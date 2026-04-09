सिक्किम की इस सफलता से सबक सीखें दूसरे राज्य

हिमालयी राज्यों में कभी हिमाचल प्रदेश को आदर्श माना जाता था, मगर आज सिक्किम पर्वतीय प्रदेशों के लिए ही नहीं, देश के बाकी राज्यों के लिए भी एक मॉडल बन चुका है। आबादी के लिहाज से देश का सबसे छोटा राज्य सिक्किम विकास की होड़ में सबसे आगे कैसे निकल गया….

गिरीश चंद्र गुरुरानी,वरिष्ठ पत्रकार हिमालयी राज्यों में कभी हिमाचल प्रदेश को आदर्श माना जाता था, मगर आज सिक्किम पर्वतीय प्रदेशों के लिए ही नहीं, देश के बाकी राज्यों के लिए भी एक मॉडल बन चुका है। आबादी के लिहाज से देश का सबसे छोटा राज्य सिक्किम विकास की होड़ में सबसे आगे कैसे निकल गया? प्रतिव्यक्ति आय के लिहाज से इसके शिखर पर पहुंचने की कहानी संघर्षपूर्ण और सीखने लायक है।

भौगोलिक कठिनाइयों के कारण कश्मीर से अरुणाचल तक सुदूर गांवों में विकास का उजाला पहुंचाना पहाड़ी राज्यों के सामने एक बड़ी चुनौती होती है। समतल भूमि का अभाव, खड़े पहाड़ों पर भूस्खलन व पर्यावरणीय प्रभाव और निर्माण, उद्योग, परिवहन पर अत्यधिक लागत के चलते विकास योजनाओं को जमीन पर उतारना कठिन एवं महंगा होता है। ज्यादातर पर्वतीय राज्य आज भी दुर्गम भूगोल का रोना रोते हुए पिछड़े बने हुए हैं, लेकिन सिक्किम ने इन विपरीत परिस्थितियों से लड़कर बड़ी अर्थव्यवस्था वाले प्रदेशों को खुशहाली के मानकों पर पछाड़ दिया है। सिक्किम की 5.50 लाख रुपये से अधिक की प्रतिव्यक्ति आय के मुकाबले उसके पड़ोसी राज्यों की हालत देखिए। सतबहनी राज्यों में उभरता अरुणाचल प्रदेश 2.35 लाख रुपये और अशांत मणिपुर 0.95 लाख प्रतिव्यक्ति आय के साथ सबसे निचले पायदान पर है।

हिमाचल के मैदानी इलाके बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र के कारण प्रतिव्यक्ति आय के मामले में सोलन देश के शीर्ष जिलों में भले शुमार हो चुका है, पर उद्योग और बागवानी-विहीन पर्वतीय जिलों का आर्थिक विकास धीमा है। उत्तराखंड 2.74 लाख रुपये प्रतिव्यक्ति आय के साथ तेजी से बढ़ता पहाड़ी प्रदेश है, पर अंदरूनी तौर पर इसमें भारी असंतुलन है। हरिद्वार, उधमसिंहनगर और देहरादून के मैदानी हिस्से विकास की धारा में आगे हैं, पर इसके पहाड़ी जिले पिछड़ गए हैं। संपूर्ण पर्वतीय राज्य होने के बावजूद सिक्किम ने नवाचार से खुद को साबित कर दिखाया है। प्रगति का उसका मॉडल, अनुशासन, कानून-व्यवस्था और सामाजिक भाईचारा बाकी राज्यों के लिए, खासकर पहाड़ी राज्यों के लिए अनुकरणीय है।

सिक्किम ने साल 2003 में केंद्र सरकार की ओर से पर्वतीय राज्यों के लिए घोषित विशेष पैकेज का बेहतरीन उपयोग किया। उस वक्त कई पहाड़ी राज्यों के मैदानी इलाके में उद्योग आए और सब्सिडी लेने के बाद चले गए। सिक्किम में जो उद्योग उस समय गया, वह आज भी वहीं जमा है। देश के कुल दवा उत्पादन में इस छोटे से राज्य का योगदान करीब 15 प्रतिशत है।

पर्यटन को लेकर भी सिक्किम की नीति स्पष्ट है। भूटान की तरह उसे भीड़ नहीं, बल्कि अधिक खर्च करने वाले जागरूक और जिम्मेदार पर्यटक चाहिए। इससे वहां कारोबारियों और सरकार, दोनों को अधिक आय होती है और रखरखाव की लागत कम आती है। पर्यटक स्थलों पर गंदगी नहीं दिखती। सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाने के लिए भारी जुर्माना और ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सख्ती का असर यहां साफ दिखता है। गंगटोक में ओवर टेकिंग पर रोक है। टैक्सी वालों को भी दो समूह में बांटा गया है। छोटी टैक्सी वाले गंगटोक से छांगू झील के पास तक जाएंगे। उससे आगे नाथुला तक बड़ी टायर वाली टैक्सियां चलती हैं। इस व्यवस्था से हर तरह के टैक्सी वालों को कारोबार में हिस्सा भी मिल जाता है। इससे टैक्सी वालों को अच्छी आमदनी होती है। इसी तरह, ‘होम स्टे’ को महत्व दिए जाने से पर्यटन की आय का बड़ा हिस्सा सीधे स्थानीय लोगों और गांव वालों की जेब में जाता है।

सिक्किम ने 13 वर्ष की मेहनत के बाद आधिकारिक तौर पर पहले जैविक राज्य का दर्जा हासिल किया। अपनी खास ब्रांड वैल्यू बनाई और अब इसका सीधा लाभ उसे मिल रहा है। सामान्य दालें जहां बाजार में 200 रुपये किलोग्राम तक मिल जाती हैं, वहीं सिक्किम की जैविक दालें 300 रुपये किलोग्राम तक आसानी से बिक रही हैं।

संपूर्ण पहाड़ी प्रदेश होते हुए भी उद्योग, पर्यटन और कृषि क्षेत्र में किए गए नवाचार सिक्किम को नंबर वन बनाते हैं। आजादी के 28 साल बाद 1975 में भारत में शामिल हुए इस राज्य से सीख लेकर दूसरे राज्य भी उसके जैसे या फिर उससे अधिक खुशहाल हो सकते हैं। बस! सोच और संकल्प की जरूरत है।