राजनीतिक हथियार न बनें महाभियोग जैसे प्रस्ताव

योगेंद्र नारायण, पूर्व महासचिव, राज्यसभा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने के बाद विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विरुद्ध भी महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ ऐसा कोई प्रस्ताव लाया जाता है, तो यह भारतीय इतिहास की पहली घटना होगी। बहरहाल, इस पूरे प्रकरण ने महाभियोग व अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रियाओं को लेकर नए सिरे से बहस खड़ी कर दी है। सवाल यह भी है कि क्या अब महज राजनीतिक हथियार के रूप में इनका इस्तेमाल होने लगा है?

भारतीय संविधान में राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और सर्वोच्च व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए महाभियोग का प्रावधान किया गया है। इसके लिए प्रक्रियाओं की चर्चा संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में की गई है। मसलन, राष्ट्रपति के लिए प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 61 में बताई गई है। लोकसभा और राज्यसभा में से कोई भी सदन एक प्रस्ताव के माध्यम से इसे ला सकता है, बशर्ते उस पर सदन के कुल सदस्यों में से कम से कम एक चौथाई ने हस्ताक्षर किए हों। इसमें 14 दिनों की पूर्व सूचना आवश्यक है और सदन के कुल सदस्यों में से दो-तिहाई बहुमत मिलने के बाद ही वह पारित माना जाता है। इसके बाद आरोपों की जांच दूसरा सदन करता है। उप-राष्ट्रपति के मामले में प्रक्रिया इतनी औपचारिक नहीं होती। इसके लिए राज्यसभा में प्रभावी बहुमत (तत्कालीन सदस्यों का बहुमत) और लोकसभा की सहमति की दरकार होती है। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने के लिए लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों का बहुमत ही काफी है।

रही बात मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और सर्वोच्च व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की, तो उनको अनुच्छेद 124 (4) में वर्णित तरीके से पद से हटाया जा सकता है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत (उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की दो-तिहाई संख्या) से प्रस्ताव पारित होना चाहिए।

इतिहास यदि खंगालें, तो लोकसभा अध्यक्षों को हटाने के तीन प्रस्ताव (साल 1954, 1966 और 1987 में) आ चुके हैं, लेकिन इनमें से कोई भी पारित नहीं हुआ। जजों के खिलाफ भी अतीत में महाभियोग के मामले सामने आए हैं और एक मामले में जज ने इस्तीफा दिया था, जबकि दूसरे मामले में प्रस्ताव सदन से पारित ही नहीं हो सका। हालांकि, अमेरिका से तुलना करें, तो तस्वीर अलग दिखती है। अमेरिका में तीन राष्ट्रपतियों के खिलाफ महाभियोग आ चुका है, जिनमें से एक डोनाल्ड ट्रंप भी हैं, जिन पर 2019 में प्रस्ताव निचले सदन में पारित हुआ था, मगर सीनेट में पास नहीं हो सका। इनसे पहले एंड्रूय जॉनसन व बिल क्लिंटन के खिलाफ भी महाभियोग चल चुका है। हालांकि, इनमें से कोई भी पद से हटाए नहीं जा सके।

अपने देश में जरूरी बहुमत न होने के बावजूद विपक्षी दल महाभियोग जैसे प्रस्ताव लाते रहे हैं, जो राजनीतिक हितों के तहत लाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है, ताकि उनको अपनी बात रखने का मौका मिल सके। ऐसे में, महाभियोग या पद से बेदखली संबंधी इन नियमों में कुछ सुधार की जरूरत है। पहला सुधार तो यही होना चाहिए कि ऐसे किसी प्रस्ताव की जांच सबसे पहले 15 सदस्यीय समिति करे, जिसमें तमाम दलों के प्रतिनिधि मौजूद हों। इसमें सदस्यों की संख्या सदन में दलों की संख्या के अनुपात में होनी चाहिए। दूसरा, महाभियोग प्रस्ताव पर सदन के कम से कम 50 प्रतिशत सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। तीसरा, अध्यक्ष जैसे निर्वाचित अधिकारियों के खिलाफ यह प्रस्ताव मंजूर नहीं करना चाहिए, इसे केवल न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्त और कैग जैसे गैर-निर्वाचित अधिकारियों के विरुद्ध ही स्वीकार किया जाना चाहिए।

चौथा सुधार, संसद के पास पहले से ही अविश्वास प्रस्ताव का हथियार है, जिसका उपयोग सरकार व उसके समर्थित पदाधिकारियों (जैसे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष) के खिलाफ प्रभावी ढंग से किया जाना चाहिए। और पांचवां, महाभियोग प्रस्ताव को तभी स्वीकार जाना चाहिए, जब संबंधित व्यक्ति जघन्य कृत्यों में शामिल हो।