेत्रों से नकल करके तैयार की गई लगती हैं। मसलन, राजस्थान के धौलपुर क्षेत्र की योजना में जम्मू-कश्मीर सरकार के कई निर्देश दिखते हैं, जिनका मतलब है कि ‘एक्शन’ में हेराफेरी की गई है। इसी तरह, कुछ योजनाएं अधूरी जान पड़ती हैं। जैसे, दिल्ली की योजना में हरियाली बढ़ाने का उल्लेख तो है, पर पौधारोपण के लिए जमीन की कमी और पौधों के जल्द मर जाने जैसी समस्याओं का जिक्र नहीं है।
कई योजनाओं में बुनियादी कमी यह है कि वे शहरी सरंचना में मौजूद व्यवस्थागत कमियों पर ध्यान नहीं देतीं। जैसे- राजधानी दिल्ली के बड़े हिस्सों में हरियाली का न होना, जिसके कारण सीमेंट से बने एक्सप्रेस-वे, जो ‘हीट आइलैंड इफेक्ट’ (शहरों का तापमान आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में औसतन काफी अधिक होना) को और बढ़ा देता है, क्योंकि शहर में प्रवेश करते समय ये सड़कें पूरी तरह से बिना हरियाली के रह जाती हैं। इसी तरह, शहरी नियोजन में अब लू के दौरान पैदल चलने वालों या सड़क/ फुटपाथ दुकानदारों के लिए बहुत कम जगह बची है। हालांकि, यहां ठाणे जैसे शहर भी हैं, जहां की योजनाओं में सरकारी विभागों के बीच जिम्मेदारियों का स्पष्ट विभाजन है और उनमें ठोस वैज्ञानिक दृष्टिकोण व नवोन्मेषी नीतिगत उपायों का संतुलित मिश्रण दिखता है।
जाहिर है, इन योजनाओं को उन संवेदनशील लोगों के हित में बनाया जा सकता है, जिनके पास लू में भी काम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता, जैसे डिलीवरी करने वाले, निर्माण श्रमिक, दिहाड़ी मजदूर आदि। गर्मी से लड़ने के लिए हमें व्यापक उपाय अपनाने ही होंगे, जैसा कि वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ने बताया है, यानी छायादार पेड़ लगाना, छायादार फुटपाथ बनाना, ‘कूल रूफ’ तकनीक अपनाना, प्राकृतिक वायु को अधिकतम जगह देने के लिए शहरी सरंचना में बदलाव आदि। भीषण गर्मी की भविष्यवाणी को देखते हुए अब ‘कूलिंग’ को विलासिता मानने से हमें बचना चाहिए।
(ये लेखिका के अपने विचार हैं)
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