केवल आर्थिक नुकसान के डर से पलटा पाकिस्तान

शैलेश चतुर्वेदी,खेल पत्रकार जो क्रिकेट विश्व कप था, वह राजनीति का विश्व कप बना। फिर राजनीति के सिक्के से दूसरा पहलू निकला। जो निकला, वह ‘सिक्का’ ही था, यानी पैसा। यह ऐसा क्रिकेट विश्व कप है, जहां खेल व खिलाड़ियों से ज्यादा राजनीति, कूटनीति और राजस्व की चर्चा हो रही है। अंतत: कूटनीति के साम, दाम, दंड, भेद में सबसे ज्यादा काम आया ‘दाम’। दाम की वजह से मिलने वाले दंड ने ही यह सुनिश्चित किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को वर्ल्ड कप टी-20 का मैच होगा।

मामला उस प्रकरण से शुरू हुआ, जिससे पाकिस्तान का कोई लेना-देना नहीं था। आईपीएल में मुस्तफिजुर रहमान के खेलने से शुरू हुए विवाद ने यहां तक तूल पकड़ा कि बांग्लादेश ने भारत आने से मना कर दिया। पाकिस्तान ने यहीं पर एंट्री ली, जो राजनीतिक और कूटनीतिक नजरिये से उसे भले सही लगे, लेकिन भारत को कूटनीतिक झटका देने की कोशिश में वह भूल गया कि न तो वह 80 के दशक वाला मुल्क है, जहां आज की तरह आर्थिक तंगी नहीं थी। न ही यह इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस से लेकर इंजमाम उल हक वाली क्रिकेट टीम है, जिसकी चकाचौंध में विश्व क्रिकेट आनंद के गोते लगाया करता था। पाकिस्तान बोर्ड आर्थिक चोट सहन करने की हालत में नहीं है। उसकी टीम भी ऐसी नहीं है, जिसका भारत के साथ कोई मुकाबला हो।

आईसीसी ने कुछ इसी तरह का संदेश पाकिस्तान तक पहुंचाया। उसका पहला मेल भी सख्त था, जिसमें टूर्नामेंट के किसी मैच से हटने के संभावित नतीजों का जिक्र था। इसमें पैसे की चर्चा स्वाभाविक थी। हमें यह समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान की इतनी बुरी हालत के बावजूद भारत के खिलाफ उसके मैच की कीमत 25 करोड़ डॉलर से कम नहीं है। आईसीसी अपने हर सदस्य देश को पैसे देता है। इसमें भी दोनों मुल्कों के बीच फर्क है। भारत को करीब 38 फीसदी कमाई मिलती है, जो लगभग दो हजार करोड़ रुपये है। पाकिस्तान को साल के करीब 3.5 करोड़ डॉलर मिलते हैं। आईसीसी के कुल रेवेन्यू का यह करीब छह फीसदी है। ऐसे में, आईसीसी अगर दंड लगाता, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि छोटी से छोटी पेनल्टी उसकी एक साल की कमाई से बहुत ज्यादा होती।

आईसीसी ने पाकिस्तान बोर्ड को यही समझाने की कोशिश की। आज की दुनिया में यह तो मान ही लेना चाहिए कि जहां किसी भी चीज से बात नहीं बनती, वहां पैसे से बन जाती है। आईसीसी के लिए यह साफ था कि बांग्लादेश के फैसले की पीछे एक वजह थी।

भारतीय नजरिये से वह वजह कतई वाजिब न नजर आती हो, पर बांग्लादेश आईसीसी को अपनी बात समझा सकता है। दूसरी तरफ, पाकिस्तान का फैसला किसी भी तरह से वाजिब नहीं था। वह आईसीसी को यह नहीं समझा सकता कि बांग्लादेश के साथ खड़े दिखने और भारत को पड़ोसी मुल्कों से अलग-थलग करने की कोशिश में उसने यह फैसला लिया है। उसे भारत में नहीं खेलना था, भारत को भी पाकिस्तान में नहीं खेलना है, इसे लेकर दोनों क्रिकेट बोर्डों के बीच सहमति बनी हुई है। आईसीसी टूर्नामेंट में किसी तीसरे देश में खेलने के लिए पाकिस्तान रजामंद रहा है और इस बार ऐसा कोई कारण नहीं, जिससे उसको अपने फैसले में बदलाव की जरूरत पड़े।

अब तो मैच होना है। पाकिस्तान की तरफ से हामी आ चुकी है। इसके बावजूद यह समझ लेना जरूरी है कि उसे क्या झेलना पड़ सकता था। पहली बात तो यही कि कमाई में कमी होती। मैच न खेलने पर ब्रॉडकास्टर को हुए नुकसान की भरपायी करनी पड़ती। जाहिर है, आईसीसी के सख्त होने पर यह पैसा पीसीबी के हिस्से से ही कटता।

हालांकि, फैसले में पैसों का सबसे अहम रोल है, लेकिन क्रिकेट की नजर से नुकसान का जायजा लें, तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पर कार्रवाई हो सकती थी। टूर्नामेंट में दो बेहद अहम अंक तो जा ही रहे थे, भविष्य में पाकिस्तान में आयोजन पर कुछ समय के लिए रोक लग सकती थी। यह ऐसा नुकसान है, जिसके बारे में भले ही पाकिस्तान सरकार ने न सोचा हो, लेकिन जो पाकिस्तान क्रिकेट पहले से ही संकट में है, उसके लिए पूरी तरह डूब जाने का खतरा पैदा हो जाता।