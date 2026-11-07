कृत्रिम रोशनियां भी चुनौती उनके भीतर छिपे अंधेरे भी

आज अमावस की रात का अंधेरा कटेगा। कहीं तेल भीगी बाती की अपनी सोंधी गंध के साथ दीयों की कतार टिमटिमाएगी और उसकी झिलमिल में हम खुद को प्रकाशित होता पाएंगे, कहीं नए जमाने की बिजली की लड़ियां होंगी और उनके आलोक में हमारा मन पुलकित होगा…

प्रियदर्शन, वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार

आज अमावस की रात का अंधेरा कटेगा। कहीं तेल भीगी बाती की अपनी सोंधी गंध के साथ दीयों की कतार टिमटिमाएगी और उसकी झिलमिल में हम खुद को प्रकाशित होता पाएंगे, कहीं नए जमाने की बिजली की लड़ियां होंगी और उनके आलोक में हमारा मन पुलकित होगा।

दीवाली से ठीक पहले दशहरा गुजरा है। एक पर्व अच्छाई पर बुराई की जीत का प्रतीक है, दूसरा अंधकार पर प्रकाश की विजय का। कथाएं दोनों को जोड़ती हैं, लेकिन काल बदलता है और काल के साथ कथा बदलती है, तो प्रतीक भी बदलते हैं। अगर वे नहीं बदलते, तो जड़ होते जाते हैं और अपने वास्तविक अर्थ खो बैठते हैं। कभी-कभी लगता है, रावण-दहन भी हमारे लिए एक जड़ प्रतीक हो चुका है। हम उसे जलाकर खुश होते हैं, यह नहीं देखते कि वाकई इस दहन के साथ हमारे भीतर का कोई अशुभ तत्व भी जला या नहीं?

त्योहार दरअसल जीवन की जड़ता, विचारहीन अकर्मण्यता के विरुद्ध एक हस्तक्षेप की तरह आते हैं। दीवाली याद दिलाती है कि हर तरफ जो अंधेरा है, उसको काटने के लिए कोशिश करनी होती है। अंधेरा अकर्मण्यता से पैदा होता है। वह होता है, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता, जबकि प्रकाश के लिए माचिस की तीली जलानी पड़ती है, दीया जलाना पड़ता है, मशाल लेकर निकलना पड़ता है। हमारे समय की मुश्किल एक और है। इस समय में प्रकाश और अंधकार, दोनों जैसे हमारे साथ आंख-मिचौली खेल रहे हैं। जैसे चुनौती दे रहे हैं कि हमें पहचानो।

जिस समय में हम रह रहे हैं, वह घनघोर प्रकाश से भरा है। इतनी ज्यादा रोशनी है कि आंखें चुंधिया जाती हैं। यह अंधा करने वाला प्रकाश है। यह प्रकाश बहुत सारे लोगों की अकर्मण्यता के बावजूद उन्हें सुलभ है। यह कृत्रिम और कारोबारी प्रकाश शोषण का माध्यम बन जाता है, उजाले का हरकारा नहीं। यह प्रकाश अपने पीछे के अंधेरों को छिपा लेता है, उन्हें मिटाता नहीं। हम इसी प्रकाश को देखकर संतुष्ट हो लेते हैं।

विचारों का भी प्रकाश होता है। पहले हम इन्हें अपने अनुभव से अर्जित करते थे। हमारे भीतर एक उजाला पैदा होता था। विचार हमारे विश्वास जैसे होते थे। अब विचारों का प्रकाश भी रेडीमेड मिल रहा है। तरह-तरह के विचार चमकीली पन्नियों में मिल रहे हैं। आप अपनी सहूलियत या जरूरत के हिसाब से कोई भी विचार चुन सकते हैं और उन्हें कभी बदल भी सकते हैं। यह दरअसल प्रकाश के कपड़े पहनकर हमारे घर और जेहन में चला आया अंधकार ही है। उपभोक्ता सामग्री की तरह आ रहा यह विचार कितनी रोशनी देता है, कितना अंधेरा- बताना मुश्किल है।

