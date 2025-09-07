Hindustan Nazariya Column 08 September 2025 कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेकती सेकुलर पार्टियां, Nazariya Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsओपिनियन नजरियाHindustan Nazariya Column 08 September 2025

कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेकती सेकुलर पार्टियां

भारत में सेक्युलर होने का दावा करने वाली सियासी पार्टियां मुसलमानों के कट्टर तबके के आगे घुटने क्यों टेक देती हैं? ताजा मामला मशहूर शायर और पूर्व सांसद जावेद अख्तर का है, जिन्हें पश्चिम बंगाल उर्दू अकादमी ने ‘हिंदी फिल्मों में उर्दू का किरदार’ …

Hindustan लाइव हिन्दुस्तानSun, 7 Sep 2025 10:55 PM
share Share
Follow Us on
कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेकती सेकुलर पार्टियां

सुहेल वहीद,लेखक एवं पत्रकार

भारत में सेक्युलर होने का दावा करने वाली सियासी पार्टियां मुसलमानों के कट्टर तबके के आगे घुटने क्यों टेक देती हैं? ताजा मामला मशहूर शायर और पूर्व सांसद जावेद अख्तर का है, जिन्हें पश्चिम बंगाल उर्दू अकादमी ने ‘हिंदी फिल्मों में उर्दू का किरदार’ विषय पर चार दिवसीय समारोह में आमंत्रित किया, लेकिन जमीयते-उलमा-ए-हिंद के कड़े विरोध पर राज्य की ममता बनर्जी सरकार ने यह कार्यक्रम ही रद्द करा दिया।

पश्चिम बंगाल को अपेक्षाकृत अधिक सुसंस्कृत समाज माना जाता है। भारत में पुनर्जागरण की शुरुआत बंगाल से ही हुई। भारतीयों के हिस्से में जो नौ नोबेल पुरस्कार आए हैं, उनमें से चार बंगाल से हैं। करीब 34 साल तक वाम मोर्चा सरकार के साये में रहा है बंगाल, फिर भी मजहबी संकीर्णता वहां दिख रही है। भाजपा की राजनीति को बुरा-भला कहकर मुसलमानों को अपने पाले में रखने वाले सेक्युलर सियासी दलों का वजूद मुस्लिम एकता और उनका मजहबी गैर-उदारवादी रवैये पर टिका नजर आता है। इसे समझने के लिए जरा सा पसमंजर (पृष्ठभूमि) में जाना होगा।

मशहूर शिक्षाविद डॉ रफीक जकरिया अपनी मशहूर किताब राइज ऑफ मुस्लिम्स इन इंडियन पॉलिटिक्स में लिखते हैं कि विभाजन से पहले कांग्रेस हमेशा मुसलमानों से एक दूरी बनाकर रखती थी। बंटवारे के बाद भी उसका यही रवैया रहा। उनका मत है कि मुसलमान कांग्रेस के साथ मन से कभी जुड़े ही नहीं। दूसरी तरफ, भारत में बचे ‘इलीट’ मुसलमानों का कांग्रेस के प्रति अनादर का भाव इतना बढ़ गया था कि कांग्रेस को वोट देने वालों को ‘जुम्मन’ कहकर चिढ़ाया जाता था। इसी जुम्मन को लेकर अकबर इलाहाबादी ने एक शेर कहा है, कौंसिल में बहुत सैयद, मस्जिद में फकत जुम्मन। साफ है, सरकार में अशराफ रहेंगे और चाकरी में अजलाफ। सरकारी नौकरी को तब जमायते-इस्लामी ने ‘तागूत की नौकरी’ यानी शैतान की नौकरी इसीलिए कहा। यह एक साजिश थी, जिसे आम मुसलमान समझ नहीं पाया।

जमायते इस्लामी ने मुसलमानों को सरकार से विमुख रखा। मुसलमानों पर इसका मनोवैज्ञानिक व सामाजिक असर हुआ और उसने कांग्रेस से दूरी बनाने में भलाई समझी। इसका फायदा केरल, बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कम्युनिस्टों को हुआ। यहां से मुसलमानों की पसंद बदलती गई। तमिलनाडु में डीएमके, आंध्र प्रदेश में तेलगु देशम और वाईएसआर कांग्रेस, तो तेलंगाना में कांग्रेस। महाराष्ट्र में कभी एनसीपी, तो हैदराबाद में मजलिस। असम में डेमोक्रेटिक फ्रंट, तो कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस। बंगाल में कभी कम्युनिस्ट, तो कभी तृणमूल।

गैर-भाजपायी, गैर-कांग्रेसी सियासी दलों ने मुसलमानों के इस लपझप पैटर्न को बखूबी समझ लिया कि इनके पास अपना कोई सियासी फलसफा नहीं है, कोई राजनीतिक वैचारिकी नहीं है। इनके पास जो कुछ है, वह इनका मजहब है। इस मौके का फायदा बंगाल में ममता बनर्जी, बिहार में लालू यादव और नीतीश कुमार, यूपी में मुलायम सिंह यादव और मायावती तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने खूब उठाया। मुस्लिम समाज की धार्मिक एकता इन सेक्युलर दलों की देन है। मुस्लिम समाज अगर एकजुट नहीं रहा, तो इन पार्टियों के वजूद पर बन आएगी, क्योंकि हिंदू समाज की एक-दो जातियों पर ही टिका है इनका आधार। ये दल पूरे मुस्लिम समाज की हिमायत मजहब की बुनियाद पर हासिल करके ही मजबूत बने हुए हैं। मुसलमानों से यह कहते हैं कि उनके यहां समानता है और एकता है। मुस्लिम मजहबी रहनुमा इस बात से खुश हो जाते हैं । पश्चिम बंगाल में करीब 30 फीसदी मुस्लिम है, मगर वे समुचित तरक्की नहीं कर पा रहे। क्यों? कम्युनिस्ट शासन में कम से कम तरक्कीपसंद तबके को प्राथमिकता मिलती थी।

हाल में बुकर पुरस्कार से पुरस्कृत बानो मुश्ताक को कर्नाटक में एक दशहरे के कार्यक्रम में बुलाए जाने पर हिंदू संगठन विरोध में खड़े हो गए और उन्हें नहीं जाने दिया। बानो मुश्ताक जीवन भर मुस्लिम कटटरपंथ से लड़ती रहीं, फतवे झेलती रहीं और लिखती रहीं, अब हिंदू कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गईं। इस घटना का मुसलमान इसीलिए विरोध तक नहीं कर पाए, क्योंकि वे खुद भी तो यही करते रहते हैं।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

INDIA

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।