बांग्लादेश में आसान नहीं जम्हूरियत की वापसी

संजय कुमार भारद्वाज,प्रोफेसर, जेएनयू साल 2024 के विश्व लोकतंत्र सूचकांक में बांग्लादेश का स्थान 75वां था और उसे कुल 5.99 अंक मिले थे। मगर अब इसका सूचकांक 25 अंक नीचे लुढ़ककर 100वें स्थान पर पहुंच चुका है और उसके अंक भी घटकर 4.44 हो चुके हैं। जाहिर है, लोकतंत्र के लिहाज से बांग्लादेश की सेहत बिगड़ी है।

यह सही है कि शेख हसीना के शासनकाल में एक परिवारवादी, निरंकुश व्यवस्था की झलक मिलती थी। यहां तक कि सत्तारूढ़ अवामी लीग में भ्रष्टाचार व भाई-भतीजावाद भी था। मगर चूंकि आर्थिक संकेतकों पर बांग्लादेश अच्छा प्रदर्शन कर रहा था और विकास दर भी साढ़े छह प्रतिशत से ऊपर थी, इसलिए लोग लोकतांत्रिक भागीदारी की परवाह नहीं कर रहे थे। मगर जब अपनी लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को लेकर वे मुखर हुए, तो शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। हालांकि, सच यह भी है कि जिस अपेक्षा के साथ वहां तख्तापलट किया गया, वह उम्मीद अब तक अधूरी है।

माना यही गया था कि पिछले साल की मानसून क्रांति से यहां लोकतंत्र की धारा बह निकलेगी। मगर ऐसा कुछ होने के बजाय कानून-व्यवस्था लगातार गर्त में जा रही है। जबकि, लोकतंत्र की बहाली की पहली शर्त ही बेहतर कानून-व्यवस्था है। आलम यह है कि अवामी लीग के समर्थकों और उदारवादी मुसलमानों को पकड़-पकड़कर पीटा जा रहा है, उन पर मुकदमे दायर किए जा रहे हैं, उनकी हत्या की जा रही है। हाल ही में पूर्व चुनाव आयुक्त और कई न्यायाधीशों तक से बदसूलुकी की गई। अल्पसंख्यक समुदायों को भी लगातार निशाना बनाया जा रहा है। कुल मिलाकर, बहुसंख्यकवादी निरंकुशता यहां लगातार पांव पसार रही है, जिससे लोकतंत्र का न्यूनतम मापदंड भी खत्म हो रहा है। इसीलिए यह कहा जाने लगा है कि कानून-व्यवस्था के मौजूदा हालात में आगामी चुनाव शायद ही निष्पक्ष हों। अगले साल फरवरी में चुनाव कराने के दावे बार-बार किए जा रहे हैं।

चुनाव में सफलता पाने के लिए कई तरह के सियासी षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। कार्यवाहक सरकार के समर्थन से, जो अपने आप में असांविधानिक है, नेशनल सिटीजन पार्टी का जन्म हुआ है, जो उन छात्रों का दल है, जिन्होंने पिछले साल आरक्षण सुधार के नाम पर क्रांति की शुरुआत की थी। इसके लिए कट्टरपंथी गठजोड़ से राजनीतिक जगह बनाई जा रही है, ताकि सबसे बड़े दल के रूप में यह उभरे और अंतरिम सरकार के समय जो असांविधानिक काम किए गए हैं, उनको मान्यता दिलाई जा सके। जमात-ए-इस्लामी भी गठबंधन करके सत्ता सुख भोगना चाहती है, क्योंकि बीते ढाई दशकों में उसका मत-प्रतिशत घटकर चार पर आ चुका है। वह समझती है कि अकेले चुनाव में उतरने पर वह सत्ता-सदन से बाहर चली जाएगी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी अपने बूते सत्ता में आ जाएगी। लिहाजा, यहां लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। अवामी लीग को प्रतिबंधित किया जा चुका है, 1971 की भावना- समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र व बांग्ला राष्ट्रवाद पर टिके बांग्लादेश की राष्ट्रीय अस्मिता को खंडित करने का प्रयास हो रहा है।

इस राजनीतिक अस्थिरता के कई नुकसान हो सकते हैं। पहला, यहां उसी तरह से कट्टरवादी ताकतें पनप सकती हैं, जिस तरह से 2001 से 2006 के दौरान बीएनपी और जमात-ए-इस्लामी की गठबंधन सरकार के दौरान पनपी थीं। दूसरा, राजनीतिक अस्थिरता से अल्पसंख्यकों व उदारवादियों का पलायन भारत व अन्य पड़ोसी देशों में बढ़ सकता है। तीसरा, यहां हथियारों, मानव और नशे आदि की तस्करी बढ़ सकती है। चौथा, बंगाल की खाड़ी में पाकिस्तान या चीन का दबदबा बढ़ सकता है। साथ ही, रोहिंग्या समस्या, महंगाई और आर्थिक संकेतकों के मोर्चों पर चुनौतियां बढ़ सकती हैं।

ऐसे में, किया क्या जाए? अंतरराष्ट्रीय समुदाय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यहां अवामी लीग सहित तमाम राजनीतिक दल चुनाव-प्रक्रिया में हिस्सा लें। निष्पक्ष चुनाव से ऐसे दल सत्ता में आएंगे, जिनका पूरे बांग्लादेश पर प्रभाव होगा। मगर दुखद है कि जिस तरह के हालात बनाए जा रहे हैं, उससे लगता नहीं कि फरवरी में निष्पक्ष व समावेशी चुनाव हो सकेंगे! यहां कट्टरवादियों को ही सत्ता में लाने का प्रयास हो रहा है।