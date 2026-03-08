विमान दुर्घटनाओं से सीखें उड़ान प्रशिक्षण संस्थान

हाल के दिनों में एक के बाद एक कई हवाई दुर्घटनाओं ने देश का ध्यान बरबस खींचा है। अभी-अभी असम में हुई सुखोई विमान दुर्घटना में वायु सेना के दो पायलटों की मौत हो गई। इससे पहले रांची के पास एक एयर एंबुलेंस के दुर्घटनाग्रस्त होने में मरीज समेत सात लोगों की मौत के मुंह में समा गए…

अंजुली भार्गव, नीति-विशेषज्ञ हाल के दिनों में एक के बाद एक कई हवाई दुर्घटनाओं ने देश का ध्यान बरबस खींचा है। अभी-अभी असम में हुई सुखोई विमान दुर्घटना में वायु सेना के दो पायलटों की मौत हो गई। इससे पहले रांची के पास एक एयर एंबुलेंस के दुर्घटनाग्रस्त होने में मरीज समेत सात लोगों की मौत के मुंह में समा गए। इसके कुछ ही हफ्ते पहले बारामती (महारारष्ट्र) में चार्टर विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से राज्य के उप-मुख्यमंत्री अजित पवार समेत पांच लोगों की मौत हो गई थी। इससे पहले पिछले साल जून में अहमदाबाद में एअर इंडिया का विमान एक मेडिकल कॉलेज के भवन पर गिर गया था, जिसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत 241 लोग मारे गए थे।

पिछले कुछ हफ्तों में भारत के उड़ान प्रशिक्षण संस्थानों (एफटीओ) व छोटे ट्रेनर-एयरक्राफ्ट से जुड़ी कई घटनाएं हुई हैं। इन पर लोगों का ध्यान नहीं गया, क्योंकि इनमें कोई मौत नहीं हुई थी। इसी साल जनवरी में इंडियावन एयर के सेसना ग्रैंड सी208बी एयरक्राफ्ट ने ओडिशा के राउरकेला में आपातकालीन लैंडिंग की थी। इसके अगले महीने रेडबर्ड फ्लाइट ट्रेनिंग एकेडमी द्वारा संचालित 50 साल से ज्यादा पुराना सेसना 172 ट्रेनर एयरक्राफ्ट कम फ्यूल के कारण कर्नाटक में अचानक लैंड कर गया। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने चार दिनों के अंदर दो क्रैश रिपोर्ट के बाद साल 2023 में अकादेमी के सभी केंद्रों पर उड़ान प्रशिक्षण गतिविधियों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया था।

कमांडर व पुराने इंस्ट्रक्टर का कहना है कि 1980 के दशक में उड़ान प्रशिक्षण के लिए भारत पसंदीदा जगह हुआ करता था। मद्रास, दिल्ली और देश के दूसरे फ्लाइंग क्लबों में श्रीलंका, ईरान, भूटान, जॉर्डन, मलेशिया समेत कई देशों के प्रशिक्षु आते रहते थे, पर 2000 के दशक की शुरुआत से यह प्रवृत्ति उलट गई है। अब भारतीय प्रशिक्षु श्रीलंका, फिलीपींस और यहां तक कि दूर के मोंटेनीग्रो में प्रशिक्षण लेने जा रहे हैं। असल में, देश में हर साल जारी हो रहे प्रति 1,000 वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस में से 700 उन लोगों को मिल रहे हैं, जिन्होंने भारत के बाहर अपना प्रशिक्षण पूरा किया है।

मई 2025 में एफटीओ एयरक्राफ्ट दुर्घटना को लेकर जांच बोर्ड की रिपोर्ट में बताया गया कि पिछले 13 सालों में एफटीओ विमानों की 38 दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें से 14 में प्रशिक्षुओं की मौत हुई। 2013 से 2016 तक पांच और 2017 में पांच दुर्घटनाएं हुईं। 2020 में कोरोना में उड़ानें बंद होने के बावजूद चार दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें कई लोगों की जान गईं। 2022 में सात दुर्घटनाएं हुईं। विमानन उद्योग, डीजीसीए व नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सूत्र मानते हैं कि ज्यादातर दुर्घटनाएं अनुशासन की कमी और तय मानक प्रक्रिया का पालन न करने की वजह से हुईं।

प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षुओं को परेशान करने और गलत बर्ताव करने के कई आरोप लगे हैं। एकल उड़ान या सॉर्टी के दौरान कॉकपिट में गैर-कानूनी लोगों के रहने की भी रिपोर्ट मिली हैं, जिसमें प्रशिक्षक और प्रशिक्षु बिना इजाजत के दोस्तों व परिवार के सदस्यों को हवाई सैर कराते हैं। साल 2022 में एक सुझाव आया था कि अनियमित एयरफील्ड में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। डीजीसीए ने जनवरी में सभी प्रशिक्षण विमानों के कॉकपिट में ऑन-बोर्ड ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग उपकरण लगाने को कहा है। डीजीसीए ने ऑपरेटरों को सही तरीके से फ्लाइट डाटा रिकॉर्ड करने की सलाह दी है, जिसमें कॉकपिट व एयर कंट्रोल टावर के बीच के संवाद रिकॉर्ड करना भी शामिल है। अक्तूबर 2025 से एफटीओ को अलर्ट रखने के लिए साल में दो बार उनकी रैंकिंग शुरू की गई है।

इतना सब कुछ कर लेने के बाद भी देखना बाकी है कि भारत में 60 केंद्रों पर पंजीकृत 380 एयरक्राफ्ट में से कितने नियामकों द्वारा तय 120 दिन की डेडलाइन के अंदर इसका पालन करेंगे। भारत के एफटीओ लंबे समय से नियम तोड़ने के लिए कुख्यात रहे हैं और ऑपरेटरों-अधिकारियों के बीच मजबूत गठजोड़ है। इस गठजोड़ को तोड़ने के लिए केवल परिपत्र जारी करने से कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि इससे आगे बढ़कर और कड़े कदम उठाने की जरूरत है।