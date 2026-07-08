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अमरनाथ की आबोहवा पर भारी पड़ती यह यात्रा

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बीती 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है। यात्रा शुरू होने के पांचवें दिन के बीतते-बीतते दर्शनार्थियों की संख्या बढ़कर 1,13,800 तक जा पहुंची, मगर खबरों के मुताबिक, शिवलिंग अभी ही लगभग 90 फीसदी पिघल गया है। इस वर्ष…

अमरनाथ की आबोहवा पर भारी पड़ती यह यात्रा

पंकज चतुर्वेदी,वरिष्ठ पत्रकार

बीती 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है। यात्रा शुरू होने के पांचवें दिन के बीतते-बीतते दर्शनार्थियों की संख्या बढ़कर 1,13,800 तक जा पहुंची, मगर खबरों के मुताबिक, शिवलिंग अभी ही लगभग 90 फीसदी पिघल गया है। इस वर्ष की यात्रा ने ऐसा सच सामने रखा है, जो न केवल हैरान करने वाला है, बल्कि पर्यावरण के प्रति हमारे लापरवाह रवैये को कठघरे में खड़े करता है।

अमरनाथ गुफा में पवित्र हिम शिवलिंग प्राकृतिक रूप से बनता है, वह इस बार यात्रा के महज पांच-छह दिनों में 90 प्रतिशत पिघल गया, तो यह स्थिति हिमालयी क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को रेखांकित करती है। गौर कीजिए, यह यात्रा 57 दिनों की है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके पीछे कई ठोस कारण हैं। इस साल कश्मीर घाटी में तापमान ने कई पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। मई और जून में पड़ी तेज धूप और गर्म हवाओं ने गुफा के आस-पास के वातावरण को बुरी तरह प्रभावित किया है। इसके अलावा, पिछली सर्दियों में कम बर्फबारी हुई, जिससे गुफा के पास वह प्राकृतिक ठंडक नहीं बन पाई, जो हिमलिंग को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है। पिछले वर्षों के रुझानों को देखें, तो यह स्थिति अचानक पैदा नहीं हुई है। वर्ष 2024 में कश्मीर घाटी में जून-जुलाई के दौरान भीषण गर्मी दिखी थी, जिसे हिमलिंग के जल्दी पिघलने का प्रमुख कारण माना गया। इसी तरह, पिछले साल भी मौसमी अस्थिरता साफ दिखाई दी, जहां बर्फबारी के बाद न्यूनतम तापमान में छह डिग्री तक का उछाल दर्ज किया गया। यह इस बात का संकेत है कि हिमालय में मौसमी पैटर्न तेजी से बदल रहे हैं।

अमरनाथ गुफा एक अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है, पर वहां स्थायी रूप से काम करने वाले ‘ऑटोमेटेड वेदर स्टेशनों’ के सार्वजनिक डाटा सीमित हैं। भारतीय मौसम विभाग मुख्य रूप से पांच से सात दिनों का पूर्वानुमान और जिला स्तर की जानकारियां देता है, न कि दशकों पुरानी ‘क्लाइमेटोलॉजिकल सीरीज।’ ऐसे में, मीडिया व शोधकर्ता अक्सर श्रीनगर, पहलगाम या अनंतनाग जैसे निकटवर्ती स्टेशनों के डाटा को आधार मानकर गुफा स्तर के स्थानीय अवलोकनों- जैसे हवा, नमी और बर्फबारी को जोड़ते हुए स्थिति का आकलन करते हैं।

बहरहाल, सबसे गंभीर पहलू मानवीय हस्तक्षेप से जुड़ा है। अमरनाथ गुफा का तापमान वहां मौजूद ‘माइक्रोक्लाइमेट’ पर निर्भर करता है। एक अध्ययन के अनुसार, गुफा के भीतर जाने वाला हरेक श्रद्धालु लगभग 100 वाट ऊष्मा उत्सर्जित करता है। अब जब लाखों लोग वहां पहुंचते हैं, तो गुफा के अंदर की गर्मी और नमी बढ़ जाती है, जिससे बर्फ का शिवलिंग तेजी से पिघलने लगता है। गुफा के आसपास होने वाली मशीनी गतिविधियां और शोर-शराबा भी वहां के तापमान को प्रभावित करते हैं।

पर्यावरण विशेषज्ञ लंबे समय से चेतावनी दे रहे हैं कि ग्लेशियरों का सिकुड़ना और बर्फबारी के बदले हुए पैटर्न सुबूत हैं कि हम जलवायु संकट के बीच में खड़े हैं। पवित्र हिमलिंग का निर्माण एक अत्यंत सूक्ष्म प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिसमें छत से टपकने वाली जल-बूंदें जमाव बिंदु से नीचे के तापमान में शिवलिंग का आकार लेती हैं। जब हम उस स्थान के स्थानीय तापमान में मानव गतिविधियों या अत्यधिक भीड़ के जरिये बदलाव लाते हैं, तो यह कुदरती प्रक्रिया ठप हो जाती है।

सवाल यह उठता है कि क्या हम अपनी आस्था के प्रतीक को बचाने के लिए कुछ बदलाव करने को तैयार हैं? तीर्थयात्रा का अर्थ केवल वहां तक पहुंचना नहीं होता, बल्कि उस स्थान के प्रति सम्मान व संतुलन बनाए रखना भी है। इसके लिए विशेषज्ञों के सुझावों पर अमल करना अनिवार्य हो गया है। हमें यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की दैनिक संख्या को नियंत्रित करना होगा। गुफा के आसपास मशीनों व अन्य यांत्रिक साधनों के उपयोग पर रोक लगानी होगी।

आस्था और प्रकृति को एक-दूसरे की विरोधी नहीं होना चाहिए। अगर हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इस पवित्र धरोहर को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो यह समय चेतने का है। हिमालय की गोद में बसी यह गुफा हमें बार-बार याद दिलाती है कि हम धरती के संरक्षक हैं। आने वाले वर्षों में हमारी रणनीति केवल तीर्थयात्रा के प्रबंधन तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि यह जलवायु सुरक्षा का एक बड़ा अभियान होनी चाहिए।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

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