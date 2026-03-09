विभाजित दुनिया में भारत का तटस्थ रहना ही बेहतर

दुनिया के विभिन्न देशों के बीच आज जिस तरह से युद्ध चल रहे हैं, भारत के लिए बेहतर विकल्प यही है कि वह पूरी तरह से तटस्थता की नीति ओढ़ ले। दुनिया भर में जारी युद्धों के कारणों को समझना बहुत जटिल है, लेकिन हमारे लिए सुकून की बात है कि उनसे हमारा कोई…

नितिन पाई, निदेशक, तक्षशिला संस्थान दुनिया के विभिन्न देशों के बीच आज जिस तरह से युद्ध चल रहे हैं, भारत के लिए बेहतर विकल्प यही है कि वह पूरी तरह से तटस्थता की नीति ओढ़ ले। दुनिया भर में जारी युद्धों के कारणों को समझना बहुत जटिल है, लेकिन हमारे लिए सुकून की बात है कि उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है। भारत के पास ऐसी कोई जादू की छड़ी भी नहीं है कि वह यूक्रेन, पश्चिम एशिया या पूर्वी एशिया में निर्णायक भूमिका का निर्वाह कर सके।

विभिन्न देशों के बीच जारी जंगों में दो में से कोई एक ही पक्ष जीतेगा, लेकिन भारत के हित सभी पक्षों के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए ईरान पर अमेरिका-इजरायल के हमले, रूस-यूक्रेन युद्ध या ताईवान पर चीनी आक्रमण के मंडराते बादलों के मद्देनजर किसी के साथ खड़े होना भारत के हित में नहीं है। उनके बीच चल रही लड़ाइयों में जो जीतेगा, वह खुद भारत के साथ अपने संबंध सुधारने की पहल करेगा। एक समय मैंने भारत को अफगानिस्तान युद्ध में अमेरिका का समर्थन करने की सलाह दी थी। रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के बाद भी मुझ जैसे लोगों ने नई दिल्ली से मॉस्को विरोधी अपने आर्थिक साझेदारों का साथ देने का आह्वान किया था। अतीत में भी नई दिल्ली के रणनीतिक प्रतिष्ठानों को इस बात के लिए बार-बार आगाह किया गया है कि वे दूरदराज के देशों तक अपनी सैन्य-शक्ति स्थापित करने के लिए अभियान चलाएं। अब स्थिति बिल्कुल उलट है। अब हमें रक्षा बजट को दोगुना करके अपनी रक्षा व मारक क्षमताओं को तेजी से बढ़ाना चाहिए।

भारत की नीतियां दो लक्ष्यों पर केंद्रित होनी चाहिए। पहला, अंतरराष्ट्रीय संघर्षों के बीच उसके परिणामों को अपने पक्ष में करने की कोशिश करे और दूसरा, सुनिश्चित करे कि इन युद्धों का विस्तार हमारे देश तक न हो। दोनों लक्ष्य कठिन हैं, लेकिन हमारी सरकार और समाज चाहे, तो इनको पाया जा सकता है। पश्चिम एशिया के युद्ध का असर हमारे नागरिकों की सुरक्षा, तेल-गैस आपूर्ति, व्यापार और वहां से आने वाले धन पर पड़ता है। भारत ने पहले भी बड़ी संख्या में अपने नागरिकों को युद्धग्रस्त इलाकों से निकाला है और वह इस काम में सिद्धहस्त है। हालांकि, इस बार यह बहुत मुश्किल काम है। इसे भारतीय वायु सेना, जहाजरानी व विमानन उद्योग और वायु सुरक्षा क्षमताओं से लैस नौसेना कर सकती हैं।

ऊर्जा और व्यावसायिक जल-परिवहन की सुरक्षा ज्यादा मुश्किल समस्या है। राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका होर्मुज जलडमरूमध्य से बीमा की परवाह किए बिना अपने जहाज भेजेगा और युद्ध के खतरे उठाएगा। ज्ञात है, ईरान ने होर्मुज को बाधित कर रखा है। अमेरिका अपनी योजना में सफल हो जाता है, तो भारत को कुछ राहत मिलेगी, अन्यथा ज्यादा अमेरिकी टैरिफ का खतरा मोल लेकर भी उसे रूस से तेल खरीदने के लिए तैयार रहना चाहिए।

दूसरा, यह सुनिश्चित करना होगा कि दूसरे देशों के युद्ध हमारी जल-थल सीमा से दूर ही रहें। नई दिल्ली को सुनिश्चित करना होगा कि भारत और उसके आसपास का इलाका इस लड़ाई में न फंसे। युद्धरत देशों को भी भारत से सैन्य सहयोग की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। वहीं, अंदरूनी तौर पर देश में विभिन्न विचारों के बीच आपसी सद्भाव का माहौल बनाया जाए, जिससे पहले से ही सामाजिक तौर पर विभाजित देश का सामाजिक सौहार्द और न बिगड़े। कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भी विरोध प्रदर्शनों पर सख्ती नहीं करनी चाहिए। असल में, सिविल सोसाइटी को विदेश नीति पर अपने विचार प्रकट करने की छूट देने से तटस्थता की नीति अपनाने में सहूलियत होती है। भारत को संघर्षों के दौरान अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास दर के साथ-साथ अपनी सीमाओं पर नजर रखनी चाहिए। इससे होगा यह कि जब समय के साथ चीजें ठीक हो जाएंगी, तब आज लड़ रहे सभी पक्षों को भारत की जरूरत पड़ेगी।

हो सकता है, कुछ नतीजे हमारे लिए बुरे हों, लेकिन हमें उनसे इसी तरह से निपटना पड़ेगा। तटस्थ और अलग रहते हुए भारत को कुछ चीजें सार्वजनिक तौर पर और कुछ परदे के पीछे करनी चाहिए। दोनों का घालमेल हमारे लिए शर्मनाक स्थिति पैदा कर सकता है और हमारे राष्ट्रीय हितों को अधिक नुकसान पहुंचा सकता है।