अंदरूनी विरोध झेल रहे उमर अब्दुल्ला क्या कुर्सी गंवा देंगे

जम्मू-कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के खिलाफ करीब दो दर्जन विधायकों और एक लोकसभा सदस्य ने बगावत की घंटी बजा दी है। अब्दुल्ला परिवार के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस में ऐसी बगावत पहली बार नहीं हुई है, बल्कि बीते आठ दशकों में यह तीसरा मौका है…

अश्विनी कुमार, वरिष्ठ पत्रकार

जम्मू-कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के खिलाफ करीब दो दर्जन विधायकों और एक लोकसभा सदस्य ने बगावत की घंटी बजा दी है। अब्दुल्ला परिवार के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस में ऐसी बगावत पहली बार नहीं हुई है, बल्कि बीते आठ दशकों में यह तीसरा मौका है, जब बागियों के निशाने पर अब्दुल्ला परिवार है।

पहली बार उमर अब्दुल्ला के दादा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक शेख अब्दुल्ला के खिलाफ बगावत के सुर 8 अगस्त, 1953 को सामने आए थे। उनकी सरकार को यह कहकर बर्खास्त कर दिया गया था कि वह पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर को आजादी दिलवाना चाहते है। शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार भी कर लिया गया, जिसके बाद उनकी जगह नियुक्त बख्शी गुलाम मोहम्मद सभी विधायकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। दूसरी बार, 2 जुलाई, 1984 को उमर अब्दुल्ला के पिता और तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ 12 विधायकों ने तब विद्रोह किया, जब मुख्यमंत्री एक फिल्म अदाकारा को मोटरसाइकिल पर बिठाकर वादियों की सैर करवा रहे थे। नतीजतन, फारूक अब्दुल्ला 78 सीटों वाली विधानसभा में अपना बहुमत खो बैठे। अब तीसरी बगावत उमर अब्दुल्ला के खिलाफ हुई है।

यह बागी सुर तब उभरे हैं, जब उमर अब्दुल्ला दिल्ली में शादी कर रहे थे। पार्टी छोड़ने वाले आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी ने आरोप लगाया है कि अब्दुल्ला पिता-पुत्र ने कश्मीर की जनता को धोखा देकर 2024 विधानसभा चुनाव जीते हैं। उनके मुताबिक, चुनावों में यह कहकर वोट मांगे गए थे कि संविधान के अनुच्छेद 370 व 35(ए) की बहाली होगी और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ाई लड़ेगी, पर पार्टी ने इन मुद्दों को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। मंत्रिमंडल के हालिया विस्तार से पनपी नाराजगी को दूर करने के लिए स्वच्छ छवि वाले विधायकों को सरकार का हिस्सा बनाने की मांग भी की गई है।

अब सवाल यह है कि क्या इन सबसे उमर सरकार के गिरने का कोई खतरा है या नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष व उनके पिता फारूक अब्दुल्ला इस मामले को शांत कर देंगे? विपक्षी दल की तरफ से जब तक कोई विशेष प्रयास नहीं किया जाएगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को शायद ही कोई खतरा है। फारूक अब्दुल्ला ने आज (6 नवंबर) को श्रीनगर में तमाम बागी विधायकों के साथ बैठक भी रखी है, जिसमें मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी शिरकत करेंगे। जम्मू-कश्मीर विधानसभा के पूर्व स्पीकर व पिछले छह बार से विधायक मुबारक गुल भी बागी विधायकों में हैं और वह 4 नवंबर को श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। इससे संकेत मिल रहा है कि उमर और फारूक पर्दे के पीछे से हालात संभालने में जी-जान से जुट गए हैं। माना यह भी जा रहा है कि जितने भी बागी विधायक हैं, वे पार्टी के खिलाफ कुछ हद तक जरूर बोल सकते हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को शायद ही तोड़ेंगे। उनको पता है कि विरोधी दल से हाथ मिलाने पर उनकी सियासी जमीन खत्म हो सकती है। उन्हें 1953 और 1984 के बागियों का हाल भी पता ही होगा।

आंकड़े भी बागी नेताओं के पक्ष में नहीं जाते। बागी विधायक अगर पार्टी तोड़कर दूसरे दल के साथ जाते हैं, तब भी उनके लिए सरकार बनाना कठिन है। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 90 में से 54 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के 41, कांग्रेस के छह, सीपीएम का एक और आजाद उम्मीदवार के रूप में छह विधायक हैं, जबकि सरकार बनाने के लिए उमर अब्दुल्ला को 46 विधायक ही चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के 20 बागी विधायक पार्टी और विधानसभा से त्याग-पत्र दे देते है, तब 70 की विधानसभा सीटों में उमर अब्दुल्ला को बहुमत साबित करने के लिए 36 विधायक चाहिए और वह यह आंकड़ा छू सकते हैं। हां, यह अलग बात है कि सरकार सीमा-रेखा के बिल्कुल करीब रहेगी।

साफ है, उमर सरकार के गिरने का फिलहाल खतरा नहीं है, लेकिन बागी विधायकों को शांत करने के लिए पार्टी और सरकार में फेरबदल किए जाने की पूरी संभावना है। आज की बैठक में इसकी रूपरेखा तय हो सकती है।