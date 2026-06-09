लीची और जर्दालू आम से नई पहचान बनाते किसान

आम और लीची ऐसे दो फल हैं, जिनका गर्मियों में हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। बिहार न केवल बेहतरीन किस्मों के आम, बल्कि अपनी शाही लीची के स्वाद के कारण पूरे देश में जाना जाता है। यह इस राज्य के लिए सुखद पहलू है…

रविशंकर उपाध्याय,व्यंजन विशेषज्ञ आम और लीची ऐसे दो फल हैं, जिनका गर्मियों में हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। बिहार न केवल बेहतरीन किस्मों के आम, बल्कि अपनी शाही लीची के स्वाद के कारण पूरे देश में जाना जाता है। यह इस राज्य के लिए सुखद पहलू है कि भागलपुर का जर्दालू आम और मुजफ्फरपुर की शाही लीची को विशिष्ट उत्पादों का टैग यानी जीआई (जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग) मिला हुआ है। इन दोनों फलों ने वैश्विक निर्यात में सफलता पाकर किसानों की जीवन में मिठास घोली है।

जर्दालु आम की विशेषता है कि इसका फल मध्यम आकार में हल्के पीले रंग का होता है। यह भरपूर रस और विशेष सुगंध के कारण बेहद प्रसिद्ध है। 2006 से भागलपुर का जर्दालू आम सौगात के रूप में देश के राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, कृषि मंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली के मुख्यमंत्री सहित अति विशिष्ट अतिथियों को भेजा जाता रहा है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत- कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2023-24 में बिहार से आम का निर्यात 1,203.19 मीट्रिक टन रहा। 2024-25 में यह 2,234.08 मीट्रिक टन हो गया। वर्ष 2025-26 में बिहार से 1,517.25 मीट्रिक टन आम का निर्यात दर्ज किया गया है। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि बिहार का आम निर्यात मजबूत स्थिति में है।

लीची की बात करें, तो यह उत्तराखंड के रामनगर, काशीपुर, देहरादून और पंजाब के उधमसिंह नगर व पठानकोट में भी उपजाई जाती है, लेकिन बिहार की शाही लीची सबको खास तौर पर पसंद होती है। देश में सबसे बढ़िया किस्म की लीची बिहार के मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, वैशाली और समस्तीपुर जिलों के बागानों की सौगात है। इस वर्ष तो किसानों को बाग में ही प्रति किलो 100 रुपये से अधिक की कीमत मिल रही है, जो अब तक की सर्वाधिक दर है। दुनिया के विभिन्न देशों में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स संचालित करने वाले कई समूह भी इस वर्ष यहां खरीदारी करने पहुंचे हैं और पिछले 20-25 दिनों से वे खाड़ी देशों के साथ अन्य देशों के मॉल में रोज 700 किलो औसत भेज रहे हैं। इसके अलावा स्क्वैश से लेकर अन्य पेय पदार्थ बनाने वाली कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी लीची को अभी से खरीदकर संरक्षित कर रही हैं। लीची के दूधिया सफेद भाग में विटामिन-सी पाया जाता है। इसमें कैल्शियम के साथ-साथ प्रोटीन, खनिज पदार्थ, फास्फोरस आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जिस कारण इसका उपयोग स्क्वैश, कार्डियल, सिरप, रस, लीची नट्स बनाने में होता है।

बिहार लीची उत्पादक संघ के पदाधिकारियों की मानें तो जलवायु परिवर्तन ने दुश्वारियां लाई है, लेकिन उम्मीद है कि सिंचाई की बेहतर व्यवस्था के कारण उत्पादन का आंकड़ा मौसम की समाप्ति तक पिछले साल के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। वे कहते हैं कि मई में औसत तापमान 37-38 डिग्री सेल्सियस रहता था, लेकिन इस वर्ष तो 40 डिग्री सेल्सियस तक रहा और बेमौसम बारिश भी हुई, इस कारण फसल की हालत उतनी अच्छी नहीं है। इसके साथ ही प्रसंस्करण की चुनौतियों के कारण संरक्षण भी और मुश्किल होता जा रहा है। एपीडी की रिपोर्ट के अनुसार, इसके बावजूद वर्ष 2021-22 में बिहार से विदेश में लीची का निर्यात 12.1 मीट्रिक टन हुआ। 2022-23 में यह बढ़कर 361.91 मीट्रिक टन हो गया। वहीं वर्ष 2023-24 में 550.37 मीट्रिक टन और वर्ष 2024-25 में 448.25 मीट्रिक टन लीची का निर्यात हुआ। वर्ष 2025-26 में 353.87 मीट्रिक टन लीची का निर्यात दर्ज किया गया। अगर इसकी प्रसंस्करण इकाइयां पैकेजिंग संस्थान के साथ मिलकर काम करें, तो लीची उत्तर बिहार के छह जिलों के किसानों की जिंदगी में खुशियां भर देगी।

जाहिर है, बिहार कृषि-आधारित निर्यात में विशेष रूप से लीची और आम के माध्यम से अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। निर्यात मूल्य और मात्रा, दोनों में बिहार ने लगातार उल्लेखनीय योगदान दिया है, जो राज्य की कृषि, बागवानी और निर्यात-क्षमता को मजबूत करता है।