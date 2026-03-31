हम कैसे मिटा पाएंगे गोरे और सांवले का अंतर

भारत के किशोर लेग-स्पिनर लक्ष्मण शिवरामकृष्णन को 1980 के दशक में बहुत पसंद किया जाता था। एक समय था जब उनकी गिनती देश के होनहार खिलाड़ियों में होती थी, लेकिन कुछ समय में ही वह सार्वजनिक जीवन से गायब हो गए…

मनु जोसेफ, पत्रकार और उपन्यासकार भारत के किशोर लेग-स्पिनर लक्ष्मण शिवरामकृष्णन को 1980 के दशक में बहुत पसंद किया जाता था। एक समय था जब उनकी गिनती देश के होनहार खिलाड़ियों में होती थी, लेकिन कुछ समय में ही वह सार्वजनिक जीवन से गायब हो गए और बाद में कमेंटेटर के तौर पर वापस आए। कुछ दिन पहले, उन्होंने यह कहते हुए कमेंट्री छोड़ दी कि सांवले रंग की वजह से उन्हें लगातार नीचा दिखाया जाता है। उनकी बातें सच लगीं। लक्ष्मण ने कहा कि ताकतवर लोग उन्हें फोटो सेशन के समय नहीं आने देते थे और टॉस के लिए बुलाने से हिचकते थे। उन्हें प्रकारांतर से एहसास कराया गया कि उनकी शक्ल-सूरत आकर्षक नहीं है। उन्होंने इस बारे में मीडिया के सामने खुलकर बात की और कहा कि उनकी जिंदगी हमेशा से ऐसी ही रही है। तब भी जब वह एक युवा क्रिकेट स्टार थे।

भारत में चमड़ी के रंग को लेकर लोग बहुत मोहित हैं। सच तो यह है कि हममें से ज्यादातर लोग सांवले रंग को नापसंद करते हैं। हमारे यहां पहले चमड़ी के रंग को गरीबी से जोड़ा जाता है और सांवले लोगों को निम्न वर्ग का माना जाता है, उनको कोई इज्जत नहीं दी जाती है। यहां तो जीवन के हर क्षेत्र में बहुत आकर्षक लोग ही भरे हुए हैं, चाहे वह दंत चिकित्सा हो या न्यूज एंकरिंग। क्रिकेटर शिवरामकृष्णन खुशकिस्मत थे कि उनकी प्रतिभा खेल के क्षेत्र में थी, कला के क्षेत्र में नहीं। कला के क्षेत्र में तो हालत और बुरी है। हालांकि, खेल में भी इस बात से बहुत फर्क पड़ता है कि आप किस वर्ग या रंग के हैं।

सच तो यह है कि भारत में सवर्ण जाति समुदाय में सांवला होना और भी बुरा है। वंचित तबके के लोगों को कम से कम एक सुकून रहता है कि वे अपने ही लोगों के बीच हैं। उनके आस-पास हर कोई उनकी जैसी ही बुरी स्थिति में है। यहां तो हालात यह है कि ऊंची जाति के लोग भी अपने ही लोगों से नफरत करते हैं। ऐसे व्यक्ति से जो अपनी जाति के बाकी लोगों जैसा नहीं दिखता।

लक्ष्मण जब 14 साल के थे, तो वह चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में इंडियन टीम के लिए नेट्स पर प्रैक्टिस करने गए थे, तब एक खिलाड़ी ने उन्हें सपोर्ट स्टाफ समझकर अपने जूते साफ करने को कहा। ऐसी घटनाएं अक्सर यूरोप में घूमने जाने वाले भारतीयों के साथ होती हैं। कम से कम तीन बार तो मुझे ही वहां ड्राइवर समझा गया, सिर्फ इसलिए कि मैं उनसे बहुत अलग दिखता हूं। साहित्य और मानवाधिकारों के मोर्चे पर काम करने वाली न्यूयॉर्क की संस्था ‘पेन’ ने मुझे ‘अमेरिका में प्रकाशित अश्वेत लेखकों’ के लिए दिया जाने वाला एक अवॉर्ड दिया, तब मैंने उन्हें लिखा कि पैसे देने से पहले आपको मेरा रंग पता होना चाहिए। मेरे प्रकाशक ने समारोह के दौरान मेरी इस बात को जोर देकर पढ़ा।

लक्ष्मण शिवरामकृष्णन इस रंगभेद को लेकर बहुत सदमे में रहते थे। एक बार अपना बर्थडे केक काटते समय वह फूट-फूटकर रो पड़े, क्योंकि वहां मौजूद किसी ने कह दिया कि चॉकलेट केक उनके रंग से मैच करता हुआ है। जिंदगी भर मजाक उड़ाए जाने की वजह से वह अपनी सूरत को लेकर बहुत संजीदा हो गए। लक्ष्मण का कहना है कि अगर उनकी चमड़ी गेहुंआ होती, तो उनके अपने समुदाय में उनकी ज्यादा इज्जत होती। उनकी सवर्ण जाति का जिक्र सिर्फ तभी होता था, जब आम तौर पर सवर्ण जातियों के लेखक टीम इंडिया में कथित ऊंची जातियों के दबदबे पर टिप्पणी करते थे। हालांकि, लक्ष्मण को लगता था कि वह तो वंचितों में ही शामिल हैं।

भारत में सांवले लोग दुनिया के दूसरे इलाकों के सांवले लोगों की तुलना में एक खास वजह से ज्यादा नुकसान उठाते रहते हैं। मुझे मुंबई में रहने वाले एक अफ्रीकी की हैरानी याद है। उस अफ्रीकी नागरिक ने बताया कि जब वह रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े होते थे और ट्रेन आती थी, तो पहले डिब्बे से लेकर आखिरी डिब्बे तक, दरवाजों से लटके लोग उन्हें देखकर ‘कालू’ चिल्लाते थे। उन्हें हैरानी इस बात की थी कि चिल्लाने वाले ज्यादातर लोग खुद अश्वेत थे। हालांकि, वह लक्ष्मण जितने आहत नहीं हुए, क्योंकि उनके साथ बड़ा समुदाय था, जो उनके रंग को लेकर पूर्वाग्रही नहीं है, क्योंकि वे सभी एक ही रंग के होते हैं। भारत में एक ही नस्ल और जाति के लोग अलग-अलग रंगों के हो सकते हैं। फिर भी, यहां भेदभाव अपने क्रूरतम रूप में है।