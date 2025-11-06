कैंसर के इलाज में बड़ी उम्मीद बन रही इम्यूनोथेरेप

Hindustan Hindi News
संक्षेप: आज राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस है। चिकित्सा विज्ञान में आजकल कई अलग पद्धतियों से कैंसर का उपचार किया जाता है और ये पद्धतियां कई मामलों में कारगर भी साबित हो रही हैं। इनमें से ही एक पद्धति ‘इम्यूनोथेरेपी’ है।

Thu, 6 Nov 2025 10:45 PMHindustan लाइव हिन्दुस्तान
निरंकार सिंह,पूर्व सहायक संपादक, हिंदी विश्वकोश

आज राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस है। चिकित्सा विज्ञान में आजकल कई अलग पद्धतियों से कैंसर का उपचार किया जाता है और ये पद्धतियां कई मामलों में कारगर भी साबित हो रही हैं। इनमें से ही एक पद्धति ‘इम्यूनोथेरेपी’ है। इसमें कैंसर सेल्स से लड़ने के लिए हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता (इम्यूनिटी) को मजबूत बनाया जाता है।

इम्यूनोथेरेपी में रोगी के रोग प्रतिरोधक प्रणाली (इम्यून सिस्टम) में सामान्य ट्यूमर मार्कर लगाने के लिए मैसेंजर आरएनए का उपयोग किया जाता है। दरअसल, इसका लक्ष्य इम्यून सिस्टम को इस प्रकार से विकसित करना है कि वह कैंसर कोशिकाओं को पहचानकर उनका मुकाबला कर सके। दुनिया भर में वैज्ञानिक इसकी दवा और वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में हाल के वर्षों में जीआरपी (ग्लूकोस रेगुलेटेड प्रोटींस) आधारित वैक्सीन पर हुई रिसर्च ने सबका ध्यान खींचा है। माना यह जा रहा है कि यह वैक्सीन कैंसर के इलाज और रोकथाम में बड़ी भूमिका निभा सकती है। जीआरपी हमारे शरीर में मौजूद एक खास प्रकार के प्रोटीन होते हैं। ये कोशिकाओं को तनाव से बचाते हैं और प्रोटीन को सही आकार देने में मदद करते हैं। लेकिन इनकी सबसे खास बात यह है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को सक्रिय करते हैं। जीआरपी शरीर की प्रतिरोधक कोशिकाओं को कैंसर की पहचान करने और उसे नष्ट करने की क्षमता बढ़ाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह शरीर को पूरे कैंसर एंटीजेन की जानकारी देता है, जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक कोशिकाएं कैंसर की पहचान कर उस पर तेजी से हमला कर सकें। यही वजह है कि जीआरपी-170 को भविष्य की कैंसर वैक्सीन के लिए ‘गेमचेंजर’ माना जा रहा है।

अब तक हुए प्री-क्लिनिकल परीक्षण में जीआरपी आधारित वैक्सीन ने चूहों पर अच्छे नतीजे दिखाए हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि जीआरपी वैक्सीन को नैनो-पार्टिकल्स और एडजुवेंट्स (जो इम्यून सिस्टम को और तेज करते हैं) के साथ मिलाकर और ज्यादा असरदार बनाया जा सकता है। इसके अलावा, हरेक मरीज के ट्यूमर से जीआरपी कॉम्प्लेक्स निकालकर पर्सनलाइज्ड वैक्सीन भी तैयार की जा सकती है। इससे इलाज और सटीक हो जाएगा। भारत के कैंसर अनुसंधान केंद्र (सीसीआर) के शोधार्थी इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहे हैं। सीसीआर के चिकित्सक-वैज्ञानिक कैंसर, एचआईवी या प्रतिरक्षा-अक्षमता विकारों से पीड़ित रोगियों के परिणाम में सुधार लाने के उद्देश्य से नैदानिक परीक्षणों में नई प्रतिरक्षा-चिकित्सा पद्धति का सक्रिय रूप से परीक्षण कर रहे हैं। सीसीआर में किए गए शोध ने कई नवीन और प्रभावी चिकित्सा पद्धतियों को जन्म दिया है। कैंसर की वैकल्पिक चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रही एक अग्रणी संस्था के वैज्ञानिकों को भी बड़ी कामयाबी मिली है।

डीएस रिसर्च सेंटर, कोलकाता के वैज्ञानिकों ने खाद्य पदार्थों की पोषक ऊर्जा से उस औषधि को तैयार कर लिया है, जो कैंसर कोशिकाओं पर लगाम लगाकर उसका उन्मूलन करने में सक्षम हैं। कोलकाता के जादवपुर यूनिवर्सिटी के नैदानिक अनुसंधान केंद्र (सीआरसी) के निदेशक डॉ टी के चटर्जी के अनुसार, ‘डीएस रिसर्च सेंटर की पोषक ऊर्जा से तैयार की गई औषधि- ‘सर्वपिष्टी’ के पशुओं पर किए गए परीक्षण के परिणाम उत्साहजनक हैं। ऐसे ही परिणाम इसे मानव शरीर पर प्रयोग करने से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। यह कैंसर उपचार के इतिहास में युगांतकारी घटना होगी। सीआरसी विभिन्न रोगों के लिए दवाईयों का नैदानिक परीक्षण करता है।

भारत में कैंसर के मामले चिंताजनक रूप से बढ़ रहे हैं तथा आनुवंशिक, जीवन-शैली, आहार, पर्यावरण और स्वास्थ्य देखभाल जैसे कारकों के जटिल अंतर्संबंध के कारण कुछ प्रकार के कैंसर अधिक प्रचलित हो रहे हैं। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि युवा भारतीय भी उन कैंसर रोगों से तेजी से प्रभावित हो रहे हैं, जो पारंपरिक रूप से बुजुर्गों को प्रभावित करते रहे हैं। जागरूकता की कमी, देर से निदान और सामाजिक कलंक के कारण इनके परिणाम और भी बदतर होते जा रहे हैं। अब उम्मीद जगी है कि इन खोजों से कैंसर पर लगाम लगेगी।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)