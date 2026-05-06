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क्या कम हो रही मुसलमानों की सियासी हिस्सेदारी

May 06, 2026 11:33 pm ISTHindustan लाइव हिन्दुस्तान
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पांच राज्यों के महत्वपूर्ण विधानसभा चुनावों से अभी हम गुजरे हैं। निस्संदेह, वहां सरकारों के गठन की कवायद तेज हो गई है, पर यह जानना सचमुच दिलचस्प होगा कि मुसलमानों की हिस्सेदारी के लिहाज से ये विधानसभाएं कैसी हैं और मुस्लिम मतों का क्या ट्रेंड दिख रहा है…

क्या कम हो रही मुसलमानों की सियासी हिस्सेदारी

सुहेल वहीद, वरिष्ठ पत्रकार

पांच राज्यों के महत्वपूर्ण विधानसभा चुनावों से अभी हम गुजरे हैं। निस्संदेह, वहां सरकारों के गठन की कवायद तेज हो गई है, पर यह जानना सचमुच दिलचस्प होगा कि मुसलमानों की हिस्सेदारी के लिहाज से ये विधानसभाएं कैसी हैं और मुस्लिम मतों का क्या ट्रेंड दिख रहा है?

शुरुआत असम से। कश्मीर और लक्षद्वीप के बाद सबसे अधिक 34 फीसदी मुस्लिम आबादी वाले इस राज्य में जनसंख्या के लिहाज से लगभग 55 मुस्लिम विधायक होने चाहिए थे। किंतु यह कभी नहीं हो सकता, क्योंकि चर्चित परिसीमन के बाद 126 सीटों वाली असम विधानसभा में मुस्लिम बहुल सीटों की संख्या 32 से घटकर 22 रह गई हैं। दस वर्ष से असम की राज्य सरकार में कोई मुस्लिम मंत्री नहीं है और न अब होने की उम्मीद है। असम के 14 सांसदों में से दो मुस्लिम हैं।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया में समाज शास्त्र के प्रोफेसर नाजिमुद्दीन सिद्दीकी का पिछले वर्ष प्रकाशित एक अध्ययन बताता है कि असम की जेलों में बंद कुल विचाराधीन कैदियों में 52.54 फीसदी व कुल सजायाफ्ता कैदियों में 55.6 प्रतिशत संख्या मुस्लिमों की है। इस सूबे में एक भी डीएम या एसपी मुस्लिम नहीं है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय में भी 23 न्यायाधीशों में सिर्फ एक मुसलमान हैं। असम में बांग्लाभाषी हिंदुओं में निर्धनता दर जहां 12 फीसदी है, वहीं बांग्ला बोलने वाले मुसलमानों में यह दर 39 फीसदी है। गौरतलब है, असम में गरीबी दर तेजी से घटने के लिए नीति आयोग उसकी प्रशंसा कर चुका है। इस सूरतेहाल में मुसलमानों के खिलाफ चुनावी प्रचार करके मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा अगर बड़ी फतह हासिल करते हैं, तो यह सियासी से ज्यादा सामाजिक सफलता मानी जानी चाहिए।

ऐसा ही मामला पश्चिम बंगाल का है। यहां मुस्लिम आबादी 30 फीसदी से ज्यादा है और असम की तरह यह सूबा भी गरीब मुसलमानों का एक बड़ा आश्रय स्थल है। नोबेल विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन की संस्था ‘प्रतीची’ के अनुसार, बंगाल की उच्च शिक्षा में मुस्लिम प्रतिनिधित्व 12 फीसदी है। यहां मुसलमानों की साक्षरता दर 57.47 फीसदी है, जो राज्य की औसत दर से दस फीसदी कम है। यह हाल तब है, जब बंगाल में करीब 46 वर्षों से वाम मोर्चे व तृणमूल कांग्रेस जैसी धर्मनिरपेक्ष पार्टियों की सरकार रही है।

पश्चिम बंगाल में भी निर्धनता दर 27 फीसदी से घटकर अब 20 फीसदी रह गई है, लेकिन करीब 80 प्रतिशत मुस्लिम ग्रामीण परिवारों की मासिक आय आज भी 5,000 रुपये या उससे कम है। तीन चौथाई से अधिक मुस्लिम भूमिहीन हैं। आधे से अधिक के पास बीपीएल या मनरेगा कार्ड नहीं है। सिर्फ 36.6 प्रतिशत मुस्लिम आबादी पक्के घरों में रहती है। साफ है, यहां भी हालात ज्यादा नहीं बदल सके हैं।

केरलम में मुस्लिम आबादी 27 फीसदी से ज्यादा है। यह एक संपन्न और साक्षर राज्य है, जिसकी जीडीपी का बड़ा हिस्सा खाड़ी के देशों से आने वाली कमाई है। यहां की छह लाख से अधिक नर्सें खाड़ी और अन्य देशों में नौकरी पर हैं। इनमें लगभग 40 फीसदी मुसलमान हैं। केरलम प्रवासन सर्वेक्षण 2023 के अनुसार, यहां के प्रवासियों में मुस्लिम हिस्सेदारी सबसे अधिक 42 फीसदी है। लगभग 2.17 लाख करोड़ वार्षिक विदेशी धन में मुस्लिमों का हिस्सा 40 प्रतिशत है। हालांकि, असम व बंगाल की तरह यहां मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होता।

सियासत का यह सामाजिक पहलू है, लेकिन इसका एक तकनीकी पक्ष भी है, वह है मुस्लिम प्रतिनिधित्व। इन चुनावों के बाद मुसलमानों की सरकारों में नुमाइंदगी और घट जाएगी, क्योंकि ममता सरकार में सात मुस्लिम मंत्री थे। उत्तर प्रदेश, तेलंगाना में एक-एक और कर्नाटक में दो मुस्लिम मंत्री हैं। केरलम में दो-तीन बन सकते हैं।

केंद्र सरकार बिना मुस्लिम चेहरे के चल रही है। देश की करीब 20.05 करोड़ मुस्लिम आबादी बिना अपनी नुमाइंदगी के खुश रहने पर मजबूर है। कहा जा रहा है, सिविल सर्विसेज, मेडिकल, इंजीनियरिंग की परीक्षाओं समेत विकास योजनाओं के लाभार्थियों में वे बढ़ रहे हैं, पर यह स्वस्थ लोकतंत्र की खुशफहमी भरी चूक है। सबका साथ, सबका विकास यदि सरकार करे, तो कई अन्य रास्ते खुलेंगे। हिस्सेदारी ही जिम्मेदारी बढ़ाती है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

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