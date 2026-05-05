वैश्विक पहचान मिलने से और संवरेगी शेखा झील

सुबह की हल्की धुंध में जब पक्षियों का मधुर कलरव रात्रि की नीरवता को तोड़ता है, तब शेखा झील का विस्तार एक जीता-जागता संसार बनकर उभरता है। यह संसार कोमल है, पक्षियों के मखमली पंखों-सा। प्रवासी पक्षी इस आर्द्रभूमि में आते…

संगीता सिंह,आयुक्त, अलीगढ़ मंडल सुबह की हल्की धुंध में जब पक्षियों का मधुर कलरव रात्रि की नीरवता को तोड़ता है, तब शेखा झील का विस्तार एक जीता-जागता संसार बनकर उभरता है। यह संसार कोमल है, पक्षियों के मखमली पंखों-सा। प्रवासी पक्षी इस आर्द्रभूमि में आते हैं, अघोषित मेहमानों की तरह, कुछ दिन ठहरते हैं और उड़ चलते हैं किसी दूसरी दुनिया की ओर। पीछे रह जाती है, उनकी मीठी यादें और फिर से उनको देखने की कसक। अब जब शेखा झील को रामसर कन्वेंशन (अभिसमय) के तहत ‘रामसर आर्द्रभूमि स्थल’ का दर्जा प्राप्त हुआ है, तब इस शांत स्थल को वैश्विक पहचान प्राप्त हुई है।

केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय द्वारा साल 2018-19 के दौरान कराई गई गणना और 2023 में जारी रिपोर्ट के अनुसार, देश में 22,361 झीलें हैं, हालांकि इनमें से बहुत सी झीलों की स्थिति अच्छी नहीं है। गाद जमने या सूख जाने के कारण इनमें से ज्यादातर उपयोग लायक नहीं रह गई हैं। इस समय देश में कुल 24,24,540 जल निकाय हैं, जिनमें तालाब, टैंक, झील, जलाशय आदि शामिल हैं। इनके संरक्षण की बहुत जरूरत है, क्योंकि इनमें से कई न सिर्फ हमारे शहरों की जीवनधारा हैं, बल्कि भविष्य की जरूरतों के लिहाज से एक अनमोल संसाधन हैं।

इस पृष्ठभूमि में शेखा रामसर झील की अहमियत स्पष्ट हो जाती है। रामसर कन्वेंशन आर्द्रभूमियों के संरक्षण और उनके विवेकपूर्ण उपयोग के लिए 2 फरवरी, 1971 को ईरान के रामसर शहर में हुई अंतरराष्ट्रीय संधि है, जो 1975 में प्रभावी हुई। इसका उद्देश्य पारिस्थितिकी तंत्र को बचाना है। भारत 1982 में इसमें शामिल हुआ और वर्तमान में यहां 99 रामसर स्थल हैं। बिहार में बक्सर की गोकुल झील, पश्चिम चंपारण में उदयपुर झील और कटिहार में गोगाबिल झील के ‘रामसर स्थल’ बनने के बाद वहां रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर छह हो गई है।

जो लोग शेखा झील को जानते हैं, वे इससे अभिभूत रहे हैं। उनके लिए यह शुरुआत नहीं, बल्कि इस स्थल की विशिष्टता की पुष्टि है। शेखा झील पर कभी शांत बैठे बगुले के रूप में, कभी अबाबील जैसे शिकारी के रूप में और कभी दूर देश से आए प्रवासी पक्षियों की विभिन्न सुर लहरियों में जीवन के विविध आयाम सहज ही परिलक्षित होते हैं। यह इस बात का संकेत है कि पारिस्थितिकीय और पर्यावरणीय महत्व हमेशा जोर-शोर से अपने को प्रकट नहीं करते, बल्कि निश्छल जल की तरह धीरे से अपनी चमक बिखेर देते हैं। अभी पिछले वर्ष ही प्रशासन व नागरिक समाज के लोग झील पर जमी सूखी जलकुंभी साफ करने आए थे। बारिश आते-आते वह प्रयास झील में दिख रहे स्वच्छ जल और पक्षियों की बढ़ी हुई संख्या के रूप में सामने आया।

रामसर कन्वेंशन अपने साथ मात्र वैश्विक पहचान नहीं लाया है, वरन पर्यावरणीय संरक्षण व इसके सतत उपयोग के प्रति प्रतिबद्धता लेकर आया है। करीब 40 हेक्टेयर में फैली यह आर्द्रभूमि अलीगढ़ से 17 किलोमीटर दूर है। प्रतिवर्ष ‘बार हेडेड गूज, ग्रे लैग गूज’ व ‘नॉर्दर्न पिनटेल’ जैसे प्रवासी पक्षी इसके शांत जल में जीवन की किलकारियां भरते हैं। यहां अब तक पक्षियों की 166 प्रजातियों की आमद दर्ज की गई है। मंडल के दूसरे जिले- एटा की जलेसर तहसील में ‘पटना पक्षी विहार’ को हाल में ही रामसर स्थल घोषित किया गया है। इससे यहां भी इको-टूरिज्म की संभावना बनी है।

इन स्थलों के विकास का उद्देश्य यह है कि सैलानी इन आर्द्रभूमियों का भ्रमण करें और प्राकृतिक परिवेश में विश्राम केंद्रों का सहज आनंद प्राप्त करें। अगर सावधानी से कार्य किया जाए, तो इससे न सिर्फ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि इस क्षेत्र की सूक्ष्म प्राकृतिक संरचना भी बची रहेगी। हालांकि, इन सबके बीच मुख्य चुनौती इस बात की है कि पर्यटकों की बढ़ती संख्या कहीं पक्षियों के सहज जीवन में व्यवधान न उत्पन्न करे। इसी तरह, समय-समय पर इन जल क्षेत्रों की सफाई और इनमें जलकुंभी के विस्तार को रोकना सतत चुनौती होगी। यहां निर्बाध जलापूर्ति भी संरक्षण का एक महत्वपूर्ण अंग होगा। शेखा झील आज एक सितारा बनकर उभरा है। अब इसकी चमक को और निखारने व आकर्षक बनाने की आवश्यकता है।