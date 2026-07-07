उलटफेरों में ही छिपा खेलों का असली रोमांच

अगर आप ब्राजील के फैन हैं, तब भी अपनी पसंदीदा टीम के फीफा वर्ल्ड कप से बाहर होने पर उदास मत होइए। जरा सोचिए, अगर खेलों में उलटफेर नहीं होंगे, तो खेलों का आनंद कहां रह जाएगा? ब्राजील का हारना इस टूर्नामेंट का सबसे…

विवेक शुक्ला,वरिष्ठ पत्रकार अगर आप ब्राजील के फैन हैं, तब भी अपनी पसंदीदा टीम के फीफा वर्ल्ड कप से बाहर होने पर उदास मत होइए। जरा सोचिए, अगर खेलों में उलटफेर नहीं होंगे, तो खेलों का आनंद कहां रह जाएगा? ब्राजील का हारना इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा उलटफेर है। पांच बार का विश्व चैंपियन ब्राजील राउंड ऑफ 16 में नॉर्वे से 1-2 से हार गया। एर्लिंग हालांड के दो गोलों ने पसंदीदा टीम ब्राजील को घर भेज दिया। नेमार ने पेनल्टी पर गोल किया, पर वह काफी नहीं था। यह 1990 के बाद ब्राजील की सबसे जल्दी घर वापसी है।

यह हार खेल की उस सच्चाई को बताती है कि कोई भी टीम अजेय नहीं होती। उलटफेर तब होता है, जब कमजोर मानी जाने वाली टीम या खिलाड़ी मजबूत प्रतिद्वंद्वी को हरा दे। फुटबॉल में ब्राजील जैसी दिग्गज टीम का हारना फैंस के लिए सदमा तो है, लेकिन यही खेलों का आनंद व उसकी खूबसूरती भी है। ब्राजील की टीम हमेशा स्टार प्लेयर्स से भरी रही है- पेले, रोनाल्डो, रोनाल्डिन्हो, नेमार। फिर भी, नॉर्वे जैसी टीम ने उसे रोका। हालांड जैसे नए स्टार ने साबित किया कि फॉर्म, रणनीति और दिन का साथ कितना अहम होता है।

फुटबॉल के इतिहास में ऐसे कई यादगार उलटफेर हुए हैं। 1950 के विश्व कप में उरुग्वे ने ब्राजील को माराकाना स्टेडियम में 2-1 से हराया। दो लाख से ज्यादा दर्शक थे, ब्राजील को सिर्फ ड्रॉ चाहिए था, पर उरुग्वे ने इतिहास रच दिया। अब बात 2022 विश्व कप की। तब सऊदी अरब ने अर्जेंटीना को 2-1 से हराया। मेस्सी की टीम शुरू में पसंद की जा रही थी, पर सऊदी ने कमाल कर दिखाया। 1950 में ही अमेरिका ने इंग्लैंड को 1-0 से हराया था, जिसे तब बड़े उलटफेर में गिना गया था।

दूसरे खेलों में भी ऐसे उदाहरण भरपूर हैं। बॉक्सिंग में अजेय माने जाने वाले माइक टायसन 1990 में जेम्स बस्टर डगलस से हार गए। क्रिकेट के 2003 के विश्व कप में केन्या ने श्रीलंका को हरा दिया था। आयरलैंड ने 2011 में इंग्लैंड को झटका दिया। ओलंपिक में 1980 ‘मिरेकल ऑन आइस’ सबसे बड़ा उलटफेर माना जाता है, जिसमें अमेरिका की आइस हॉकी टीम ने सोवियत संघ की मजबूत टीम को हरा दिया था।

याद कीजिए, 15 फरवरी, 1978 को हुए विश्व के सर्वकालिक महानतम मुक्केबाज मोहम्मद अली का अनाम लियोन सिंपक्स के मुक्कों की बौछार के आगे पस्त हो जाना, पर उस हार से मोहम्मद अली का कद कतई छोटा नहीं हुआ, बल्कि इस अप्रत्याशित पराजय से खेलों की दुनिया ज्यादा जीवंत हो गई।

यहीं पर साल 2001 के विम्बलडन फाइनल मैच का जिक्र लाजिमी है। वह फाइनल यादगार था। 125 रैकिंग वाले क्रोएशिया के गोरान इवानसेविक ऑस्ट्रेलियाई पैट राफ्टर के सामने थे। टेनिस के पंडितों ने भविष्यवाणी कर दी कि राफ्टर क्रोएशियाई खिलाड़ी को धो देंगे। तीसरी वरीयता क्रम के खिलाड़ी राफ्टर ने सेमी-फाइनल में विश्व के नंबर एक आंद्रे आगासी को हरा दिया था। फाइनल देखने के लिए सेंटर कोर्ट की दर्शक दीर्घाएं ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों से खचाखच भरी थीं। वे राफ्टर की जीत के बाद जश्न मनाने के मूड में थे, पर फाइनल में क्रोएशियाई खिलाड़ी की फर्राटेदार सर्विस के आगे राफ्टर ने घुटने टेक दिए। ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों के ऊपर जो बीती, उसे बताने की जरूरत नहीं है। भारतीय संदर्भ में बात करें, तो साल 1983 के क्रिकेट विश्व कप में कपिल देव की टीम ने वेस्ट इंडीज को हराकर सबको हैरान कर दिया था।

ये सभी उदाहरण दिखाते हैं कि खेल में तैयारी, मनोबल, रणनीति और थोड़ी किस्मत का मेल जरूरी होता है। बड़ी टीमें अक्सर दबाव में खेलती हैं, जबकि ‘अंडरडॉग’ बिना किसी उम्मीद के खुलकर खेलते हैं। अगर खेल में हमेशा वही जीते, जो मजबूत है, तो फिर यह बॉलीवुड फिल्मों जैसा मामला बन जाएगा। उलटफेर अनिश्चितता लाते हैं, जिनसे रुचि बढ़ती है।

अगला मैच देखते समय याद रखें, पसंदीदा टीम हो या अंडरडॉग, मैदान पर सब बराबर हैं। रोमांच इसी में है। ब्राजील अगले विश्व कप में वापसी करेगा, लेकिन इस हार की कसक हमेशा रहेगी। खेलों का यही जादू है- कभी हार, कभी जीत, लेकिन हमेशा उम्मीद।