सनातन संस्कृति का प्रकाश पर्व हमारे जीवन मूल्यों का उत्सव

सनातन परंपरा में पर्व जीवन-दर्शन, आध्यात्मिक चेतना और सामाजिक मूल्यों के संवाहक हैं। इसी समृद्ध परंपरा का एक पर्व है दीपावली। प्रकाश, उल्लास और उत्साह का यह महापर्व भारतीय जनमानस में विशेष स्थान रखता है…

स्वामी यतींद्रानंद गिरि, महामंडलेश्वर,जूना अखाड़ा

सनातन परंपरा में पर्व जीवन-दर्शन, आध्यात्मिक चेतना और सामाजिक मूल्यों के संवाहक हैं। इसी समृद्ध परंपरा का एक पर्व है दीपावली। प्रकाश, उल्लास और उत्साह का यह महापर्व भारतीय जनमानस में विशेष स्थान रखता है। दीपावली अंधकार पर प्रकाश, असत्य पर सत्य, अधर्म पर धर्म और निराशा पर आशा की विजय का शाश्वत संदेश देती है। यही कारण है कि सहस्राब्दियों से यह पर्व भारतीय समाज की धार्मिक आस्था, आध्यात्मिक चेतना और सांस्कृतिक एकात्मकता का प्रतीक बना हुआ है।

इसका धार्मिक महत्व पौराणिक आख्यानों और लोक मान्यताओं में है। रामकथा के अनुसार, चौदह वर्षों के वनवास और रावण पर विजय प्राप्त करने के पश्चात भगवान श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण जी के अयोध्या लौटने पर नगरवासियों ने असंख्य दीप प्रज्ज्वलित कर उनका स्वागत किया था। यह प्रसंग केवल एक राजा की घर वापसी का उत्सव नहीं था, बल्कि आदर्श शासन, धर्म की प्रतिष्ठा और लोक-कल्याण की विजय का प्रतीक था। अयोध्या का दीपोत्सव संदेश देता है कि समाज की वास्तविक प्रसन्नता न्याय, मर्यादा और धर्म की स्थापना में निहित है।

दीपावली की परंपरा में भगवान श्रीकृष्ण द्वारा नरकासुर के वध की स्मृति भी महत्वपूर्ण है, जिसे विशेष रूप से नरक चतुर्दशी के अवसर पर स्मरण किया जाता है। यह प्रसंग अत्याचार और अन्याय के अंत तथा लोकमुक्ति का प्रतीक है। इसी प्रकार, कार्तिक अमावस्या को माता लक्ष्मी और भगवान गणेश के पूजन की परंपरा भारतीय धार्मिक जीवन का अभिन्न अंग है। लक्ष्मी समृद्धि, ऐश्वर्य और सौभाग्य की अधिष्ठात्री हैं, जबकि भगवान गणेश बुद्धि, विवेक और मंगल के प्रतीक हैं। इनका संयुक्त पूजन इस गहन विचार को अभिव्यक्त करता है कि समृद्धि तभी सार्थक है, जब उसके साथ विवेक, सद्बुद्धि व सदाचार भी हों। दीपावली भारतीय धर्म एवं संस्कृति की व्यापकता को भी अभिव्यक्त करती है। जैन परंपरा में कार्तिक अमावस्या भगवान महावीर के निर्वाण कल्याणक के रूप में विशेष महत्व रखती है। जैन समुदाय इस दिन को भगवान महावीर के मोक्ष प्राप्ति दिवस के रूप में श्रद्धापूर्वक मनाता है। वहीं, सिख परंपरा में इसी अवसर के आसपास बंदी छोड़ दिवस मनाया जाता है, जो छठे गुरु श्री हरगोबिंद साहिब जी की ग्वालियर किले से मुक्ति और उनके साथ 52 राजाओं की मुक्ति की स्मृति से जुड़ा है।

