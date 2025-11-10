एसआईआर का क्यों विरोध कर रहे केरल और तमिलनाडु

संक्षेप: दक्षिण के दो राज्यों- तमिलनाडु और केरल में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर बवाल मचा हुआ है। इन दोनों सूबों में अगले साल मई में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं…

एस. श्रीनिवासन,वरिष्ठ पत्रकार दक्षिण के दो राज्यों- तमिलनाडु और केरल में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर बवाल मचा हुआ है। इन दोनों सूबों में अगले साल मई में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तमिलनाडु में द्रमुक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके कहा है कि यह कवायद असल में एनआरसी को पिछले दरवाजे से थोपने जैसी है। केरल भी कुछ इसी तरह की राह पर चल पड़ा है। इन दोनों सरकारों को शक है कि चुनावों के करीब होने के कारण यह कवायद गलत इरादे से की जा रही है।

तमिलनाडु अपनी याचिका में इसे गैर-कानूनी और अव्यावहारिक बता रहा है। गैर-कानूनी इसलिए, क्योंकि चुनाव आयोग एसआईआर कराने जा रहा है, जबकि बिहार में इसकी अनियमितता से जुड़ी एक याचिका अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। द्रमुक व उसके सहयोगियों ने एक साझा प्रस्ताव पारित कर केंद्र पर वैध मतदाताओं को हटाने और फर्जी मतदाताओं को जोड़ने की योजना बनाने का आरोप लगाया है। अन्नाद्रमुक, भाजपा और उसके अन्य सहयोगी इस बैठक से दूर रहे। केरल में भाजपा को छोड़कर लगभग सभी पार्टियों ने एसआईआर का विरोध किया है। मुख्यमंत्री पी विजयन ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर द्रमुक की तरह ही चुनाव आयोग को चुनौती देने का फैसला किया। द्रमुक सरकार कई व्यावहारिक समस्याओं को भी उठा रही है। उसका तर्क यह है कि मानसून का समय होने के कारण राज्य में एसआईआर प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक महीना बहुत कम है। भारत के अधिकांश हिस्सों में दक्षिण-पूर्वी मानसून आता है, जो जून मध्य में केरल से शुरू होता है और अगस्त तक उत्तर में चरम पर पहुंचता है, जबकि तमिलनाडु में मुख्य रूप से उत्तर-पूर्वी मानसून से बारिश होती है, जो नवंबर-दिसंबर में चरम पर होता है। साथ ही, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार पोंगल जनवरी के मध्य में पड़ता है, इसलिए ग्रामीण इलाकों में अधिकारियों के लिए काम करना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा, उस समय मतदाता पुनरीक्षण और बाढ़ राहत कार्य- दोनों के लिए पर्याप्त अधिकारी उपलब्ध नहीं होंगे।

केरल व तमिलनाडु ऐसे राज्य हैं, जहां अन्य राज्यों, खासकर उत्तर भारतीय प्रवासी सबसे अधिक आते हैं। यहां उन्हें मतदाता बनने में खासी दिक्कतें आती हैं। शुरू में अनेक मजदूर शहरों में ही आते थे, लेकिन धीरे-धीरे अब उनमें से बहुत सारे ग्रामीण इलाकों में चले गए। इससे उनकी गिनती करना भी मुश्किल हो गया है। चूंकि मतदाता के रूप में नाम सिर्फ एक जगह हो सकता है, इसलिए प्रवासियों के लिए यह जरूरी है कि वे अपने गृह राज्य की सूची से नाम कटवाकर काम करने की जगह पर जुड़वाएं। तमिलनाडु में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों द्वारा मतदाता-सूची में नाम दर्ज कराने को लेकर द्रमुक खुश नहीं है। उसे लगता है कि ये ‘मेहमान मजदूर’ द्रविड़ पार्टियों द्वारा कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए की गई कड़ी मेहनत व कोशिशों को तवज्जो नहीं देंगे। उसके कहने का तात्पर्य यह है कि ये लोग उत्तर की पार्टियों, खासकर भाजपा का साथ दे सकते हैं। उधर, केरल को चिंता है कि इस मुद्दे का पूरा फायदा उठाकर भाजपा राज्य में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर सकती है। वहां हाल ही में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां आरएसएस-भाजपा ने समाज में सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश की हैं। उदाहरण के लिए, जब केरल फिल्म अवॉर्ड्स की घोषणा हुई, तो मुस्लिम विजेताओं पर वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने सीधे हमले किए। उन्होंने राज्य सरकार पर तुष्टीकरण की नीति अपनाने का आरोप लगाया। इसमें दशकों से अभिनय की दुनिया में अपनी धाक जमाने वाले शीर्ष के अभिनेताओं को भी नहीं बख्शा गया। ममूटी को मुस्लिम व मोहनलाल को नायर बताया जा रहा है।

जाहिर है, दोनों राज्यों में बिहार की तरह एसआईआर नहीं होगा, क्योंकि यहां की पार्टियां काडर आधारित हैं। इन दोनों राज्यों में लंबे समय से पहचान का एक मार्कर जाति रही है। वहां इसका इस्तेमाल सामाजिक-कल्याणकारी नीतियां बनाने में आधार के तौर पर किया जा रहा है। उत्तर में किए गए प्रयोग, खासकर महिलाओं को 10,000 रुपये देने जैसी योजनाओं का भी कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यहां ऐसी योजनाएं आम बात हैं और सभी राजनीतिक दल ऐसा ही करते हैं।