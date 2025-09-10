उप-राष्ट्रपति चुनाव की जीत से भाजपा ने साधे कई निशाने

उप-राष्ट्रपति चुनाव में सत्ता पक्ष की सफलता विपक्ष के लिए सबक हो सकती है। ‘इंडिया’ प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी के 300 मतों के मुकाबले एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को उम्मीद से कहीं अधिक 452 वोट मिले हैं…

नीरजा चौधरी, वरिष्ठ पत्रकार उप-राष्ट्रपति चुनाव में सत्ता पक्ष की सफलता विपक्ष के लिए सबक हो सकती है। ‘इंडिया’ प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी के 300 मतों के मुकाबले एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को उम्मीद से कहीं अधिक 452 वोट मिले हैं। इसका मतलब है कि विपक्षी कुनबे में सेंध लगी है, जबकि आशंका सत्ता पक्ष की तरफ से क्रॉस वोटिंग की थी। हालांकि, पहले के मुकाबले इस बार विरोधी दलों में एकजुटता अधिक दिखी है और उसमें टूट भी कम हुई है।

मुझे 1997 का उप-राष्ट्रपति चुनाव याद आ रहा है, जिसमें कृष्णकांत (441 मत) ने सुरजीत सिंह बरनाला (273 वोट) के खिलाफ जीत हासिल की थी। उसमें भी यह तय था कि कृष्णकांत के सिर जीत का ताज सजेगा, फिर भी सियासी फिजां में यह चर्चा तेजी थी कि 25-26 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है। इस बार यह बहस कहीं अधिक मुखरता से हो रही है, क्योंकि विपक्षी उम्मीदवार की तयशुदा हार के बावजूद इस चुनाव के गहरे निहितार्थ थे। दरअसल, यह चुनाव एक ऐसी पृष्ठभूमि में हो रहा था, जिसमें सत्ता पक्ष सवालों की जद में था। जगदीप धनखड़ के अचानक उप-राष्ट्रपति पद छोड़ने से सरकार के साथ उनके तनाव की चर्चाएं तेज थीं, जबकि अमेरिकी टैरिफ के कारण प्रधानमंत्री निशाने पर थे। इतना ही नहीं, पहलगाम नरसंहार को तंत्र की नाकामी माना जा रहा था और एक महीने पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के करीबी संजीव बालियान के खिलाफ विपक्ष समर्थित राजीव प्रताप रूडी की जीत को सरकार के भीतर बढ़ते मतभेद का संकेत समझा गया था।

इसी सूरतेहाल में सीपी राधाकृष्णन का नाम आगे बढ़ाया गया, जिसकी कुछ वजहें बिल्कुल साफ थीं। वह ओबीसी जाति से हैं, जिसकी राजनीति इन दिनों राहुल गांधी कर रहे हैं। वह तमिलनाडु से आते हैं, जहां भाजपा अपने पैर पसारने की कोशिश कर रही है, ताकि अखिल भारतीय पार्टी के रूप में स्थापित हो सके। और सबसे बड़ी बात, वह संघ परिवार से जुड़े रहे हैं, जिससे यह संदेश देने की कोशिश हुई कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अनदेखी नहीं की जा रही। राधाकृष्णन को इन सबका फायदा तो मिला ही, व्यक्तिगत संबंध बनाने की उनकी योग्यता ने भी उन्हें वोट दिलाए। रही-सही कसर भाजपा की चुनावी रणनीति ने पूरी कर दी, जो हर मतदान में अपना पूरा दम-खम लगा देती है। इसके बरअक्स, विपक्षी दल उतने सक्रिय नहीं नजर आए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी खुद मलेशिया में थे। बीआरएस, बीजद जैसे दलों ने तो मतदान से दूर रहना ही उचित समझा, जबकि ओडिशा में बीजद सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने ही पटखनी दी थी। यानी, विपक्षी पार्टियां कहीं अधिक प्रयास कर सकती थीं।

साफ है, पिछले छह महीनों से मुश्किलों से जूझ रहे प्रधानमंत्री इस चुनाव में मजबूती से उभरते दिख रहे हैं। अगर सत्ता पक्ष की तरफ से दो-चार क्रॉस वोटिंग भी हो जाती, तो उन पर दबाव बढ़ जाता, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। यह बताता है कि बिगड़ती स्थिति को उन्होंने अपने नियंत्रण में कर लिया है। सवाल अब विपक्षी एकता पर उठेंगे। इस चुनाव में 15 वोट रद्द हुए हैं, जबकि 12 से 15 सांसदों के क्रॉस वोटिंग करने की बात कही जा रही है। यह संकेत है कि कहीं कुछ गड़बड़ी जरूर हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव पर भी इस नतीजे के असरंदाज होने के तर्क दिए जा रहे हैं। हालांकि, मैं इससे सहमत नहीं हूं। वहां का चुनाव जातिगत मसलों और स्थानीय मुद्दों के इर्द-गिर्द ही लड़ा जाएगा। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का वहां काफी असर दिख रहा है। मगर सवाल यह भी पूछे जा रहे हैं कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में ‘पीडीए’ (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) को अपने साथ लाने की सफल कोशिश की है, क्या ऐसा कोई प्रयास बिहार में संभव है? क्या यहां भी ‘एमवाय+’ की संकल्पना साकार हो सकती है?

इन सवालों के अभी ठीक-ठीक जवाब नहीं दिए जा सकते। मगर इतना तो स्पष्ट है कि इस उप-राष्ट्रपति चुनाव ने विपक्ष पर दबाव बढ़ा दिया है। अब उसे खुद को कहीं अधिक गोलबंद करने के लिए मेहनत करनी होगी। रही बात सत्ता पक्ष की, तो उसे इस नतीजे ने थोड़ी राहत जरूर दी है।