दीपावली का मर्म उसके आध्यात्मिक संदेश में निहित है। भारतीय दर्शन में प्रकाश ज्ञान, चेतना और विवेक का प्रतीक है; जबकि अंधकार अज्ञान, अहंकार, मोह और नकारात्मक प्रवृत्तियों का द्योतक है। बृहदारण्यक उपनिषद् की प्रार्थना ‘तमसो मा ज्योतिर्गमय’ अर्थात् हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, दीपावली के मूल भाव को अत्यंत सुंदर ढंग से अभिव्यक्त करती है। यह प्रार्थना अंतःकरण में ज्ञान, विवेक और आत्मबोध का प्रकाश उत्पन्न करने की आध्यात्मिक आकांक्षा है। दीपक स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। उसका यह गुण त्याग, सेवा, परोपकार और लोकमंगल की भारतीय जीवन-दृष्टि का प्रतीक है।

दीपावली हमें आत्मावलोकन की प्रेरणा देती है कि हमारे अंतर्मन में ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, क्रोध और अहंकार जैसे कितने अंधकार विद्यमान हैं, जिनको मिटाकर प्रेम, करुणा, क्षमा और सद्भाव का दीप जलाना चाहिए। श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं- यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः (3.21)। अर्थात, श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, सामान्य जन भी उसका अनुसरण करते हैं। यह संदेश हमें स्मरण कराता है कि जीवन में आदर्शों की स्थापना केवल उपदेश से नहीं, बल्कि अपने आचरण से होती है। दीपावली का पर्व इसी आत्म-परिष्कार और सदाचरण का संकल्प लेने का अवसर है।

दीवाली हमें यह बोध कराती है कि समाज का कोई भी कार्य छोटा नहीं है और कोई भी व्यक्ति सामाजिक व्यवस्था से अलग नहीं है। दीपावली भारतीय सभ्यता की निरंतरता और राष्ट्रीय सांस्कृतिक एकता का भी प्रतीक है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इसे अलग-अलग लोक परंपराओं, रीति-रिवाजों और धार्मिक मान्यताओं के साथ मनाया जाता है। कहीं यह भगवान श्रीराम के अयोध्या आगमन का उत्सव है, कहीं लक्ष्मी पूजन और व्यापारिक नववर्ष का अवसर, तो कहीं धार्मिक मुक्ति और आध्यात्मिक विजय की स्मृति। इन विविध रूपों के बावजूद प्रकाश, मंगल और कल्याण की मूल भावना सभी को एक सूत्र में जोड़ती है। भारतीय संस्कृति की विशेषता ही यह रही है कि उसने विविधताओं को समाप्त करने के स्थान पर उन्हें स्वीकार करते हुए एक व्यापक सांस्कृतिक पहचान विकसित की है। दीपावली इसी समन्वयवादी परंपरा का जीवंत उदाहरण है।

वस्तुतः यह केवल एक तिथि विशेष पर मनाया जाने वाला पर्व नहीं, बल्कि भारतीय जीवन-दर्शन का उत्सव है। इसके भीतर धर्म की मर्यादा, अध्यात्म की चेतना, समाज की समरसता, अर्थव्यवस्था की सक्रियता और राष्ट्र की सांस्कृतिक एकता समाहित है। आज जब विश्व अनेक प्रकार के संघर्षों, असहिष्णुता, भौतिक प्रतिस्पर्द्धा और नैतिक चुनौतियों से गुजर रहा है, तब दीपावली का प्रकाश हमें सह-अस्तित्व, प्रेम, करुणा और सद्भाव का मार्ग दिखाता है। जब हम अपने अंतर्मन के अज्ञान को मिटाकर विवेक का दीप जलाएंगे, व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर सामाजिक कल्याण का संकल्प लेंगे और समृद्धि को नैतिकता एवं लोकमंगल से जोड़ेंगे, तभी दीपावली का वास्तविक उद्देश्य पूर्ण होगा। अंततः दीपावली का संदेश यही है कि एक छोटा-सा दीप भी घने अंधकार को चुनौती देने की क्षमता रखता है। यही सनातन संस्कृति का शाश्वत विश्वास है और यही इस महापर्व की सबसे बड़ी आध्यात्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रासंगिकता भी है।