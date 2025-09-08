सैलानी और सरकार साथ आएं, तभी बचेगा हिमालय

उत्तराखंड में चंपावत जिले का गांव है कजीना। नौ साल पहले इसका एक हिस्सा सड़क से जुड़ा था। गांव बिखरा हुआ है, लिहाजा उसके कई हिस्से अब भी सड़क की मांग कर रहे थे। इसी दौरान कजीना मुख्य तोक के लिए अलग से करीब पौन किलोमीटर लिंक रोड बनाई गई…

गिरीश गुरुरानी,वरिष्ठ पत्रकार उत्तराखंड में चंपावत जिले का गांव है कजीना। नौ साल पहले इसका एक हिस्सा सड़क से जुड़ा था। गांव बिखरा हुआ है, लिहाजा उसके कई हिस्से अब भी सड़क की मांग कर रहे थे। इसी दौरान कजीना मुख्य तोक के लिए अलग से करीब पौन किलोमीटर लिंक रोड बनाई गई। आठ साल पहले तीसरी रोड सालकांडे नामक जगह से केलानी तक साढ़े तीन किलोमीटर स्वीकृत हुई, लेकिन बनी सिर्फ 1,700 मीटर। उसका भी संरेखण, यानी अलाइनमेंट निर्माण के दौरान बदल दिया गया। नतीजतन, योजना का सीधा लाभ सिर्फ एक परिवार तक सिमट गया।

वंचित इलाके के लोगों ने फिर सड़क की मांग की। छह साल पहले तीसरे छोर से साढ़े चार किलोमीटर लंबी एक और सड़क जालछीना-गहत्वाड़ नाम से मंजूर हुई। यह अभी निर्माणाधीन है, लेकिन इसकी लंबाई भी गहत्वाड़ नामक बस्ती तक पहुंचने के लिए कम पड़ गई। पहाड़ों पर अनियंत्रित, अनियोजित और मनमाने विकास को बयां करते ऐसे अनेक उदाहरण मौजूद हैं। कठिन भौगोलिक क्षेत्र के कारण पहाड़ को विकास की सबसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन हिमालय को ग्लोबल वार्मिंग के अलावा प्रदूषण, प्लास्टिक और अनियोजित विकास के दुष्प्रभावों से बचाना भी जरूरी है।

निर्माण में मानकों का पालन नहीं होने और डंपिंग यार्ड के बजाय सीधे नदी-नालों में डाला जाने वाला मलबा भूस्खलन और बाढ़ को बढावा देता है। बड़े पैमाने पर भूस्खलन से हाल के दिनों में जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में अरबों रुपये की सरकारी और गैर-सरकारी संपत्ति का नुकसान उठाना पड़ा। वैज्ञानिक और पर्यावरण कार्यकर्ता पिछले कई दशकों से हमें चेतावनी देते रहे हैं। चिपको आंदोलन ने करीब 52 साल पहले ही जंगलों का महत्व दुनिया को बता दिया था, मगर संसार को सजग करने वाली इस भूमि ने खुद उसे पूरी तरह आत्मसात नहीं किया। अगर हमने कुछ सीखा होता, तो चिपको की भूमि रैणी के इलाके में बिजली परियोजना डिजाइन करते समय आसन्न नुकसान का समग्र अध्ययन किया जाता। उस ‘हैंगिंग ग्लेशियर’ का भी समय रहते पता लगा लिया जाता, जो फरवरी 2021 में टूटकर तबाही का कारण बना था और 200 से ज्यादा लोग मलबे में दफन हो गए थे।

बीते 13 साल से हिन्दुस्तान हिमालय बचाओ अभियान के जरिये यही समझाने का प्रयास हो रहा है कि हिमालय के प्राकृतिक तंत्र को नहीं समझ पाने की गलती कितनी खतरनाक हो सकती है? धरती का तापमान बढ़ने समेत कई कारणों से हिमालय के ग्लेशियर प्रति वर्ष दो मीटर से 52 मीटर तक पिघल रहे हैं। इस प्रक्रिया को रोकना विश्व समुदाय की एकजुटता के बिना संभव नहीं, पर ग्लेशियरों के पिघलने से बन रही खतरनाक झीलों को वैज्ञानिकों की राय के अनुसार निष्क्रिय करके त्रासदी को शून्य या कम किया जा सकता है। इसी तरह, विकास में नियोजन और वैज्ञानिक सोच को शामिल करके आपदा का आकार घटाया जा सकता है। एक उदाहरण पर गौर कीजिए। दिल्ली से देहरादून फोर लेन सड़क बनाई जा रही है। मगर इससे पहाड़ियां दरक सकती हैं, इसलिए इसके विकल्प देखने होंगे। पहाड़ को ज्यादा काटे बिना एलिवेटेड रोड तैयार किया जा सकता है। मसूरी को जोड़ने वाली चार सड़कें चुनकर उनमें से दो आने और दो जाने के लिए आरक्षित करके यातायात को सुगम किया जा सकता है।

इसी तरह, आम लोगों के साथ ही पर्यटकों को प्लास्टिक के प्रयोग को लेकर सचेत करना होगा, क्योंकि प्लास्टिक जंगल और जमीन के लिए खतरा बन रहा है। अकेले 2023 में चार धाम यात्रा के लिए रिकॉर्ड 54.18 लाख श्रद्धालु उत्तराखंड आए। पर्यटकों को प्लास्टिक कचरा और खाली बोतलें पहाड़ों से आवश्यक रूप से वापस लाने के लिए तैयार कर सकें, तो बड़ी कामयाबी होगी। पिछले दो दशकों से पर्यावरण प्रेमियों एवं सामाजिक संगठनों की ओर से समग्र हिमालय नीति बनाने की पैरवी की जाती रही है। कुछ राज्य सरकारों ने इस पर सहमति जताई, पर राष्ट्रीय स्तर पर इसे निर्णायक नेतृत्व नहीं मिल सका। हिमालय का कोई अकेला राज्य भी विकास में विज्ञान का प्रकृति-हितैषी समावेशन करके खुद को मॉडल के रूप में पेश कर सकता है। कुल मिलाकर, जनता, सैलानी और सरकार, सभी को साथ आना होगा, तभी हिमालय को आपदाओं से बचा सकेंगे।