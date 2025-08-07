अंतरिक्ष में किए जा रहे कृषि प्रयोगों पर दुनिया की नजर

अंतरिक्ष में कृषि संबंधी प्रयोगों को लेकर इन दिनों बड़ी सरगर्मी चल रही है। विगत 26 जून को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) पहुंचे शुभांशु शुक्ला द्वारा अपने 18 दिनों के प्रवास के दौरान किए गए भारत के सात प्रयोगों में से दो प्रयोग कृषि विज्ञान से संबंधित थे…

प्रदीप कुमार मुखर्जी ,पूर्व प्रोफेसर व विज्ञान लेखक अंतरिक्ष में कृषि संबंधी प्रयोगों को लेकर इन दिनों बड़ी सरगर्मी चल रही है। विगत 26 जून को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) पहुंचे शुभांशु शुक्ला द्वारा अपने 18 दिनों के प्रवास के दौरान किए गए भारत के सात प्रयोगों में से दो प्रयोग कृषि विज्ञान से संबंधित थे। इनमें से एक प्रयोग था मेथी और मूंग के बीजों का अंकुरण तथा दूसरा था छह अलग-अलग फसल किस्मों के अध्ययन-परीक्षण। सभी प्रयोगों को सफलतापूर्वक पूरा करके शुभांशु अपने तीन अंतरिक्ष सहयात्रियों के साथ 15 जुलाई को धरती पर सकुशल वापस लौट आए।

अभी आईएसएस के प्रयोग पूरे ही हुए थे कि 1 अगस्त, 2025 को नासा के क्रू-11 मिशन को फ्लोरिडा (अमेरिका) के केप कैनारेवल स्थित लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39ए से स्पेसएक्स फॉल्कन-9 राकेट के जरिये आईएसएस के लिए रवाना किया गया। 2 अगस्त को यह यान आईएसएस के साथ डॉकिंग की प्रक्रिया द्वारा जुड़ा। इस मिशन में लद्दाख के ठंडे वीराने में उगाए गए सीबकथॉर्न और हिमालयी कुट्टू (बकव्हीट) को आईएसएस पर प्रयोग-परीक्षण के लिए भेजा गया है। गौरतलब है कि सीबकथॉर्न और हिमालयी कुट्टू पोषक तत्वों से भरपूर हैं। सुपरफूड सीबकथॉर्न के फल छोटे-छोटे होते हैं। ये विटामिन ए, सी, ई और ओमेगा फैटी एसिड से भरपूर होते हैं। इनका उपयोग औषधियों, एनर्जी ड्रिंक्स आदि में किया जाता है। सीबकथॉर्न को बंजर इलाकों में भी उगाए जाने के उपयुक्त माना जाता है। इसी तरह, हिमालयी कुट्टू, यानी बकव्हीट पोषक तत्वों से भरपूर और ग्लूटेन-मुक्त होती है। उसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। डायबिटीज के रोगियों के लिए बकव्हीट को विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। उपवास के दौरान ही इसे अधिकांशत: खाया जाता है।

सीबकथॉर्न और बकव्हीट के ये बीज पांच महाद्वीपों के 11 देशों से प्राप्त किए गए हैं। भारत के अतिरिक्त अमेरिका, मालदीव, अर्जेंटीना, ब्राजील, कोस्टारिका, ग्वाटेमाला, आर्मेनिया, मिस्र, पाकिस्तान और नाइजीरिया से इसे जुटाए गए हैं। इन बीजों को एक सप्ताह के लिए आईएसएस के सूक्ष्म-गुरुत्व के वातावरण में रखा जाएगा। इस प्रयोग का मकसद यह समझना है कि अंतरिक्ष के सूक्ष्म-गुरुत्व के वातावरण में ये बीज कैसा व्यवहार करते हैं तथा उनका विकास किस तरह से होता है? अमेरिका की बायो-एस्ट्रोनॉटिकल फर्म जगुआर स्पेस के नेतृत्व में चल रहे मिशन ‘उभरते अंतरिक्ष राष्ट्र : कृषि के लिए अंतरिक्ष और अंतरिक्ष के लिए कृषि’ के अंतर्गत बीजों पर ये प्रयोग-परीक्षण किए जाएंगे। इसे ‘वर्ल्ड सीड्स पेलोड’ नाम दिया गया है। भारत की ओर से भेजे गए ये बीज बेंगलुरु के अंतरिक्ष स्टार्ट-अप ‘प्रोटोप्लेनेट’ द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। प्रोटोप्लेनेट के निदेशक सिद्धार्थ पांडे के अनुसार, देखा जाएगा कि अंतरिक्ष की सूक्ष्म-गुरुत्व की स्थिति में ये बीज किस प्रकार अपनी अनुक्रिया करते हैं।

जगुआर स्पेस के अनुसार, इस ‘वर्ल्ड सीड्स’ अध्ययन में इस बात की जांच-परख की जाएगी कि उगने से पहले बीज अंतरिक्ष वातावरण के विशिष्ट तनावों पर किस प्रकार से अपनी अनुक्रिया प्रकट करते हैं। इस दौरान इनके अंकुरण के लिए आवश्यक जीनों और उपापचय मार्गों की सक्रियता जैसी मूलभूत प्रक्रियाओं पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

जगुआर स्पेस के संस्थापक लुइस जिया का कहना है, ‘जलवायु लचीलेपन और वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर अनुसंधान को आगे बढ़ाने की अपनी वैज्ञानिक क्षमता के अलावा, वर्ल्ड सीड्स पेलोड यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक सार्थक कदम है कि जैसे-जैसे मानव जाति अंतरिक्ष यात्रा करने वाली सभ्यता बनती है, वैसे-वैसे विश्व भर के समुदायों के सहस्राब्दियों पुराने ज्ञान, जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत को उस यात्रा के एक अनिवार्य हिस्से के रूप में आगे बढ़ाया जाए।’

प्रयोग-परीक्षण के बाद बीजों को नासा के क्रू-10 मिशन द्वारा वापस लाया जाएगा, जिसके इस महीने के अंत में धरती पर वापस लौटने की आशा है। इसके बाद इन बीजों का अध्ययन भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा किया जाएगा, ताकि अंतरिक्ष में उनके उपयोगों को बेहतर ढंग से समझा जा सके।