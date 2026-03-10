बाहरी दुनिया को झुलसा रहे वातानुकूलित उपकरण

समय से पहले गर्मी आना अब सामान्य बात हो गई है। जैसे-जैसे पारा चढ़ना शुरू होता है, देश के मध्यम और उच्च-मध्यम वर्ग के घरों, दफ्तरों और कारों के साथ सार्वजनिक बसों में एयर कंडीशनर (एसी) शुरू हो जाते हैं। दशकों पहले जिसे विलासिता का प्रतीक…

पंकज चतुर्वेदी, वरिष्ठ पत्रकार समय से पहले गर्मी आना अब सामान्य बात हो गई है। जैसे-जैसे पारा चढ़ना शुरू होता है, देश के मध्यम और उच्च-मध्यम वर्ग के घरों, दफ्तरों और कारों के साथ सार्वजनिक बसों में एयर कंडीशनर (एसी) शुरू हो जाते हैं। दशकों पहले जिसे विलासिता का प्रतीक माना जाता था, वह आज भारतीय जीवनशैली का अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। विडंबना यह है कि जो उपकरण हमें भीतर से राहत देते हैं, वे बाहर की दुनिया को और अधिक झुलसा रहे हैं। रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर ने आधुनिक दुनिया को आरामदायक बनाया है, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की है और दवाओं के भंडारण को संभव किया है, लेकिन इनकी एक भारी कीमत हम ‘ग्लोबल वार्मिंग’ के रूप में भी चुका रहे हैं।

हालिया सर्वेक्षणों से पता चलता है कि मध्यवर्ग के उदय ने उन पुरानी सामाजिक धारणाओं को बदल दिया है कि एसी केवल अमीरों की जागीर है। आज भारत के मध्य और निम्न-मध्यवर्ग वर्ग के एक बड़े हिस्से में एसी की पहुंच बढ़ी है। आंकड़ों के अनुसार, देश के घरों व दफ्तरों में लगभग 6.7 करोड़ एसी लगे हैं। इसके अलावा साढ़े पांच करोड़ कारों और लाखों बसों-ट्रकों में भी एसी लग गए हैं। यह सरकारी आंकड़ा है कि हर साल डेढ़ करोड़ नए एसी बिक रहे हैं। यह बढ़ता बाजार आर्थिक समृद्धि का संकेत है, पर पर्यावरणीय दृष्टि से बड़ी चेतावनी भी है।

एसी ठंडक ‘पैदा’ नहीं करता, बल्कि उसके अंदर एक ‘रेफ्रिजरेंट’ गैस होती है, जो अंदर की गर्मी को सोखती है। फिर बाहर लगी यूनिट उस गर्मी को पंखे के जरिये बाहर की हवा में छोड़ती है। यदि एक ही इमारत या गली में दर्जनों एसी चल रहे हों, तो उस क्षेत्र का स्थानीय तापमान सामान्य से 1-2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। इसे शहरों में ‘अर्बन हीट आइलैंड’ प्रभाव कहा जाता है। यही नहीं, एसी के भीतर जो गैस (रेफ्रिजरेंट) घूमती है, वह पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा है।

आधुनिक एसी में अक्सर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जैसी गैसों का उपयोग होता है। ये गैसें कार्बन डाई-ऑक्साइड की तुलना में वातावरण को गर्म करने में 1,000 से 3,000 गुना अधिक शक्तिशाली होती हैं। ‘ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल’ एक पैमाना है, जो बताता है कि कोई गैस कितनी गर्मी सोखती है। तकनीकी रूप से एक एसी को पांच साल में केवल एक बार गैस रिफिलिंग की आवश्यकता होनी चाहिए, पर भारत में हकीकत इसके उलट है। यहां लगभग 40 प्रतिशत एसी को हर साल रिफिल किया जाता है। पांच साल से अधिक पुराने 80 प्रतिशत एसी हर साल गैस मांगते हैं और चिंता की बात यह है कि एक-तिहाई नए एसी (5 साल से कम पुराने) को भी रिफिलिंग की जरूरत पड़ रही है। साल 2024 में बिजली की खपत और गैस रिसाव को मिलाकर भारत के एसी से होने वाला ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन 156 मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। यह आंकड़ा कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि यह भारत की सभी यात्री कारों से होने वाले कुल उत्सर्जन के लगभग बराबर है।

अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट बताती है कि वर्तमान में दुनिया भर के भवनों में एसी और बिजली के पंखे कुल बिजली खपत का 20 प्रतिशत हिस्सा सोख रहे हैं। भारत ने अतीत में ओजोन परत की रक्षा के लिए सीएफसी और एचसीएफसी जैसी गैसों को वैश्विक समय-सीमा से काफी पहले चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके अपनी नेतृत्व क्षमता दिखाई है। अब समय आ गया है कि भारत ‘किगाली संशोधन’ के तहत जलवायु संरक्षण में फिर से अग्रणी भूमिका निभाए। चुनौती निर्माण की गुणवत्ता और रिसाव रोकने की है।

हमें केवल ‘बेहतर स्टार रेटिंग’ पर नहीं, बल्कि ‘शून्य रिसाव’ तकनीक पर जोर देना होगा। प्रोपेन जैसे प्राकृतिक रेफ्रिजरेंट, जो ओजोन परत को नुकसान नहीं पहुंचाते और जिनका ग्लोबल वार्मिंग प्रभाव नगण्य है, एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं। ब्राजील जैसे देशों ने ऐसी तकनीकें विकसित की हैं, जो 30 प्रतिशत अधिक ऊर्जा कुशल हैं। भारत को भी स्वदेशी अनुसंधान बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। भारत ने ओजोन परत को बचाने का जो संघर्ष जीता था, उसे अब जलवायु परिवर्तन के इस बड़े मोर्चे पर दोहराने की जरूरत है।