पुलिस यातना के खिलाफ पहला बड़ा फैसला

अप्रैल 2026 में मदुरै की विशेष सीबीआई अदालत के जज जी मुथुकुमारन ने दो लोगों की हत्या के अपराध को ‘दुर्लभ में दुर्लभतम’ बताते हुए नौ पुलिसकर्मियों को मौत की सजा सुनाई। हिरासत में मौत के मामले में भारत में यह इस तरह का पहला फैसला है…

माया दारूवाला,वरिष्ठ मानवाधिकार सलाहकार अप्रैल 2026 में मदुरै की विशेष सीबीआई अदालत के जज जी मुथुकुमारन ने दो लोगों की हत्या के अपराध को ‘दुर्लभ में दुर्लभतम’ बताते हुए नौ पुलिसकर्मियों को मौत की सजा सुनाई। हिरासत में मौत के मामले में भारत में यह इस तरह का पहला फैसला है। तमिलनाडु के जयराज और बेनिक्स इस दिन को देखने के लिए जीवित नहीं हैं।

59 साल के जयराज और उनका 31 वर्षीय बेटा बेनिक्स तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के सतानकुलम में मोबाइल एक्सेसरीज की एक छोटी दुकान चलाते थे। छह साल पहले, जून 2020 में पुलिस ने कोरोना लॉकडाउन के दौरान उन्हें सिर्फ इस कारण हिरासत में ले लिया कि उनकी दुकान तय समय से थोड़ी देर बाद तक खुली थी। इसके तीन दिन बाद बेनिक्स ने अंदरूनी रक्तस्राव के कारण दम तोड़ दिया। कुछ घंटों बाद ही फेफड़े फटने और शायद बेटे के गम में पिता जयराज की भी मौत हो गई।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुलिस थाने के अंदर रूह कंपा देने वाली बर्बरता दर्ज है। उनके गुप्तांगों में लाठी डाली गई थी, पिता के सीने पर भारी जूतों से कई बार वार किए गए थे, उनकी चमड़ी उधेड़ दी गई, पैर की उंगलियां तोड़ दी गईं और पूरे बदन पर चोट के निशान थे। जब थाने के बाहर खड़ी कुछ लोगों की भीड़ उन्हें छोड़ने की गुहार लगा रही थी, तब अंदर बैठा थाना प्रभारी चीखें कम होने पर मातहतों को और मारने के लिए उकसा रहा था। टॉर्चर रोकने की भीख मांगने वाले एक सिपाही को उसने धमकाया भी था। अगर हेड कॉन्स्टेबल आर रेवती ने गवाही न दी होती, तो शायद उन नौ पुलिसकर्मियों को कभी सजा नहीं मिलती। रेवती डरी हुई थीं, लेकिन डिगी नहीं। उनकी गवाही ने इंसाफ के छह साल लंबे सफर की शुरुआत की, जिसमें सीबीआई जांच, एक जांबाज महिला पुलिस और एक दृढ़ निश्चयी न्यायिक मजिस्ट्रेट भी शामिल थे। उन्हें पुलिस के रसूखदार नेटवर्क और धमकियों का सामना करना पड़ा।

इस जुर्म में साथ देने वाले कई लोग अब भी बचे हुए हैं। सतानकुलम सरकारी अस्पताल की मेडिकल ऑफिसर डॉ एन विनीला का कानूनी फर्ज था कि वह शरीर के जख्मों को दर्ज करें। लेकिन 20 से ज्यादा गहरे घाव दिखने के बाद भी उन्होंने पिता-पुत्र को जेल भेजने के लिए ‘फिट’ घोषित कर दिया। मजिस्ट्रेट डी. सरवनन को आरोपियों को सामने देखकर तसल्ली करनी थी कि उनके साथ हिरासत में मारपीट तो नहीं हुई। उन्होंने खुद माना कि उन्होंने 15 फीट दूर से ही दोनों को देखा और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर रिमांड दे दी। कोविलपत्ती उप-जेल के जेलरों ने बिना जरूरी मेडिकल स्क्रीनिंग किए उन्हें रख लिया और दो दिनों तक उन्हें अपनी आंखों के सामने तड़प-तड़पकर मरते देखते रहे। इन डॉक्टरों, मजिस्ट्रेट और जेलरों पर कोई खास आंच नहीं आई।

‘स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2025’ में 17 राज्यों के 8,000 से अधिक पुलिसकर्मियों का सर्वे किया गया है। आंकड़े बताते हैं कि 2017 से 2022 के बीच हिरासत में मृत्यु की 300 से अधिक न्यायिक जांचों में से सिर्फ एक-तिहाई मामलों में गिरफ्तारियां हुईं, 80 से कम मामलों में चार्जशीट दाखिल हुई और एक में भी सजा नहीं हो सकी। अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत भारत ने ‘यातना के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन’ पर 1997 में दस्तखत तो किए थे, लेकिन इसे कभी पूरी तरह मंजूर नहीं किया। फिलहाल यातना के मामलों में हत्या, चोट पहुंचाने या गलत तरीके से बंधक बनाने की धाराओं में ही मुकदमा चलता है। हालिया पुलिस कानूनों और आपराधिक प्रक्रिया के संशोधनों में भी यातना को पूरी तरह प्रतिबंधित करने का साफ जिक्र नहीं है।

आज हमारे पास सिद्धांत और वादे दोनों हैं, लेकिन उन्हें लागू करने की नीति और व्यवस्था नहीं है। 2017 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के समक्ष भारत के ‘यूनिवर्सल पीरियॉडिक रिव्यू’ में तत्कालीन अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि यातना की धारणा हमारी संस्कृति में नहीं है और हमारे देश के शासन में इसकी कोई जगह नहीं है। शायद वह सही कह रहे थे। अगर आप किसी ऐसा भयानक परिघटना को कोई नाम नहीं देंगे और उसे देखने से इनकार कर देंगे, तो सरकारी कागजों में उसका अस्तित्व ही कहां रहेगा?