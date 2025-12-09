तमिलनाडु के चुनाव में सही गठजोड़ से ही मिलेगा ताज

संक्षेप: तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव अब सिर्फ पांच महीने दूर रह गए हैं, इसलिए राज्य में सियासी गहमागहमी शुरू हो गई है। सत्तारूढ़ द्रमुक और मुख्य विपक्षी दल अन्नाद्रमुक, दोनों ने गठबंधन की बातचीत शुरू कर दी है, मगर एक तीसरा दल भी है…

एस श्रीनिवासन,वरिष्ठ पत्रकार तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव अब सिर्फ पांच महीने दूर रह गए हैं, इसलिए राज्य में सियासी गहमागहमी शुरू हो गई है। सत्तारूढ़ द्रमुक और मुख्य विपक्षी दल अन्नाद्रमुक, दोनों ने गठबंधन की बातचीत शुरू कर दी है, मगर एक तीसरा दल भी है, जो इस बार चुनाव को एक दिलचस्प मुकाबले में बदल सकता है। वह है, अभिनेता विजय का दल टीवीके, यानी तमिलगा वेत्री कषगम।

कागज पर डीएमके गठबंधन अपने सहयोगियों के साथ छह साल से भी अधिक समय से एकजुट रहने के कारण मजबूत दिखता है। इस गठबंधन ने 2019 व 2024 के संसदीय और 2021 के विधानसभा चुनावों में शानदार प्रदर्शन किया। 2026 के विधानसभा चुनाव में भी इस गठबंधन के बरकरार रहने की पूरी संभावना है। फिलहाल कांग्रेस के अलावा वीसीके, एमडीएमके और वामपंथी दल इसके अंग हैं। वैसे, घटक दलों ने टिकट वितरण में अपनी सौदेबाजी की शक्ति बढ़ाने के लिए जिस तरह जोर-आजमाइश शुरू कर दी है, उसे देखते हुए कुछ भी हो सकता है।

इनमें सबसे पहले कांग्रेस पार्टी का नाम आता है। साल 2021 के चुनाव में कांग्रेस ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा और 18 पर उसने जीत हासिल की। ​​पार्टी ने संसदीय उप-चुनाव में भी एक सीट जीती। 2024 में गठबंधन में रहते हुए कांग्रेस ने उन सभी नौ लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की, जिन पर उसने चुनाव लड़ा था। इस बार पार्टी विधानसभा में समान संख्या में सीटें मांगने के अलावा कम से कम चार से पांच राज्यसभा सीटों के लिए भी मोल-भाव कर रही है। उसकी दलील है कि लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को लगभग 23 प्रतिशत सीटें आवंटित की गई थीं, तो उसी अनुपात में राज्यसभा सीटें भी उसे मिलनी चाहिए। द्रमुक और अन्नाद्रमुक, दोनों मुख्य दलों का यही सिद्धांत रहा है कि विधानसभा में अपनी बढ़त बनाए रखने के साथ-साथ वे संसदीय चुनाव में सहयोगी राष्ट्रीय पार्टी के लिए जगह बना सकते हैं। कांग्रेस और द्रमुक के बीच पहले दौर की बातचीत पिछले हफ्ते बेनतीजा रही, लेकिन अटकलें जोरों पर हैं कि कांग्रेस टीवीके के साथ मेल-जोल बढ़ा रही है, जो द्रमुक सरकार का कटु आलोचक है।

उधर, अन्नाद्रमुक-भाजपा के नेतृत्व वाला दूसरा मुख्य गठबंधन अपनी पैठ बढ़ाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। वह अपने पुराने सहयोगियों डीएमडीके, पीएमके और कई अन्य दलों के साथ बातचीत कर रहा है। भाजपा अन्नाद्रमुक के अलग हुए सदस्यों, जैसे टीटीवी दिनाकरन की अगुआई वाले एएमएमके, पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम और जयललिता की सहेली एन शशिकला को अन्नाद्रमुक में लाने की इच्छुक थी। जब वह ऐसा करने में विफल रही, तो उसने उन्हें गठबंधन में शामिल करने पर विचार किया है। हालांकि, अन्नाद्रमुक के मुखिया ई पलानीसामी इन नेताओं को ‘विश्वासघाती’ बताते हुए गठबंधन में शामिल करने से इनकार कर रहे हैं।

इससे अन्नाद्रमुक के भीतर बेचैनी बढ़ गई है। 77 वर्षीय के ए सेंगोट्टियन ने, जो जयललिता सरकार में मंत्री थे और पार्टी के पुराने वफादार रहे, अपने बिछड़े साथियों को वापस लाकर ‘अन्नाद्रमुक को एकजुट’ करने का बीड़ा उठाया। उन्हें भाजपा का मौन समर्थन प्राप्त था। इससे नाराज पलानीसामी ने उन्हें पार्टी से ही निकाल दिया और भाजपा ने यह कहते हुए कोई दखल नहीं दिया कि यह अन्नाद्रमुक का अंदरूनी मामला है। जाहिर है, सेंगोट्टियन ने जल्दी से विजय के दरवाजे खटखटाए और उनकी पार्टी में शामिल हो गए। उनके नक्शेकदम पर चलते हुए एक और वरिष्ठ नेता नंजिल संपत भी विजय से जुड़ गए हैं। मजबूत संगठनात्मक अनुभव वाले ये दोनों नेता इस नवोदित पार्टी के लिए किसी वरदान से कम नहीं।

इस बीच, कई स्वतंत्र सर्वेक्षणों से विजय के टीवीके के लिए जमीनी स्तर पर समर्थन बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं, जिससे राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। शुरुआती अनुमान था कि विजय की पार्टी ज्यादा से ज्यादा खेल बिगाड़ सकती है, मगर अब कुछ और ही साबित हो रहा है और द्रविड़ पार्टियां इसे हल्के में नहीं ले रही हैं। राज्य की दर्जनों छोटी पार्टियों को द्रमुक व अन्नाद्रमुक-बीजेपी गठबंधन अपने-अपने पाले में लाने में जुट गए हैं, क्योंकि तमिलनाडु चुनाव मूलतः गठबंधन का खेल है और जो सही चुनाव लड़ेगा, वही ताज पहनेगा।