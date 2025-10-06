बदहाली झेलते पाकिस्तान में जगह-जगह बगावत

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में इन दिनों जो आंदोलन चल रहा है, उसके बीज पुराने हैं। बीते कुछ वर्षों से वहां के राजनीतिक हालात खराब होते जा रहे हैं और लोगों में रोष बढ़ता जा रहा है…

सुशांत सरीन,सीनियर फेलो, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन

दरअसल, दिक्कत यह है कि यहां वही लोग सत्ता में रहे हैं, जिनको पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान का समर्थन मिलता रहा है। वे जनता की नुमाइंदगी नहीं कर रहे थे, बल्कि फौज के गुण गाते रहे हैं। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी हों या फिर चौधरी अनवारुल हक (मौजूदा मुख्यमंत्री)- सभी ने पाकिस्तानी हुकूमत से मिलने वाले संसाधनों को आपस में बांटा ही है। पीओके की विधानसभा में कुल 53 सीटें हैं, जिनमें से 12 सीटें उन शरणार्थियों के लिए आरक्षित हैं, जो 1947 के बंटवारे में वहां गए थे और पाकिस्तान के विभिन्न हिस्सों में बसे हुए हैं। आमतौर पर इन सीटों पर पाकिस्तानी फौज का पूरा असर होता है और ये सीटें उसी दल के खाते में जाती हैं, जिसको फौज सरकार बनाने के लिए ‘चुनती’ है। लोगों का विरोध इस पर भी है और वे यह चाहते हैं कि यहां मंत्रियों की संख्या सीमित की जाए।

साल 2023 में जब ऐसा ही विद्रोह हुआ था, तब वहां पहली बार पाकिस्तानी सत्ता और फौजी निजाम के खिलाफ ऐसे नारे लगे थे, जिनकी कल्पना तक नहीं की जा सकती थी। यहां आम लोगों के साझा प्रयास से एक तंजीम बनी है, जिसका नाम है ‘ज्वॉइंट अवामी एक्शन कमेटी।’ इसकी खासियत यह है कि इसका भले एक केंद्रीय नेतृत्व है, लेकिन इसका ढांचा विकेंद्रित है। अब किसी एक नेता की गिरफ्तारी से दल की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। इसी कारण, इसका प्रभाव तेजी से बढ़ा है। साल 2023 के आंदोलन से जिस तरह सियासी व विकास संबंधी मांगों को शामिल किया गया था, वैसे ही मांग इस बार भी होने लगी है।

पाकिस्तानी हुकूमत के लिए चिंता की वजह सिर्फ पीओके का आंदोलन नहीं है। यहां जिस तरह से राजनीतिक दलों की साख खत्म हो गई है, ठीक उसी तरह, बलूचिस्तान में भी बलोच एकजुट हो रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा में भी जनांदोलन आकार ले रहा है। इन सब आंदोलनों से भारत के खिलाफ दुष्प्रचार का उसका तंत्र ध्वस्त हो रहा है। उसके लिए परेशानी का सबब यह भी है कि जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के लड़ाके भी इन प्रदर्शनों में शामिल हो रहे हैं, जो संकेत है कि वहां की आतंकी तंजीमें अब उसी की जड़ें काटने में लगी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सक्रिय इत्तेहाद उल मुजाहिदीन पाकिस्तान ने पीओके में पाकिस्तानी फौज पर हमला करने का दावा भी किया है।

भारत की इन तमाम मामलों पर स्वाभाविक ही नजर है। हालांकि, अपने यहां दिक्कत यह है कि जब पीओके में वहां की हुकूमत के खिलाफ कोई विद्रोह होता है या आजादी की मांग उठती है, तो हम झट से यह मान लेते हैं कि वे हिन्दुस्तान में शामिल होना चाहते हैं। ऐसा नहीं है। इस बार भी आजादी की उनकी मांग के अर्थ अलग हैं। दूसरी बात, अगर वहां आतंकी तंजीमें सक्रिय होती हैं, तो सीमा से लगे भारतीय क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। विशेषकर, लद्दाख में पैदा हुए तनाव को देखते हुए हमें विशेष सावधानी बरतनी होगी और तमाम विवादों का संवेदनशील समाधान खोजना होगा।

हालांकि, अभी पाकिस्तान ही चौतरफा समस्याओं से जूझ रहा है। चीन के साथ लगने वाली उसकी सरहद भी करीब 75-80 दिनों से व्यापार के लिए बंद थी, क्योंकि व्यापारी सीमा शुल्क में कटौती जैसी सहूलियतें मांग रहे थे। इतना ही नहीं, गिलगित-बाल्टिस्तान, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा जैसे उसके क्षेत्र इसलिए भी उबल रहे हैं, क्योंकि 2019 में कश्मीर की सांविधानिक स्थिति में किए गए बदलाव के बाद यहां के लोग अपने अधिकारों को लेकर ठगा महसूस कर रहे हैं। इन तमाम विद्रोहों की मूल वजह पाकिस्तानी हुकूमरानों की गलत नीतियां हैं।