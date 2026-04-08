युद्धविराम से ईरान बड़ी ताकत बनकर उभरा

कहावत है, तेल और पानी आपस में नहीं मिलते। मगर अमेरिका-ईरान युद्ध का अप्रत्याशित नतीजा बताता है कि तेहरान दुनिया के सबसे समृद्ध ऊर्जा क्षेत्र ‘खाड़ी’ में एक बड़ी ताकत बनकर उभरा है और विशाल तेल भंडारों के साथ-साथ उसने होर्मुज ….

एम जे अकबर,वरिष्ठ पत्रकार व पूर्व केंद्रीय मंत्री कहावत है, तेल और पानी आपस में नहीं मिलते। मगर अमेरिका-ईरान युद्ध का अप्रत्याशित नतीजा बताता है कि तेहरान दुनिया के सबसे समृद्ध ऊर्जा क्षेत्र ‘खाड़ी’ में एक बड़ी ताकत बनकर उभरा है और विशाल तेल भंडारों के साथ-साथ उसने होर्मुज जलमार्ग पर भी दबदबा बना लिया है। जाहिर है, दो हफ्ते के संघर्ष-विराम के साथ युद्ध का अंत ईरान के लिए ‘अतिरिक्त लाभ’ मिलने जैसा है।

वास्तव में, ईरान के लिए ‘सभ्यता के खत्म’ न होने के साथ-साथ महाशक्ति के हाथों पराजित न होना ही जीत नहीं है, बल्कि खबरों की मानें, तो जिन शर्तों पर बातचीत हुई, वे आपसी सहमति से तय की गईं, न कि एकतरफा उस पर थोपी गईं। इसमें ईरान को सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि उसके तेल, जिन पर पहले प्रतिबंध लगे थे, अब अंतरराष्ट्रीय बाजार में खुले तौर पर मिला करेंगे। होर्मुज पर भी उसका दबदबा बना ही रहेगा, जिससे उसकी गिनती अब बड़ी ताकतों में होगी।

हमें फिलहाल यह नहीं पता कि अमेरिका या विश्व के अन्य देश ईरान द्वारा प्रस्तावित टोल पर सहमत होंगे या नहीं, लेकिन तेहरान ने इसमें चतुराई दिखाते हुए इसे ओमान के साथ साझा करने का प्रस्ताव रखा है। ओमान होर्मुज की दूसरी तरफ का देश है। इससे टोल कहीं अधिक न्यायसंगत बन जाता है। अगर ऐसा हुआ, तो यकीनन अगले एक दशक में ईरान की आय में अभूतपूर्व इजाफा होगा। पिछले साल इस रास्ते से 600 अरब डॉलर के ऊर्जा का आवागमन हुआ था।

अब ईरान की रक्षा बिक्री में जबर्दस्त उछाल आने वाला है। उसने साबित कर दिया है कि 25,000 और 30,000 डॉलर की लागत वाले उसके ड्रोन 40 लाख डॉलर की मिसाइलों का मुकाबला कर सकते हैं। उसने यह भी बता दिया कि उसकी मिसाइलें, जो शायद उत्तर कोरियाई तकनीक से बनाई गई हैं, अब दुनिया की श्रेष्ठ मिसाइलों में शुमार हैं और वे इजरायल के ‘आयरन डोम’ को खत्म करने में भी सक्षम हैं।

इस युद्ध में सबसे बड़ा नुकसान अमेरिकी साख को हुआ है और उसके बाद उसके रक्षा उद्योग को। इस युद्ध में उसके हथियार न सिर्फ महंगे साबित हुए, बल्कि बेहद कमजोर भी। यदि उसकी ‘थाड एयर डिफेंस’ को भेदा जा सकता है, वह भी उन ईरानी मिसाइलों द्वारा, जिनके नाम भी हमें ठीक से नहीं पता, तो अमेरिकी हथियार उद्योग पर गंभीर सवाल उठेंगे। अमेरिका ने पिछले साल लगभग 500 अरब डॉलर से अधिक के हथियार बेचे हैं। हालांकि, रूस को इन सबसे फायदा होगा, क्योंकि उसकी एस-400 और एस-500 रक्षा प्रणाली की मांग अब काफी बढ़ सकती है। अपनी उन्नत तकनीक के कारण चीन भी हथियार बाजार में काफी सक्रिय रहेगा।

भारत इस बाजार का तीसरा सबसे बड़ा लाभार्थी बन सकता है, बशर्ते वह अपने रक्षा और हथियार उद्योग में जरूरी सुधार कर ले। रही बात खाड़ी देशों की, तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। उसे फिर से खड़ा करने में उनको खासा वक्त लगेगा। हालांकि, उनको यह समझना होगा कि ईरान उनके सुरक्षा-समीकरण का अभिन्न अंग है। न तो वे उसे अलग-थलग कर सकते हैं और न ही नजरंदाज। अतीत में तेहरान के प्रति समावेशी सोच न रखना उनकी बड़ी भूल रही है।

इस युद्ध के बाद ईरान जहां एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय ताकत के रूप में उभर रहा है, वहीं अमेरिका को केवल युद्ध के मैदान में ही नुकसान नहीं हुआ है। वाशिंगटन ने अब अपनी विश्वसनीयता गंवा दी है और उसका गठबंधन बुरी तरह से दरक गया है। नाटो को अब इतिहास ही मान लेना चाहिए। नीतिगत और एकतरफा फैसले लेने संबंधी अहंकार से ही नहीं, बल्कि अपने राष्ट्रपति की भाषा और जुबान से भी अमेरिका को काफी नुकसान पहुंचा है। सऊदी अरब अपने युवराज के अपमान को इतनी आसानी से शायद ही भूल सकेगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री को भी याद रहेगा कि उनको ‘नेविल चेंबरलेन’ कहा गया था, जो हिटलर को खुश करने वाले प्रधानमंत्री थे। फ्रांस और उसके राष्ट्रपति मैक्रों भी अपमानजनक टिप्पणियों को बिसरा नहीं पाएंगे।

वास्तव में, अमेरिका इतना अलग-थलग कभी नहीं रहा, जितना इस युद्ध में दिखा। यह अमेरिकी व्यवस्था के लिए चिंता का विषय है। उसे सुधार की प्रक्रिया अविलंब शुरू कर देनी चाहिए। उसे समझना होगा कि दुश्मन को खोना कोई खबर नहीं होती, लेकिन अपने दोस्तों को खोना निस्संदेह सुर्खियां बटोरता है।