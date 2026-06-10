क्यों पाक अधिकृत कश्मीर के बाशिंदे बगावत पर उतरे

पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) इन दिनों फिर से आंदोलन की आग में जल रहा है। मुद्दे बेशक पुराने हैं, लेकिन हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि सड़कों पर फौज का कब्जा है। वहां सूचनाओं की आवाजाही प्रतिबंधित है…

टीसीए रंगाचारी,पूर्व राजनयिक पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) इन दिनों फिर से आंदोलन की आग में जल रहा है। मुद्दे बेशक पुराने हैं, लेकिन हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि सड़कों पर फौज का कब्जा है। वहां सूचनाओं की आवाजाही प्रतिबंधित है, इसलिए खबरें किसी दावे या सूत्र के हवाले से ही बाहर आ रही हैं। ऐसी ही एक खबर में कहा गया है कि एक जनाजे पर जुटी भीड़ पर फौज ने गोलीबारी कर 26 से अधिक लोगों को मार दिया है।

पीओके में अवाम इस्लामाबाद की हुकूमत से नाराज रही है और यह नाराजगी 1947 से है। दरअसल, भारत ने जम्मू-कश्मीर में वास्तविक लोकतंत्र लागू किया। 1990 के दौर को अपवाद मान लें, तो यहां राज्य सरकार चाहे जिस किसी पार्टी की रही हो, उसे स्थानीय कश्मीरी नेता ही चलाते रहे हैं। राज्य स्तर के जितने भी मुद्दे रहे, उनका फैसला श्रीनगर में ही होता रहा। मगर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की ऐसी किस्मत नहीं रही। पाकिस्तानी हुक्मरान भले यह बताते हों कि वे कश्मीर के लोगों की सोच की इज्जत करते हैं, पर पीओके में प्रजातंत्र नहीं है। वहां के फैसले मुजफ्फराबाद में नहीं, इस्लामाबाद में होते हैं। यही कारण है कि जो भी पार्टी इस्लामाबाद में सत्तारूढ़ होती है, वही पीओके में सरकार चलाती है। भारत ने कश्मीर का मूल चरित्र बचाकर रखा, जबकि पीओके में ऐसा नहीं है। वहां कश्मीरियों को वाजिब हक भी हासिल नहीं है।

इसका एक दूसरा पहलू भी है। गिलगित-बाल्टिस्तान के क्षेत्र को अगर निकाल दें, तो पीओके का क्षेत्रफल करीब 13 हजार वर्ग किलोमीटर है और आबादी लगभग 40 लाख। उसकी विधानसभा में कुल 53 सीटें हैं, जिनमें से 12 कश्मीरी शरणार्थियों के लिए सुरक्षित हैं। चूंकि वहां मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जैसी स्थानीय पार्टियों का वजूद करीब-करीब खत्म हो गया है, इसलिए लोगों को डर है कि आगामी 27 जुलाई को हो रहे विधानसभा चुनाव के बहाने आरक्षित सीटों का समीकरण बिगाड़ा जा सकता है और स्थानीय कश्मीरी फिर से खाली हाथ रह सकते हैं।

इन्हीं आशंकाओं से रोजमर्रा की वे समस्याएं भी जुड़ गई हैं, जिनसे पीओके के लोग दिन-रात जूझ रहे हैं और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमिटी (जेएएसी) के बैनर तले इन दिनों प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी मांग खाने-पीने की चीजों पर सब्सिडी की है। 2024 में जब इन्हीं मुद्दों के साथ आंदोलन शुरू हुआ था, तब इस्लामाबाद सरकार ने कुछ सब्सिडी दी थी। माना जाता है कि तब करीब 8 से 10 मिलियन डॉलर की सब्सिडी पीओके को मुहैया कराई गई थी। आटे-तेल-दाल के भाव तीस प्रतिशत तक कम हो गए थे। बिजली बिल भी घटा दिए गए थे। उस समय इस्लामाबाद ने आंदोलन की मांगों पर ध्यान दिया था, जिससे लोगों को राहत मिली थी। आज इन सबको लेकर नई आशंकाएं पैदा हो गई हैं। दूसरी बड़ी मांग बिजली से जुड़ी है। पीओके में पनबिजली परियोजनाएं होने के बावजूद उसे अपनी जरूरत के हिसाब से पर्याप्त बिजली नहीं मिल पाती। अवाम की मांग है कि यहां करीब 2000 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है, इसलिए उन्हें आपूर्ति होनी चाहिए, जबकि हो उल्टा रहा है। अधिकतर बिजली पाकिस्तान के औद्योगिक क्षेत्रों को दे दी जाती है, जो वास्तव में उसकी मजबूरी भी है।

बहरहाल, 2024 में जब आंदोलन हुआ था, तो मामला थम गया था, क्योंकि इस्लामाबाद की सत्ता ने आंदोलनकारियों की बातें सुनी थीं। इस बार ऐसे हालात नहीं हैं। इसलिए अच्छा यही होगा कि वहां की सरकार कम-से-कम इतनी ‘रिस्पॉन्सिव’ तो हो कि लोगों की समस्याएं सुनती दिखे। हालांकि, जो देश अपने पूर्वी हिस्से में 1971 में जनसंहार कर सकता है, उसके लिए उस हिस्से (कश्मीर) में ऐसा करना बड़ी बात नहीं, जिसे वह ‘विवादित’ मानता है। इधर, भारतीय विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा है कि पाकिस्तान अपनी विफलताओं और मानवाधिकारों के उल्लंघन को छिपाने की एक हताश कोशिश कर रहा है। दुनिया को आगे आना चाहिए और पाकिस्तान को नागरिकों पर हो रहे अत्याचारों के लिए जवाबदेह ठहराना चाहिए। इस उभरती परिस्थिति पर भारत की करीबी नजर स्वाभाविक है।