आदमखोर भेड़ियों के आतंक से फिर सहमा बहराइच

पंकज चतुर्वेदी,वरिष्ठ पत्रकार उत्तर प्रदेश के कैसरगंज में भेड़ियों के आतंक से लोग डरे-सहमे हुए हैं। बीते 27 सितंबर को वन विभाग ने घोषणा की कि उत्पात मचाने वाले भेड़िये मार गिराए गए हैं और 28 सितंबर की रात ही कैसरगंज के मझारा तौकली में खेत की रखवाली कर रहे 80 साल के खेदन और उनकी पत्नी के शव मिले। शवों के पास भेड़ियों के पदचिह्न पाए गए। मझारा तौकली में बीते 25 दिनों में ऐसे 24 लोग सामने आए हैं, जिन पर भेड़ियों ने हमला किया। पिछले साल 11 लोग आदमखोर भेड़ियों के शिकार बने थे और करीब 50 घायल हुए थे।

जब बरसात के बादल छंटने वाले होते हैं, तब घने जंगलों और सरयू या घाघरा व उसकी सहायक नदियों राप्ती, गेरुवा, कोदियाला से समृद्ध बहराइच के गांव-गांव से भेड़ियों की दहशत की खबरें आने लगती हैं। जिले के कैसरगंज इलाके में लाखों रुपये खर्च हुए और कहा गया कि छह आदमखोर भेड़िये मार गिराए गए हैं और लगभग उतने ही पकड़े गए हैं। लेकिन हर दिन पचास हजार रुपये खर्च करने के बाद भी आदमखोर भेड़िये काबू में नहीं आ रहे। वैसे, पर्यावरणीय अध्ययन इस बात का होना चाहिए कि आखिर भेडिये हिंसक क्यों हो रहे है? एक विशेष इलाके और खास मौसम में ही उनका स्वभाव क्यों बदल रहा है? हमें यह भी समझना होगा कि किसी जंगल के पर्यावरणीय संतुलन में भेड़िया व लोमड़ी जैसे जीव अनिवार्य हैं।

भारतीय भेड़िया (कैनिस ल्यूपस पैलिप्स) भूरे भेड़िये की एक लुप्तप्राय उप-प्रजाति है, जो भारतीय उपमहाद्वीप और इजरायल तक विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है। चिड़ियाघरों में कोई 58 भेड़िये हैं, जबकि पूरे देश में 55 प्रजाति के तीन हजार से कम भेड़िये ही बचे हैं। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में इनकी संख्या संभवत: तीन सौ भी न हो। आम तौर पर भेड़िये इंसान से डरते हैं और मनुष्यों पर हमला करना दुर्लभ है। ऐसे में, भेड़ियों को मार देना या कैद कर लेना एक तात्कालिक विकल्प तो है, लेकिन गहन जंगल और गन्ने की सघन खेती वाले बहराइच में इस जानवर का नरभक्षी बन जाना इंसान-जानवरों के टकराव की ऐसी अबूझ पहेली है, जिसका हल नहीं खोजा गया, तो यह समस्या विस्तार ले सकती है।

जंगल के पिरामिड को समझें, तो सबसे घले वनों में, जहां पेड़ों की ऊंचाई के कारण रोशनी नीचे कम पहुंचती है, चमगादड़ जैसे निशाचर जानवर आदि का पर्यावास होता है। फिर ऊंचे पेड़ों व ऊंची झाड़ियों वाले जंगल आते हैं, जहां मांसाहारी पशु, जैसे बाघ, तेंदुआ आदि अपने-अपने दायरे में रहते हैं। इन वनों में रहने वाले हिरण, खरगोश, भालू, हाथी आदि जीव वनस्पति से अपना पेट भरते हैं और मांसाहारी जानवरों को जब भूख लगती है, तो वे अपने दायरे से बाहर निकल इनका शिकार करते हैं। मानव बस्ती और जंगल के बीच का दायरा चरागाहों का होता है और बिलाव, लोमड़ी, भेड़िये इसी में रहते हैं। वे मांसाहारी जीवों द्वारा अपने शिकार के छोड़े गए अंगों से पेट भरते हैं। यदा-कदा बस्ती के मवेशियों को पकड़ते हैं।

हमें समझना होगा कि कोई भी जानवर इंसान या अन्य जीवों पर भोजन के लिए या फिर भय के चलते हमलावर होता है। यदि बारीकी से देखें, तो जंगल के पिरामिड तहस-नहस हो गए हैं और अब कम घने जंगल में रहने वाले मांसाहारी जानवर भी बस्ती के पास आ जा रहे हैं। जब भेड़िया को बस्ती में उसके लायक छोटे पशु नहीं मिलते, तो वह छोटे बच्चों को उठाता है और एक बार अगर उसे मानव-रक्त का स्वाद लग जाता है, तो वह उसके लिए पागल हो जाता है।

निश्चित ही बहराइच में जब भेड़िये नरभक्षी हो गए हैं, तो उनसे निपटना जरूरी है, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि आखिर ऐसे हालात बने ही क्यों? प्रकृति में भेड़ियों का भी हिस्सा है, फिर इंसान से अचानक टकराव क्यों हो गया? भेड़िया जंगल और प्राकृतिक संतुलन के लिए एक महत्वपूर्ण जीव है। गौर कीजिए, हमने ऐसे ही चीते खो दिए थे, फिर 75 साल बाद अफ्रीकी देशों से उन्हें मंगवाना पड़ा।

आज जरूरत इस बात की है कि किसी भी जानवर को यूं हिंसक होने से रोका जाए, जिससे वह नरभक्षी बने और इसके लिए उनके जंगलों और स्वाभाविक आहार को संरक्षित करने का काम करना होगा।