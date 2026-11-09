कर्नाटक में अपने नेताओं की कलह से जूझ रही कांग्रेस

कांग्रेस ने पांच महीने पहले कर्नाटक में सिद्धारमैया की जगह डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाया था। जाहिर है, सिद्धारमैया इस बदलाव से खुश नहीं हुए। कुछ हिचकिचाहट के बाद उन्होंने सत्ता की बागडोर डीके को सौंप दी…

एस श्रीनिवासन, वरिष्ठ पत्रकार

कांग्रेस ने पांच महीने पहले कर्नाटक में सिद्धारमैया की जगह डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाया था। जाहिर है, सिद्धारमैया इस बदलाव से खुश नहीं हुए। कुछ हिचकिचाहट के बाद उन्होंने सत्ता की बागडोर डीके को सौंप दी। हालांकि, राज्य सरकार अब बढ़ती महंगाई और आसमान छूती कीमतों के कारण कठिन चुनौतियों का सामना कर रही है।

पिछले हफ्ते डीके ने राहुल गांधी को राज्य के हालात की जानकारी देने के लिए दिल्ली का दौरा किया था। इससे पहले सिद्धारमैया दिल्ली जाकर अपने खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की शिकायत की थी। छवि खराब करने के लिए किए गए एक कथित ‘स्टिंग ऑपरेशन’ से वह काफी नाराज चल रहे हैं। उन्होंने कर्नाटक उच्च न्यायालय से कथित ‘वीडियो’ पर रोक लगाने का आदेश प्राप्त कर लिया है। इस वीडियो में कथित तौर पर राज्य कांग्रेस की पूर्व महासचिव कृपा अल्वा एक महिला से बात करती दिख रही थीं, जिसमें वह महिला सिद्धारमैया पर 2011 में यौन उत्पीड़न के आरोप लगा रही है। यह बातचीत ‘पावर टीवी’ के प्रबंध निदेशक राकेश शेट्टी की मौजूदगी में हुई थी। पार्टी ने फिलहाल कृपा अल्वा को छह साल के लिए निष्कासित कर दिया है।

इस मामले ने तब नया मोड़ ले लिया, जब बेंगलुरु पुलिस ने दिल्ली से रितेश पांडे नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। रितेश पर ‘फर्जी स्टिंग ऑपरेशन’ में शामिल होने का आरोप है। पुलिस की जांच के तार केंद्रीय मंत्री और जद (एस) नेता एचडी कुमारस्वामी के घर तक जा पहुंचे। पांडे ने कथित तौर पर दावा किया कि उसने और उसके एक साथी ने कुमारस्वामी की सोशल मीडिया टीम के सदस्य प्रज्वल प्रसाद के कहने पर करोलबाग से एक खास मॉडल का मोबाइल खरीदा था और उसे कुशक रोड स्थित मंत्री के आवास पर प्रज्वल प्रसाद को सौंप दिया था। इसके बाद कुमारस्वामी ने आरोप लगाया कि इस पूरी साजिश के मास्टरमाइंड खुद मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने ‘पावर टीवी’ के प्रबंध निदेशक के साथ मिलकर यह सब रचा है। मामला हाई-प्रोफाइल है। इससे कांग्रेस पार्टी की साख को भारी नुकसान पहुंच सकता है।

डीके को फिलहाल कई मोर्चों पर अपना बचाव करना पड़ रहा है। उन्होंने उस प्रस्तावित कानून को वापस ले लिया, जिसके तहत राज्य के सभी पार्कों व बगीचों को अपनी पांच प्रतिशत जमीन सार्वजनिक उपयोग के लिए देनी पड़ती। पर्यावरणविदों व आम जनता ने इसका विरोध किया, क्योंकि इस फैसले से एक ऐसी सुरंग परियोजना को बढ़ावा मिल सकता था, जिससे ‘लालबाग रॉक’ को नुकसान पहुंचता। यह एक विशाल चट्टानी संरचना है, जो तीन अरब साल से भी ज्यादा पुरानी मानी जाती है।

राजनीतिक रूप से मुख्यमंत्री को विधान परिषद में तब बड़ा झटका लगा, जब स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए हुए चुनावों में कांग्रेस चारों सीटों पर हार गई। भाजपा ने अपनी तीनों सीटें बरकरार रखीं और चौथी सीट भी कांग्रेस से छीन ली। इस जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के ‘शून्य’ चुनावी प्रदर्शन पर तंज कसा। हालांकि, इन निर्वाचन क्षेत्रों का दायरा सीमित होता है और शायद इसके बहुत बड़े मायने न हों, पर भाजपा ने इस मौके का इस्तेमाल डीके को निशाना बनाने के लिए किया।

मुख्यमंत्री दूसरे तरीकों से भाजपा को घेरेने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा कराई गई एक जांच में कई पेट्रोल पंपों पर इथेनॉल की मात्रा 31 प्रतिशत पाई गई, जबकि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने इसकी सीमा 20 प्रतिशत तय कर रखी है। केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली तेल कंपनियों ने तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए इन नतीजों को मानने से इनकार कर दिया है। एक अन्य मामले में राज्य के वरिष्ठ मंत्री प्रियांक खरगे का आरएसएस से टकराव हो गया। उन्होंने आरएसएस नेताओं से कहा कि वे दशहरा रैलियों के लिए पुलिस को केवल सूचित न करें, बल्कि उससे अनुमति भी लें।

राज्य सरकार आगामी जिला और पंचायत चुनाव अब पुरानी मतदाता सूची के आधार पर कराने पर विचार कर रही है। कुल मिलाकर, कांग्रेस आलाकमान, मुख्यमंत्री और राज्य इकाई को आगामी चुनावी लड़ाइयों को ध्यान में रखते हुए संगठन को व्यवस्थित करना होगा, क्योंकि समय तेजी से बीत रहा है।