हिंदी लेखक को तीस लाख की रॉयल्टी मिलने पर खूब बहस

प्रियदर्शन,वरिष्ठ टेलीविजन पत्रकार बीते कुछ दिनों से यशस्वी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को हिंद युग्म प्रकाशन द्वारा दी गई 30 लाख रुपये की रॉयल्टी हिंदी के संसार में विस्मय और बहस का विषय बनी हुई है। प्रकाशक ने घोषित तौर पर जानकारी दी है कि बीते छह महीने में उनकी किताबों की करीब 92 हजार प्रतियां बिकी हैं, जिनमें 88,000 से ज्यादा प्रतियां दीवार में खिड़की रहती थी के पेपरबैक संस्करण की हैं।

हालांकि, 45 करोड़ लोगों की भाषा मानी जाने वाली हिंदी में एक लेखक की किसी किताब की 88,000 से ज्यादा प्रतियों की बिक्री की खबर अगर इतना विस्मय पैदा करती है, तो इस पर भी विचार करने की जरूरत है। जाहिर है, इस विस्मय के पीछे हिंदी के प्रकाशन उद्योग की आम तौर पर बताई जाने वाली स्थिति है- कि किताबें नहीं बिकतीं, उनके संस्करण हजार से घटते हुए 500, 300 और अब 100 पर आ चुके हैं; लेखकों को जो रॉयल्टी मिलती है, वह उन्हें शर्मिंदा करने वाली होती है; किताबें सिर्फ वही बिकती हैं, जिनके लेखक किन्हीं दूसरी वजहों से चर्चित हैं। संभव है, इसमें काफी कुछ सच्चाई भी हो, क्योंकि हिंदीभाषी समाज पढ़ने की आदत से मुंह मोड़े बैठा दिखता है, उसके बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में जाते हैं और पढ़ते हैं, तो वे आमतौर पर अंग्रेजी साहित्य ही पढ़ते हैं। फिर भी 45 करोड़ लोग हर रोज कम से कम एक करोड़ हिंदी अखबार खरीदते हैं, चार दिनों में किसी फिल्म का सौ करोड़ का कारोबार करा देते हैं। इन तक किताबें पहुंचती हैं, तो किताबें भी खरीद लेते हैं, इसका प्रमाण हर साल दिल्ली में, बल्कि अब तो हर महीने अलग-अलग शहरों में लगने वाले पुस्तक मेले हैं, जहां इतनी भीड़ होती है कि तिल धरने की जगह नहीं होती है।

तो क्या प्रकाशक झूठ बोलते हैं? क्या वे अपनी किताबों की बिक्री के वास्तविक आंकड़े लेखकों को नहीं देते? यह बहुत पुराना आरोप है और इसकी पुष्टि में कई बार प्रमाण और सुबूत पेश किए जाते रहे हैं। अगर प्रकाशक यह नहीं करते, तो उन्हें अपनी विश्वसनीयता साबित करनी होगी- यह दायित्व उनका है। लेकिन अगर वे साबित कर दें कि वाकई किताबों की बिक्री का वे सही हिसाब रखते और देते हैं, तो अब उनकी पेशेवर क्षमताओं पर सवाल खड़ा हो जाता है। आखिर इतने बड़े हिंदी संसार में वे तीन सौ और पांच सौ प्रतियां ही क्यों बेच रहे हैं? जिन विनोद कुमार शुक्ल की 90,000 से ज्यादा प्रतियां छह महीने में बिक गईं, उनकी किताबें पहले यही प्रकाशक वर्षों बेचते रहे और उनकी रॉयल्टी का कुल आंकड़ा किसी भी साल एक लाख तक भी क्यों नहीं पहुंचा? क्या यह वर्षों या दशकों से चली आ रही सरकारी खरीद नाम का घुन है, जिसकी वजह से किताबें एक से दूसरे गोदाम तक पहुंच जाती हैं और उन्हें आम लोगों तक पहुंचाने का कुछ श्रमसाध्य या जरूरी काम करने का अभ्यास प्रकाशकों ने खो दिया है? आम अनुभव यही है कि लेखक अपने खर्च पर लोकार्पण करा ले तो अच्छी बात, प्रकाशक यह कष्ट भी नहीं उठाते।

हिंदी के साहित्यिक संसार की दुखती रग बस इतनी नहीं है। हिंदी में किताबों की बिक्री ही नहीं घटी है, लेखकों का पारिश्रमिक भी घटा है। साहित्यिक पत्रिकाएं तो पारिश्रमिक शब्द सुनकर हैरान रह जाती हैं। यही स्थिति हिंदी या भारतीय भाषाओं के पुरस्कारों की भी है। मुद्रास्फीति को ध्यान में रखें, तो लगभग हर पुरस्कार अपनी शुरुआत में जितना मूल्यवान था, वह अब नहीं रह गया है। साठ के दशक में एक लाख रुपये वाला ज्ञानपीठ अब 11 लाख रुपये का पुरस्कार है, जबकि तब के एक लाख की कीमत आज पांच करोड़ से कम नहीं है।

दूसरी बात यह कि हिंदी में अब पैसे देकर किताबें प्रकाशित करवाने का चलन बहुत आम हो गया है। ऐसी किताबों से बाजार में बहुत सारा कचरा-साहित्य भी पैदा हो गया है। तीसरी बात यह कि किताबों के प्रकाशन की गुणवत्ता बेहद गिरी है। मगर यह टिप्पणी हिंदी प्रकाशन की दुनिया के संकटों पर नहीं, उन संभावनाओं पर लिखी जा रही है, जो विनोद कुमार शुक्ल को दी गई 30 लाख की रॉयल्टी के साथ पैदा हुई हैं। इस बिक्री में हिंदी समाज की ताकत पहचानें, हिंदी प्रकाशन जगत की संभावनाओं को समझें और दूसरे प्रकाशकों से भी उम्मीद करें कि वे अपने लेखक को लेखक होने का मान कर सकने लायक मानदेय जरूर देंगे।