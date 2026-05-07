भारत-अमेरिका संबंधों को फिर सुधारने का मौका

जी हां, रोम एक दिन में नहीं बना था। इसी तरह, परस्पर रूप से लाभकारी रिश्ते भी एक दिन में नहीं बनते। अमेरिकी राष्ट्रपतियों और भारतीय प्रधानमंत्रियों को ‘इतिहास की झिझक दूर करने’ में 25 साल लग गए…

सुरेंद्र कुमार,पूर्व राजदूत जी हां, रोम एक दिन में नहीं बना था। इसी तरह, परस्पर रूप से लाभकारी रिश्ते भी एक दिन में नहीं बनते। अमेरिकी राष्ट्रपतियों और भारतीय प्रधानमंत्रियों को ‘इतिहास की झिझक दूर करने’ में 25 साल लग गए, तभी वे एक ऐसा संबंध रच सके, जो एशिया और विश्व के लिहाज से व्यापक रणनीतिक दृष्टिकोण पर आधारित है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की प्रस्तावित भारत यात्रा को इसी की अगली कड़ी मानना चाहिए। इसमें भारत-अमेरिका संबंधों के तमाम पहलुओं पर खुलकर चर्चा करने और उन्हें संतुलित बनाने का मौका मिलेगा।

गौरतलब है कि द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का मार्च 2000 का भारत दौरा खासा अहम था, क्योंकि यही क्लिंटन थे, जिन्होंने मई 1998 में परमाणु परीक्षण किए जाने के बाद भारत पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे। वह 1980 के दशक के बाद भारत का दौरा करने वाले पहले अमेरिकी सदर थे और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मिलकर उन्होंने ऐसा संस्थागत ढांचा तैयार किया, जिसे बाद के वर्षों में अमेरिकी नेताओं ने ‘21वीं सदी का सबसे निर्णायक संबंध’ बताया।

इसके बाद राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अमेरिकी कांग्रेस में काफी प्रयास किए और इधर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक नाजुक गठबंधन सरकार का नेतृत्व करते हुए भी 2005 में असैन्य परमाणु समझौते को संभव बनाया। नतीजतन, एनपीटी पर हस्ताक्षर न किए जाने के बाजवूद हमारा परमाणु अलगाव खत्म हुआ। राष्ट्रपति बराक ओबामा अपने कार्यकाल में दो बार भारत का दौरा करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति रहे। वह एकमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, जो गणतंत्र दिवस समारोह (26 जनवरी, 2015) में मुख्य अतिथि रहे हैं। एशिया-प्रशांत की राजनीतिक परिकल्पना उन्हीं की देन है, जिसमें भारत की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में भी सौहार्दपूर्ण संबंधों की झलक मिली, हालांकि व्यापार संतुलन तब भी भारत के पक्ष में था। उस काल को ‘हाउडी मोदी’ (22 सितंबर, 2019, ह्यूस्टन) और ‘नमस्ते ट्रंप’ (24 फरवरी, 2020, अहमदाबाद) के लिए भी याद किया जाएगा। ‘क्वाड’ को पुनर्जीवित करने का श्रेय भी डोनाल्ड ट्रंप को ही जाता है। इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बने जो बाइडन, जिन्होंने न सिर्फ भारत के साथ संबंधों को आगे बढ़ाया, बल्कि उसे और मजबूती दी।

साल 2000 के दशक की शुरुआत से लेकर दिसंबर 2024 तक के द्विपक्षीय रिश्ते का मोटा-मोटा विश्लेषण करें, तो यही पता चलता है कि दोनों देशों के संबंध पूरी तरह बदल गए हैं। व्यापार, निवेश, तकनीकी सहयोग, रक्षा, साइबर सुरक्षा, खुफिया जानकारियों की साझेदारी, आतंकवाद-विरोधी प्रयास, ऊर्जा खरीद जैसे तमाम क्षेत्रों में आपसी रिश्तों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। वरिष्ठ नेताओं की द्विपक्षीय और शिखर सम्मेलनों में मुलाकातों से यह भरोसा पैदा हुआ है कि दोनों देशों के रिश्ते अलग मुकाम पर हैं, जो वाशिंगटन और नई दिल्ली में सत्ता परिर्वतन से अछूते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को दो बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय नेता हैं, साथ ही वह तीन अमेरिकी राष्ट्रपतियों से राब्ता रखने वाले भारतीय प्रधानमंत्री भी हैं। जाहिर है, वह किसी अन्य नेता की तुलना में अमेरिकी राष्ट्रपतियों से निपटने में कहीं अधिक कुशल हैं।

मौजूदा स्थिति की बात करें, तो 2025 में कुल द्विपक्षीय व्यापार 149.5 अरब डॉलर था, जिसमें भारत को लगभग 40 अरब डॉलर का सरप्लस था। भारत के रक्षा आयात में अमेरिका की हिस्सेदारी 13 फीसदी हो चुकी है। 14 अरब डॉलर का तेल, गैस और कोयले का आयात 2024 में हुआ था। द्विपक्षीय कारोबार को 500 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे हासिल किया जा सकता है, खास तौर से भारतीय एयरलाइंस द्वारा विमानों की खरीदारी और तेल-गैस की बढ़ी हुई खरीद को देखकर।

साफ है, भारत-अमेरिका संबंधों को सिर्फ व्यापार और टैरिफ के नजरिये से देखना गलत होगा। यहां अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के प्रयासों की भी तारीफ करनी चाहिए, जो यहां आने के बाद से तमाम मंत्रियों से मिलकर संबंधों को नई ऊंचाई देने को तत्पर हैं।