हालांकि, यह सच है कि अंधेरा हमेशा प्रकाश का विलोम नहीं होता। अंधेरे में भी काफी कुछ बहुमूल्य छिपा रहता है। कवि और लेखक उजालों में भटकने की जगह मन के अंधेरों की परिक्रमा करते हैं। अंधेरी रात के दामन में अछोर-अनगिनत आकाशगंगाएं समाई होती हैं। रात न होती, तो हम न जाने कब तारों के वजूद से परिचित हो पाते? तारे टूटकर जिस अंधकार में विलीन होते हैं, वहां भी वे एक लकीर छोड़ जाते हैं।

दीवाली-दशहरा या कोई भी त्योहार इसलिए मूल्यवान होता है कि वह हमारे जीवन को एक गति देता है। बस उसकी नीरसता तोड़ने के लिहाज से ही नहीं, बल्कि उसको विचार और संवेदना के नए अंतरिक्षों में प्रक्षेपित करने के लिहाज से भी। जब हम यह मूल्य-चेतना खो बैठते हैं, तब पर्व-त्योहार भी ऐसे कर्मकांड में बदल जाते हैं, जिनको निभा भर देना है, उनसे किसी तरह के अर्थ ग्रहण की जरूरत नहीं है।

दुर्भाग्य से हमने अपने पर्व-त्योहारों को ही नहीं, जीवन को भी जैसे अर्थहीन, विचारशून्य बना डाला है। इस शून्य को हम तरह-तरह के सामान से भरना चाहते हैं और यकीन करना चाहते हैं कि हम खुश हैं। बाजार भी इसके इंतजाम में पीछे नहीं रहता। त्योहार बाद में आते हैं, बाजार पहले से विज्ञापनों का त्योहार मनाने लगता है, जैसे कुछ सस्ता खरीद लेना ही त्योहार की सार्थकता हो, जबकि पर्व-त्योहार वे अवसर होते हैं, जब यह अर्थहीनता टूटे और उनके साथ जीवन नए अर्थों का वाहक बने।

हमारे समय में कृत्रिम रोशनियां भी चुनौती हैं और उनके भीतर छिपे अंधेरे भी। प्रश्न है, हम इनकी पहचान कैसे करें, इनसे लड़ें कैसे? इसका एक रास्ता बुद्ध ने बताया था- अप्प दीपो भव: यानी अपना दीपक स्वयं बनो। क्या यह इतना आसान है? शायद असंभव भी नहीं है। हम दरअसल अपने भीतर झांकना भूल गए हैं। अपने अंतर्मन के उस आईने में अपना चेहरा देखना भूल गए हैं, जिससे हमारी पहचान बनती हो। अभी तो हम आरोपित पहचानों की शरण में हैं, मिथ्या गर्व में डूबे हुए हैं, भव्यता के भय के मारे हुए हैं।

दशहरे में चुंधियाता हुआ शोर हमारा पीछा करता है और दीवाली में चीखती हुई रोशनी हमारा स्वागत करती है। प्रकाश और अंधकार दरअसल मन की दो स्थितियां हैं- एक-दूसरे के पूरक भी। अंधेरा अगर डराता है, तो रोशनी भी थका देती है। हम कुछ देर रोशनी के वृत्त में रहने के बाद अंधेरे की कोख में जाना चाहते हैं। अंधेरा नींद की राहत लाता है, वरना चमकती हुई रोशनी रहे और आंखें हमेशा खुली रहें, तो वे अजीब ढंग से थकी हुई और बेजान नजर आएंगी। दरअसल, थोड़ा सा अंधेरा भी जीवन को चाहिए, जैसे थोड़ा सा उजाला चाहिए। सूरज से हम आंख नहीं मिला सकते, अंधे हो जाएंगे, लेकिन उसकी धूप में नहा सकते हैं।

बहरहाल, इस दीपावली दीयों या लड़ियों की झिलमिल बाहर सजाते हुए एक दीया मन के भीतर भी लगाएं, एक लड़ी वहां भी सजाएं और सोचें कि रोशनी कम क्यों हो रही है और अंधेरा बढ़ क्यों रहा है? इसका उत्तर जितना बाहर है, उससे ज्यादा हमारे भीतर है। आखिर अंधेरा भी वहीं है, रोशनी भी वहीं और समय का प्रवाह भी वहीं।